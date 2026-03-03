VinFast Lạc Hồng 800S và 900S: Xe sang Việt Nam ra mắt năm 2027

Xe và phương tiện
VinFast dự kiến mở bán thương mại hai mẫu xe hạng sang Lạc Hồng 800S và 900S vào năm 2027, đánh dấu bước ngoặt lớn của thương hiệu ô tô Việt khi tiến vào phân khúc hạng sang, phân khúc vốn là sân chơi độc quyền của Mercedes-Benz, BMW hay Rolls-Royce.
Ngoại thất mẫu xe Lạc Hồng 800S. Ảnh: VinFast

VinFast chia ba thương hiệu, Lạc Hồng giữ vị trí đỉnh tháp

Từ 17,6% thị phần nội địa năm 2024 đến cột mốc 175.099 xe bán ra trong năm 2025, VinFast đã xây dựng được nền tảng đủ vững để thực hiện một nước cờ chiến lược táo bạo: tách dải sản phẩm thành ba thương hiệu riêng biệt gồm Lạc Hồng, VF và Green.

Cấu trúc này hoạt động theo nguyên tắc phân tầng rõ ràng. Dòng Green phục vụ vận tải thương mại với các mẫu Limo, Herio, Nerio và Minio. Dòng VF từ VF 3 đến VF 9 tiếp tục là trụ cột doanh số phục vụ người dùng phổ thông và gia đình. Riêng Lạc Hồng đứng ở vị trí cao nhất, dành riêng cho giới doanh nhân, nguyên thủ và tầng lớp tinh hoa.

Tháng 1/2026, dòng VinFast Limo Green ghi nhận doanh số 3.868 xe, vượt xa các đối thủ như Custin hay Innova Cross. Việc tách bạch xe chạy dịch vụ sang thương hiệu Green giúp VinFast khai thác lợi nhuận từ mảng vận tải mà vẫn giữ nguyên vẹn hình ảnh sang trọng của Lạc Hồng.

Ngoại thất mẫu xe Lạc Hồng 900S. Ảnh: VinFast

Lạc Hồng 900S và 800S: Hai mẫu xe định hình đẳng cấp mới

Lạc Hồng 900S là sedan cỡ lớn với cột C mang phong cách coupe, gợi liên tưởng đến Porsche Panamera. Mẫu xe này được chế tác thuần túy cho trải nghiệm của người ngồi sau với vách ngăn riêng tư, trần sao theo phong cách Rolls-Royce, ghế không trọng lực và hệ thống máy chiếu giải trí cỡ lớn.

Lạc Hồng 800S là mẫu SUV hạng sang định vị ngay dưới 900S, cân bằng giữa phong cách của người lái và sự tiện nghi dành cho hành khách phía sau. Cả hai mẫu đều chạy hệ thống ba mô-tơ điện với tổng công suất 460 kW, tương đương 616 mã lực, kết hợp hệ thống treo chủ động toàn phần.

Ngoại thất mẫu xe Lạc Hồng 800S. Ảnh: VinFast

Đứng trên cùng hệ sinh thái Lạc Hồng còn có mẫu 900 LX với mức giá neo khoảng 5 tỷ đồng. Phiên bản đặc biệt của mẫu này đạt chuẩn chống đạn VPAM VR7, chịu được 440 phát bắn từ súng trường AK-47 và M14, đồng thời chịu được sức nổ của mìn. Đây là tiêu chuẩn vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe đặc chủng của các cường quốc.

Tre và Trống Đồng Việt Nam trên xe hạng sang

VinFast chọn văn hóa Việt Nam làm bản sắc tạo tính độc bản cho Lạc Hồng, điều mà không một hãng xe ngoại nào có thể sao chép.

Mặt ca-lăng với các nan thẳng đứng lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt Nam. Dòng chữ thương hiệu "Lạc Hồng" trên thân xe theo phong cách thư pháp, chế tác từ hợp kim mạ vàng thật, đi cùng logo cánh chim Lạc. Không gian nội thất kết hợp da Nappa, gỗ quý và kim loại mạ vàng. Các chi tiết trang trí gợi lên hình ảnh ruộng bậc thang và văn hóa Trống Đồng.

Trong phân khúc siêu sang, khi thông số kỹ thuật của các hãng dần tiệm cận nhau, câu chuyện văn hóa trở thành thứ tạo ra giá trị thực sự. Mercedes hay BMW có bề dày lịch sử hàng trăm năm nhưng không thể sở hữu mã gen văn hóa Lạc Hồng.

Có thể nói, chiến lược tách thương hiệu cao cấp của VinFast đi theo mô hình Toyota tạo ra Lexus, hay Hyundai tách Genesis thành thương hiệu hạng sang độc lập. Mục tiêu là lấp đầy khoảng trống mà thị trường nội địa đang thiếu: một mẫu xe sang mang dấu ấn quốc gia, nơi người tiêu dùng trong nước có thể thể hiện bản sắc Việt thay vì chỉ chọn thương hiệu nước ngoài.

