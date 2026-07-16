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Kiểm tra ngay: Bạn có thuộc 1 trong 5 trường hợp bị khóa tài khoản VNeID?

Lê Nhi

Lê Nhi

09:23 | 16/07/2026
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Tài khoản VNeID có thể bị khóa trong nhiều trường hợp theo quy định. Người dân cần biết rõ các nguyên nhân dẫn đến việc khóa tài khoản, quy trình mở lại cũng như thời gian giải quyết để tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch điện tử.
VNeID trở thành VNeID trở thành 'chìa khóa' duy nhất thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Quyền lợi mới về BHYT: Được khám chữa bệnh ở bất cứ đâu khi xa nhà Quyền lợi mới về BHYT: Được khám chữa bệnh ở bất cứ đâu khi xa nhà
Không chỉ để định danh, VNeID còn giúp người dân tiết kiệm nhiều khoản phí từ 15/8 Không chỉ để định danh, VNeID còn giúp người dân tiết kiệm nhiều khoản phí từ 15/8

5 trường hợp tài khoản VNeID bị khóa, người dân cần biết

Ứng dụng VNeID là nền tảng định danh điện tử do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an phát triển và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng cho phép người dân tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân trên môi trường số như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và nhiều giấy tờ khác, giúp giảm việc mang theo giấy tờ bản giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo quy định, tài khoản định danh điện tử sẽ bị khóa trong các trường hợp sau:

Người dân chủ động đề nghị khóa tài khoản

Chủ tài khoản có quyền đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu. Đề nghị được gửi đến cơ quan Công an nơi thuận tiện hoặc thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID, đồng thời người dân cũng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ 1900 0368.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị, cơ quan Công an sẽ xem xét và thực hiện việc khóa tài khoản.

Vi phạm quy định sử dụng tài khoản VNeID

Tài khoản sẽ bị khóa nếu chủ tài khoản sử dụng để thực hiện các hoạt động trái pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, lợi ích công cộng hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài ra, hành vi can thiệp trái phép vào tài khoản định danh điện tử của người khác cũng là căn cứ để cơ quan chức năng khóa tài khoản.

Bị thu hồi căn cước công dân trong một số trường hợp

Tài khoản định danh điện tử sẽ bị khóa khi chủ tài khoản bị thu hồi căn cước công dân do phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Chủ tài khoản đã qua đời

Khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận chủ tài khoản đã qua đời, tài khoản định danh điện tử sẽ được khóa theo quy định.

Khi nào tài khoản VNeID được mở lại?

Tài khoản định danh điện tử chỉ được mở lại khi cơ quan có thẩm quyền xác định chủ tài khoản không còn thuộc các trường hợp bị khóa.

Tùy từng trường hợp cụ thể, chủ tài khoản hoặc cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ gửi đề nghị mở khóa đến cơ quan Công an để xem xét.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị, cơ quan Công an sẽ giải quyết việc mở khóa tài khoản. Trường hợp từ chối mở khóa, cơ quan Công an phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người dân cũng có thể liên hệ tổng đài 1900 0368 để được hướng dẫn thực hiện thủ tục mở lại tài khoản định danh điện tử.
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,442 ▼3K 1,477 ▲1329K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,442 ▼3K 1,478 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,417 ▲1275K 1,457 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,257 ▼297K 144,257 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,636 ▼225K 109,436 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,436 ▲80472K 99,236 ▲89292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,236 ▼183K 89,036 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,302 ▼175K 85,102 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,113 ▼125K 60,913 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
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Honor Robot Phone lộ cấu hình mạnh trước ngày ra mắt

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Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

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Rác vũ trụ là 'bãi mìn tiềm tàng' đe dọa vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

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Thể chế khoa học, công nghệ phải tạo động lực mới cho tăng trưởng

Khai mạc chuỗi triển lãm năng lượng xanh và thiết bị điện

Khai mạc chuỗi triển lãm năng lượng xanh và thiết bị điện

Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 giới thiệu công nghệ, nguyên liệu và thiết bị y dược hiện đại

Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 giới thiệu công nghệ, nguyên liệu và thiết bị y dược hiện đại

Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

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Nhận định chứng khoán 16/7: VN-Index dò tìm cân bằng quanh vùng 1.780 điểm

Nhận định chứng khoán 16/7: VN-Index dò tìm cân bằng quanh vùng 1.780 điểm

Vietnam PFA 2026 mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

Vietnam PFA 2026 mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

Chứng khoán hôm nay 15/7: VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, khối ngoại xả gần 1.000 tỷ

Chứng khoán hôm nay 15/7: VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, khối ngoại xả gần 1.000 tỷ

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Việt Nam hợp tác với tập đoàn Hà Lan quản lý tài nguyên nước và phát triển nông nghiệp bền vững

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Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố ngưỡng đầu vào năm 2026

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Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

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