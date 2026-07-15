Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026 về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch là hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố, gồm: dữ liệu chưa bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" chưa được kết nối, chia sẻ và tái sử dụng hiệu quả; hệ thống thông tin, nền tảng số còn phân tán, chưa phát huy hiệu quả dùng chung; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trong thời gian 100 ngày kể từ khi Kế hoạch được ban hành, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Thành phố sẽ làm sạch, di trú, tích hợp, chuẩn hóa nhóm dữ liệu thiết yếu, trọng điểm về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

Tập trung cao điểm "45 ngày" về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Tổng rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng các phần mềm, hệ thống thông tin đang sử dụng; phân loại đề xuất phương án giữ lại, tích hợp, dừng, hợp nhất hoặc thay thế bằng nền tảng dùng chung.

Xây dựng, triển khai hệ thống xác thực định danh người dùng cho các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung Thành phố - IDP.

Tích hợp Không gian làm việc số HanoiWork với các hệ thống quản lý văn bản của 4 trục cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm dữ liệu liền mạch và giảm thao tác cho người dùng.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, Thành phố sẽ lựa chọn các thủ tục có tần suất phát sinh cao để tái thiết kế quy trình theo hướng đơn giản hóa, giảm 50% thời gian giải quyết và 50% thành phần hồ sơ; 100% thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% thực hiện trực tuyến toàn trình và toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp được tiếp nhận trực tuyến. Thành phố cũng triển khai 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với nhóm thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường và áp dụng cơ chế "im lặng là đồng ý" khi quá thời hạn lấy ý kiến đối với TTHC lấy ý kiến liên ngành.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế số, đặt mục tiêu xúc tiến từ 3 đến 5 dự án đầu tư quy mô lớn với tổng vốn khoảng 50.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu và phát triển, logistics số, thương mại điện tử, du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa. Đồng thời, hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp công nghệ số của Hà Nội mở rộng xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế.

Kế hoạch cũng dành trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các làng nghề truyền thống. Theo đó, mỗi xã, phường phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 30% hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề truyền thống trên địa bàn thực hiện chuyển đổi số; 100% nhóm hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; mở rộng thêm 5.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; 100% hộ nộp thuế điện tử; 100% chợ dân sinh trên địa bàn 126 xã, phường triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Mỗi xã, phường triển khai tối thiểu 05 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ triển khai các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động kinh doanh; xây dựng "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee; hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề lên các sàn thương mại điện tử; tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương; triển khai "Tháng khuyến mại số Hà Nội"; thí điểm 2 mô hình kinh tế đêm sáng tạo và phát triển tối thiểu 10 điểm du lịch số gắn với tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Một số nhiệm vụ trọng điểm khác gồm triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số tại toàn bộ khoảng 2.729 thôn, tổ dân phố trên địa bàn; triển khai hệ thống HanoiCheck tại 100% cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú; đồng thời đẩy nhanh phân bổ, giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.