Kiểm tra ngay: Bạn có thuộc 1 trong 5 trường hợp bị khóa tài khoản VNeID?

5 trường hợp tài khoản VNeID bị khóa, người dân cần biết

Ứng dụng VNeID là nền tảng định danh điện tử do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an phát triển và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng cho phép người dân tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân trên môi trường số như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và nhiều giấy tờ khác, giúp giảm việc mang theo giấy tờ bản giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch.

Ảnh minh hoạ.

Theo quy định, tài khoản định danh điện tử sẽ bị khóa trong các trường hợp sau:

Người dân chủ động đề nghị khóa tài khoản

Chủ tài khoản có quyền đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu. Đề nghị được gửi đến cơ quan Công an nơi thuận tiện hoặc thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID, đồng thời người dân cũng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ 1900 0368.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị, cơ quan Công an sẽ xem xét và thực hiện việc khóa tài khoản.

Vi phạm quy định sử dụng tài khoản VNeID

Tài khoản sẽ bị khóa nếu chủ tài khoản sử dụng để thực hiện các hoạt động trái pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, lợi ích công cộng hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài ra, hành vi can thiệp trái phép vào tài khoản định danh điện tử của người khác cũng là căn cứ để cơ quan chức năng khóa tài khoản.

Bị thu hồi căn cước công dân trong một số trường hợp

Tài khoản định danh điện tử sẽ bị khóa khi chủ tài khoản bị thu hồi căn cước công dân do phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Chủ tài khoản đã qua đời

Khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận chủ tài khoản đã qua đời, tài khoản định danh điện tử sẽ được khóa theo quy định.