Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

Chuẩn bị bước vào năm 2026, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể sẽ phấn đấu hoàn thành công tác lập và trình Bộ Xây dựng phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết, dự án tuyến đường sắt vành đai phía Đông Ngọc Hồi - Lạc Đạo...

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc BQL dự án đường Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2025 là năm có nhiều thiên tai, bão lũ ảnh hưởng rất nhiều đến công tác thực hiện dự án của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, sự thay đổi về tổ chức chính quyền, sắp xếp lại các đơn vị cũng có ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên vượt qua các khó khăn, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ được giao như thông tuyến chính đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ dịp 30/4, vượt 6 tháng so với kế hoạch; thông xe cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan dịp 19/8; cơ bản đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án Chơn Thành - Đức Hoà.

Theo ông Nguyễn Vũ Quý - Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, trong năm 2025, bên cạnh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng, đoạn Cổ Tiết - Hòa Lạc, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Vĩnh Phong - An Xuyên, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, dự án tuyến đường sắt vành đai phía Đông Ngọc Hồi - Lạc Đạo.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng đã khởi công xây dựng hai dự án mới: Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên và Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn; tổ chức khánh thành hai dự án Vạn Ninh - Cam Lộ và Hòa Liên - Túy Loan; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, Chơn Thành - Đức Hòa, Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận. Ban cũng đã đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành trình Bộ Xây dựng quyết toán theo đúng kế hoạch được duyệt.

Về công tác thực hiện đầu tư, Ban tiếp tục phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công nhằm hoàn thành các dự án thành phần nối thông đường Hồ Chí Minh còn lại theo yêu cầu của Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội. Hoàn thành toàn bộ dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan. Cơ bản hoàn thành dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên, Cam Lộ - La Sơn.

Về công tác cải cách hành chính, Ban tiếp tục nghiên cứu cải tiến thủ tục theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả công khai minh bạch bằng cách rà soát sửa đổi quy trình bổ sung các quy chế quy định cho phù hợp. Ban cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của Bộ Xây dựng đến từng viên chức, người lao động. Thực hiện tốt quy chế quản lý tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo đúng quy định và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) cho các cá nhân xuất sắc của BQL Dự án đường Hồ Chí Minh.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong năm 2025, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã vượt qua những khó khăn về thể chế, thiên tai để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra. Bước vào năm 2026, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Đảng ủy Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn - chuyên nghiệp - rõ người - rõ việc.

Tổ chức triển khai quán triệt cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị vào các hoạt động, công tác của Ban. Bên cạnh đó, Ban cũng cần khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang bị chậm, xây dựng kế hoạch để rút ngắn quá trình thi công, đẩy nhanh công tác giải ngân và quyết toán các dự án. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tin tưởng phát huy truyền thống của Ban Quản lý dự án mang tên Bác sẽ tiếp tục đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2026.