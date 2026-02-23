Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Ban tổ chức Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 (ĐTDV) đã xác nhận nhiều thay đổi quan trọng trong cơ cấu tổ chức, thể thức tham dự và cơ chế tiền thưởng, qua đó định hình lại mô hình phát triển của giải đấu trong giai đoạn mới.

Thể thức thi đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 có nhiều thay đổi. Nguồn ảnh: BTC

Tâm điểm của mùa giải năm nay là việc ĐTDV chuyển từ mô hình open league sang closed league. Thay vì áp dụng cơ chế lên/xuống hạng trực tiếp, ban tổ chức triển khai hình thức xét tuyển đối với các đội tham dự. Hội đồng chuyên môn đánh giá đội tuyển dựa trên hệ thống tiêu chí cụ thể gồm: cơ sở vật chất, năng lực tài chính, mô hình quản trị, chế độ đãi ngộ tuyển thủ và đội ngũ nhân sự vận hành.

Ban tổ chức kỳ vọng cơ chế mới sẽ tạo nền tảng ổn định dài hạn cho các tổ chức Esports, đồng thời bảo đảm quyền lợi và môi trường phát triển chuyên nghiệp cho tuyển thủ. Việc mở rộng cơ hội tham dự cho các tổ chức trong và ngoài nước cũng giúp nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng tính cạnh tranh của toàn giải.

Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 quy tụ 8 đội tuyển tham gia thi đấi. Nguồn ảnh: BTC

ĐTDV Mùa Xuân 2026 quy tụ 8 đội tuyển gồm: FPT x Flash, Saigon Phantom, One Star Esports, SuperNova, Box Gaming, FPT Polytechnic, Team Secret và GAM Esports.

Trong số này, Team Secret và GAM Esports tạo ra điểm nhấn đáng chú ý. Team Secret lần đầu góp mặt tại ĐTDV nhưng đã xây dựng nền tảng vận hành chuyên nghiệp ở nhiều bộ môn Esports. Đội tuyển đặt mục tiêu khai thác thế mạnh đào tạo trẻ, tăng cường chiều sâu đội hình và nhanh chóng thích nghi với môi trường thi đấu Liên Quân Mobile đỉnh cao.

GAM Esports trở lại ĐTDV sau gần một thập kỷ vắng bóng. Tổ chức này từng đăng quang ĐTDV Mùa Hè 2017 dưới tên gọi Marines Esports. Lần tái xuất này, GAM bước vào cuộc cạnh tranh với tư cách một tổ chức giàu kinh nghiệm vận hành đa bộ môn. Tuy nhiên, đội vẫn phải đối mặt với áp lực chuyên môn khi chạm trán các đối thủ đã duy trì thành tích ổn định nhiều mùa liên tiếp.

Sự xuất hiện của hai nhân tố mới khiến cục diện mùa giải trở nên khó lường. Các đội giàu truyền thống như Saigon Phantom hay FPT x Flash buộc phải điều chỉnh chiến lược để bảo vệ vị thế, trong khi những đội còn lại tận dụng cơ hội tạo đột phá trong bối cảnh thể thức thay đổi.

Song song với cải tổ mô hình thi đấu, ban tổ chức công bố tổng quỹ thưởng lên tới 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, ĐTDV Mùa Xuân 2026 áp dụng cơ chế Bounty xuyên suốt mùa giải nhằm tăng tính cạnh tranh ở từng trận đấu.

Cơ chế thưởng giai đoạn 1 của giải đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026. Nguồn ảnh: BTC

Tại giai đoạn 1, mỗi trận BO5 có tổng giá trị thưởng 50 triệu đồng. Đội thắng 3-0 nhận trọn 50 triệu đồng. Nếu thắng 3-1, đội thắng nhận 40 triệu đồng và đội thua nhận 10 triệu đồng. Trường hợp thắng 3-2, đội thắng nhận 30 triệu đồng và đội thua nhận 20 triệu đồng. Cơ chế này buộc các đội duy trì quyết tâm đến ván đấu cuối cùng, hạn chế tình trạng buông xuôi khi bị dẫn trước.

Cơ chế thưởng giai đoạn 2 của giải đấu Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026. Nguồn ảnh: BTC

Ở giai đoạn 2, mỗi trận BO5 có giá trị 100 triệu đồng. Đội giành chiến thắng nhận toàn bộ khoản thưởng. Ban tổ chức thiết kế mức thưởng cao hơn nhằm gia tăng áp lực và thúc đẩy các đội nâng cao hiệu suất thi đấu khi bước vào giai đoạn then chốt.

Cơ chế thưởng vòng Play-offs Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026. Nguồn ảnh: BTC

Tại vòng Playoffs, tiền thưởng phân bổ theo thứ hạng chung cuộc. Đội vô địch nhận 1 tỷ đồng, á quân nhận 500 triệu đồng, hạng ba nhận 150 triệu đồng và hạng tư nhận 50 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao 50 triệu đồng cho FMVP và 10 triệu đồng cho đội hình tiêu biểu ở từng vị trí. Hệ thống thưởng đa tầng giúp ghi nhận cả thành tích tập thể lẫn dấu ấn cá nhân.

Lộ trình thi đấu được ấn định rõ ràng. Giai đoạn 1 lượt đi diễn ra từ 28/2 đến 15/3, lượt về từ 28/3 đến 12/4. Giai đoạn 2 tổ chức từ 20/4 đến 24/4. Vòng Playoffs diễn ra ngày 26/4 và Chung kết quốc gia được ấn định vào 10/5. Ban tổ chức giữ mật độ thi đấu liên tục nhằm duy trì sức nóng truyền thông và nhịp độ chuyên môn.

“Declaring The New Era" - Slogan của Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026

Mùa giải năm nay mang thông điệp “Declare the New Era”, thể hiện định hướng chuyển mình toàn diện trong năm thứ 10. Ban điều hành xác định mục tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành, siết chặt tiêu chí tham dự và nâng cao giá trị thương mại của giải đấu.

Ở khía cạnh thương mại, realme tiếp tục đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính. Thương hiệu này đẩy mạnh chiến lược gắn kết với cộng đồng game thủ trẻ, đồng thời quảng bá các dòng sản phẩm tối ưu hiệu năng cho nhu cầu chơi game. Sự đồng hành dài hạn của realme góp phần củng cố nguồn lực tài chính và mở rộng độ phủ truyền thông cho giải đấu.

realme tiếp tục là nhà tài trợ chính thức của Đấu trường Danh vọng Mùa Xuân 2026

Bên cạnh đó, ShopeePay lần đầu tham gia với tư cách Đối tác Thanh toán Chính thức. ShopeePay tích hợp hệ sinh thái thanh toán trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi nạp game dành cho cộng đồng Liên Quân Mobile. Việc bổ sung đối tác thanh toán chuyên biệt giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tăng tương tác giữa giải đấu với khán giả.

Bước sang năm thứ 10, ĐTDV không chỉ tổ chức một mùa giải mới mà còn tái cấu trúc mô hình phát triển dài hạn. Ban tổ chức chủ động nâng chuẩn vận hành, tăng cường yếu tố chuyên nghiệp và thiết lập cơ chế cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Với hệ thống closed league, cơ chế Bounty và sự góp mặt của những tổ chức giàu tiềm lực, ĐTDV Mùa Xuân 2026 hứa hẹn tạo ra cuộc đua quyết liệt ngay từ vòng bảng, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Liên Quân Mobile Việt Nam.