Quảng Trị chi 500 tỷ đồng làm đường nối Đông Hà với Hải Lăng

Điểm cuối đường Hùng Vương giao với đường tỉnh 579 tại xã Ái Tử. Ảnh: QTTV Quảng Trị

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường kết nối từ Đông Hà đến Hải Lăng (đường Hùng Vương kéo dài). Tổng vốn 500 tỷ đồng lấy từ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030.

Tuyến đường bắt đầu tại Km8+500 đường Hùng Vương (xã Ái Tử), kết thúc ở điểm giao với đường Phú Lệ B (phường Quảng Trị). Nền đường rộng 32 m, mặt đường rộng 11 m, vỉa hè mỗi bên 6 m. Trên tuyến có 4 cầu gồm cầu vượt sông Thạch Hãn, cầu qua kênh chính Nam Thạch Hãn, cầu qua kênh chính hồ Ái Tử và cầu qua kênh tiêu Nhan Biều.

Dự án chia thành 4 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 xây dựng tuyến đường, vốn 414,9 tỷ đồng. Ba dự án còn lại giao cho chính quyền nơi tuyến đi qua làm chủ đầu tư: UBND xã Ái Tử phụ trách 9,67 tỷ đồng, UBND xã Triệu Phong 49,14 tỷ đồng, UBND phường Quảng Trị 26,27 tỷ đồng.

Một đoạn đường Hùng Vương hiện nay. Ảnh: QTTV Quảng Trị

UBND tỉnh là cơ quan chủ quản. Sở Tài chính (tiếp nhận nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước đây) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh lo khâu quản lý dự án.

Theo UBND tỉnh, con đường giúp hoàn thiện dần mạng lưới giao thông theo quy hoạch, nối chặt hơn ba khu vực Đông Hà, Quảng Trị và Hải Lăng, phục vụ nhu cầu đi lại, chở hàng hóa của người dân. Dự án còn mở rộng không gian đô thị, kết nối khu dân cư, khu sản xuất với những vùng giàu tiềm năng. Khi mưa bão, tuyến đường cũng giúp địa phương ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời phục vụ quốc phòng, an ninh.

Đường Hùng Vương là trục dọc chạy song song quốc lộ 1, từ trung tâm phường Đông Hà tới nút giao đường tỉnh 579 ở xã Ái Tử. Ảnh: QTTV Quảng Trị

Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư theo luật Đầu tư công, luật Xây dựng cùng các quy định liên quan. Chủ đầu tư phải dùng vốn đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Chủ đầu tư cũng phải sớm hoàn tất thủ tục về quy hoạch, môi trường, đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và rừng (nếu có). Tỉnh đặt yêu cầu hoàn thiện dần hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, vừa giữ an toàn cho người đi đường, vừa tăng kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương và vùng lân cận.