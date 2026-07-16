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Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Anh Thái

Anh Thái

14:43 | 16/07/2026
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Thương hiệu được cộng đồng game thủ tin dùng nhờ phần cứng nhờ kỹ thuật đáng tin cậy, các giải pháp tản nhiệt được thiết kế kỹ lưỡng và di sản Golden Sample mang tính biểu tượng, được những người đam mê trên toàn thế giới yêu thích.
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Để tiếp nối di sản đó, Gainward đã cho ra dời đầy đủ các dòng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50, RTX 40 và RTX 30 Series, mang đến giải pháp cho mọi đối tượng, từ game thủ thi đấu, nhà sáng tạo nội dung đến những người xây dựng hệ thống PC nhỏ gọn. Có thể nói, mỗi thế hệ card đồ họa đều được thiết kế nhằm mang lại hiệu năng ổn định, khả năng quản lý nhiệt hiệu quả và kiểu dáng phù hợp với nhiều cấu hình cũng như nhu cầu của người dùng. Trong đó, dòng Phantom là dòng sản phẩm cao cấp nhất của Gainward dành cho những người đam mê mong muốn hiệu năng tối đa. Với hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ, thiết kế cấp nguồn cao cấp và phong cách công nghiệp đặc trưng, các mẫu Phantom được tạo ra để đáp ứng những tựa game nặng, khối lượng công việc AI và sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Một số mẫu Phantom GS tiếp tục kế thừa truyền thống Golden Sample bằng việc được tinh chỉnh sẵn tại nhà máy, mang lại hiệu năng cao hơn ngay khi xuất xưởng.

5090
GeForce RTX 5090

Dòng Phoenix được định vị là giải pháp hiệu năng cao dành cho nhóm người dùng phổ thông yêu thích công nghệ, dòng Phoenix cân bằng giữa khả năng tản nhiệt mạnh mẽ, thiết kế tinh tế và tính thực dụng trong sử dụng hằng ngày. Dòng sản phẩm này cung cấp hiệu năng cần thiết cho các tựa game AAA hiện đại, đồng thời duy trì khả năng tương thích rộng với nhiều hệ thống gaming.

5080
GeForce RTX 5080

Dòng Python được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường Small Form Factor (SFF). Với kích thước được thu gọn nhưng vẫn duy trì hiệu quả tản nhiệt, card đồ họa Python giúp người dùng dễ dàng xây dựng các hệ thống chơi game mạnh mẽ trong những bộ vỏ máy nhỏ.

5070
GeForce RTX 5070

Dòng Ghost mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng, khả năng tản nhiệt và tính tương thích cho game thủ phổ thông. Sở hữu thiết kế tản nhiệt hai quạt hiệu quả cùng khả năng tương thích với nhiều loại thùng máy, các mẫu Ghost giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những công nghệ NVIDIA GeForce RTX hiện đại như ray tracing, DLSS và tăng tốc AI.

5060Ti
GeForce RTX 5060 Ti

Dòng Pegasus mang đến khả năng xử lý đồ họa đầy đủ trong một thiết kế siêu nhỏ gọn. PCB ngắn cùng hệ thống tản nhiệt nhỏ giúp Pegasus trở thành lựa chọn phù hợp cho máy tính để bàn có không gian hạn chế, PC giải trí tại gia và các cấu hình chơi game di động.

5050
GeForce RTX 5050

Trên toàn bộ danh mục sản phẩm, Gainward tiếp tục hoàn thiện những công nghệ quan trọng nhất đối với game thủ và nhà sáng tạo nội dung. Theo đó, các card đồ họa Gainward hiện đại được trang bị các giải pháp tản nhiệt tiên tiến giúp duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định trong thời gian tải kéo dài, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình sử dụng thông thường.

Tùy theo từng mẫu sản phẩm, các công nghệ này bao gồm đế đồng mạ niken kích thước lớn, thiết kế ống dẫn nhiệt composite, bố trí lá tản nhiệt tối ưu, cánh quạt gia cường và tính năng dừng quạt thông minh giúp hệ thống hoạt động yên tĩnh khi tải nhẹ.

Ví dụ như khi kết hợp cùng các công nghệ NVIDIA GeForce RTX như DLSS, ray tracing toàn phần và các tính năng AI, card đồ họa Gainward được thiết kế để đáp ứng các tựa game hiện nay, đồng thời sẵn sàng cho những ứng dụng sáng tạo và AI ngày càng đòi hỏi hiệu năng cao hơn.

Hiện tại, với tư cách là thành viên của Palit Group, Gainward tiếp tục phát triển các card đồ họa sử dụng GPU NVIDIA cho thị trường toàn cầu, đồng thời duy trì định hướng tập trung vào kỹ thuật đáng tin cậy và thiết kế dành cho người đam mê.

Gainward card đồ họa đam mê PC

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Thứ ba, 21/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 ▼600K 109,061 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
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Cập nhật: 16/07/2026 16:00
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Cập nhật: 16/07/2026 16:00
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