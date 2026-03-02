Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận địa chỉ duy nhất để tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng là https://gcndangkiem.vr.org.vn. Hệ thống hoạt động chính thức từ ngày 01/3/2026 tại tất cả cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc.

Từ 1/3/2026 chứng nhận kiểm định bản giấy sẽ được thay thế bằng bản điện tử

Các cơ sở đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới dạng điện tử cho các phương tiện đạt yêu cầu tham gia giao thông đường bộ. Chủ xe không còn nhận phôi giấy in sẵn như trước đây.

Lực lượng chức năng tuần tra và kiểm soát giao thông được hỗ trợ tốt hơn. Cảnh sát giao thông quét mã QR code hoặc tra cứu trực tuyến để xác minh giấy chứng nhận thật giả ngay tại hiện trường, rút ngắn thời gian kiểm tra và tăng độ chính xác.

Quy trình tra cứu giấy chứng nhận điện tử

Chủ phương tiện truy cập trang web https://gcndangkiem.vr.org.vn và điền thông tin theo ba mục bắt buộc. Mục đầu tiên yêu cầu nhập biển đăng ký theo định dạng đầy đủ, ví dụ 29A01234T, kèm theo màu biển với ký hiệu T cho biển trắng, X cho biển xanh, V cho biển vàng.

Tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Ảnh chụp màn hình

Mục thứ hai yêu cầu nhập sáu số cuối của số khung xe. Mục thứ ba yêu cầu chọn loại phương tiện giữa hai tùy chọn: xe cơ giới hoặc xe máy chuyên dùng. Sau khi điền đầy đủ ba mục, người dùng nhấn nút tra cứu để hệ thống hiển thị kết quả.

Nội dung giấy chứng nhận điện tử

Theo Cục Đăng kiểm, giấy chứng nhận điện tử hiển thị đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện. Hệ thống ghi rõ mức khí thải mà xe đạt được theo quy định hiện hành, bao gồm mức 3 hoặc mức 4. Thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác cũng xuất hiện trên giao diện tra cứu.

Mỗi giấy chứng nhận tích hợp mã QR code riêng. Mã này liên kết trực tiếp tới bản thể hiện giấy chứng nhận điện tử trên web, phục vụ lực lượng chức năng kiểm tra và xác thực khi cần thiết.

Chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy vẫn được cơ sở đăng kiểm hỗ trợ. Nhân viên đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý, không sử dụng phôi ấn chỉ in sẵn như cách làm trước đây. Cơ sở đăng kiểm đóng dấu xác nhận lên bản in và trao cho chủ xe ngay tại quầy.

Hệ thống điện tử giúp chủ xe quản lý và sử dụng giấy tờ phương tiện thuận tiện hơn. Tình trạng mất mát hoặc hư hỏng giấy chứng nhận giảm thiểu vì chủ xe tra cứu lại bất cứ lúc nào qua mạng internet.

Chi phí in ấn hằng năm của các cơ sở đăng kiểm giảm đáng kể nhờ loại bỏ phôi giấy in sẵn. Hệ thống ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng giấy chứng nhận giả mạo qua cơ chế xác thực bằng mã QR code và cơ sở dữ liệu tập trung.