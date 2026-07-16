Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Để tiếp nối di sản đó, Gainward đã cho ra dời đầy đủ các dòng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50, RTX 40 và RTX 30 Series, mang đến giải pháp cho mọi đối tượng, từ game thủ thi đấu, nhà sáng tạo nội dung đến những người xây dựng hệ thống PC nhỏ gọn. Có thể nói, mỗi thế hệ card đồ họa đều được thiết kế nhằm mang lại hiệu năng ổn định, khả năng quản lý nhiệt hiệu quả và kiểu dáng phù hợp với nhiều cấu hình cũng như nhu cầu của người dùng. Trong đó, dòng Phantom là dòng sản phẩm cao cấp nhất của Gainward dành cho những người đam mê mong muốn hiệu năng tối đa. Với hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ, thiết kế cấp nguồn cao cấp và phong cách công nghiệp đặc trưng, các mẫu Phantom được tạo ra để đáp ứng những tựa game nặng, khối lượng công việc AI và sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Một số mẫu Phantom GS tiếp tục kế thừa truyền thống Golden Sample bằng việc được tinh chỉnh sẵn tại nhà máy, mang lại hiệu năng cao hơn ngay khi xuất xưởng.

GeForce RTX 5090

Dòng Phoenix được định vị là giải pháp hiệu năng cao dành cho nhóm người dùng phổ thông yêu thích công nghệ, dòng Phoenix cân bằng giữa khả năng tản nhiệt mạnh mẽ, thiết kế tinh tế và tính thực dụng trong sử dụng hằng ngày. Dòng sản phẩm này cung cấp hiệu năng cần thiết cho các tựa game AAA hiện đại, đồng thời duy trì khả năng tương thích rộng với nhiều hệ thống gaming.

GeForce RTX 5080

Dòng Python được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Small Form Factor (SFF). Với kích thước được thu gọn nhưng vẫn duy trì hiệu quả tản nhiệt, card đồ họa Python giúp người dùng dễ dàng xây dựng các hệ thống chơi game mạnh mẽ trong những bộ vỏ máy nhỏ.

GeForce RTX 5070

Dòng Ghost mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng, khả năng tản nhiệt và tính tương thích cho game thủ phổ thông. Sở hữu thiết kế tản nhiệt hai quạt hiệu quả cùng khả năng tương thích với nhiều loại thùng máy, các mẫu Ghost giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những công nghệ NVIDIA GeForce RTX hiện đại như ray tracing, DLSS và tăng tốc AI.

GeForce RTX 5060 Ti

Dòng Pegasus mang đến khả năng xử lý đồ họa đầy đủ trong một thiết kế siêu nhỏ gọn. PCB ngắn cùng hệ thống tản nhiệt nhỏ giúp Pegasus trở thành lựa chọn phù hợp cho máy tính để bàn có không gian hạn chế, PC giải trí tại gia và các cấu hình chơi game di động.

GeForce RTX 5050

Trên toàn bộ danh mục sản phẩm, Gainward tiếp tục hoàn thiện những công nghệ quan trọng nhất đối với game thủ và nhà sáng tạo nội dung. Theo đó, các card đồ họa Gainward hiện đại được trang bị các giải pháp tản nhiệt tiên tiến giúp duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định trong thời gian tải kéo dài, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình sử dụng thông thường.

Tùy theo từng mẫu sản phẩm, các công nghệ này bao gồm đế đồng mạ niken kích thước lớn, thiết kế ống dẫn nhiệt composite, bố trí lá tản nhiệt tối ưu, cánh quạt gia cường và tính năng dừng quạt thông minh giúp hệ thống hoạt động yên tĩnh khi tải nhẹ.

Ví dụ như khi kết hợp cùng các công nghệ NVIDIA GeForce RTX như DLSS, ray tracing toàn phần và các tính năng AI, card đồ họa Gainward được thiết kế để đáp ứng các tựa game hiện nay, đồng thời sẵn sàng cho những ứng dụng sáng tạo và AI ngày càng đòi hỏi hiệu năng cao hơn.

Hiện tại, với tư cách là thành viên của Palit Group, Gainward tiếp tục phát triển các card đồ họa sử dụng GPU NVIDIA cho thị trường toàn cầu, đồng thời duy trì định hướng tập trung vào kỹ thuật đáng tin cậy và thiết kế dành cho người đam mê.