Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Jia-Yu Liu, Phó Chủ tịch Điều hành Nhóm Bảo vệ Dữ liệu tại Synology, cho biết: "Hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm một giải pháp bảo vệ dữ liệu có thể mở rộng theo nhu cầu mà không làm tăng chi phí hoặc khiến việc quản lý trở nên phức tạp. Chúng tôi phát triển DP5200 để mang đến cho doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) một giải pháp bảo vệ dữ liệu hợp nhất, tiết kiệm không gian, dễ triển khai tại chi nhánh, văn phòng từ xa hoặc trung tâm dữ liệu, đồng thời tối ưu hiệu quả đầu tư."

Synology DP5200 chính thức ra mắt

Cụ thể, DP5200 có thể bảo vệ dữ liệu trên nhiều môi trường khác nhau, bao gồm nền tảng ảo hóa (VMware vSphere và Microsoft Hyper-V), máy chủ vật lý (Windows và Linux), máy tính Windows và macOS, ứng dụng SaaS như Microsoft 365, cơ sở dữ liệu Oracle và Microsoft SQL, cùng hệ thống lưu trữ tệp hỗ trợ SMB, NetApp và Nutanix.

Đặc biệt, trong bản nâng cấp APM 2.0 sắp tới, thiết bị sẽ hỗ trợ thêm nhiều nền tảng khác như Azure VM, Amazon EC2, Nutanix AHV, Proxmox VE và Google Workspace.

Quản lý hợp nhất trên quy mô lớn

Ngoài ra, DP5200 cũng có thể hoạt động như một thiết bị sao lưu độc lập để bảo vệ dữ liệu tại từng địa điểm hoặc đóng vai trò là máy chủ quản lý tập trung. Thiết bị hỗ trợ quản lý lên đến 120.000 khối lượng công việc (workloads) và giám sát 1.000 máy chủ tại nhiều địa điểm thông qua một giao diện quản lý duy nhất.

Và để tăng cường khả năng bảo mật, DP5200 được kết hợp xác thực đa yếu tố (MFA) với kiến trúc bảo mật được tăng cường bởi AI. Thiết bị áp dụng nguyên tắc bảo vệ dữ liệu 3-2-1-1-0 thông qua lưu trữ bất biến (WORM), cách ly logic và quản lý nhiều phiên bản sao lưu. Với bản nâng cấp APM 2.0 sắp tới, thiết bị sẽ chuyển đổi từ khả năng phục hồi thụ động sang cơ chế phòng thủ chủ động, sử dụng AI/ML để phát hiện bất thường trong quá trình sao lưu và quét phần mềm độc hại nhằm đảm bảo các bản sao lưu được sử dụng cho quá trình khôi phục không chứa mã độc.

Thiết bị áp dụng nguyên tắc bảo vệ dữ liệu 3-2-1-1-0 thông qua lưu trữ bất biến (WORM), cách ly logic và quản lý nhiều phiên bản sao lưu.

DP5200 hiện đã có mặt trên toàn cầu thông qua mạng lưới nhà phân phối và đối tác của Synology.

Chi tiết xem thêm tại https://sy.to/ap_dp5200_pr.