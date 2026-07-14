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Synology DP5200 chính thức ra mắt

Anh Tuấn

Anh Tuấn

15:50 | 14/07/2026
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Là thành viên mới nhất thuộc dòng sản phẩm ActiveProtect, DP5200 cung cấp dung lượng lưu trữ lên đến 36 TB trong thiết kế rack 1U nhỏ gọn, đồng thời tích hợp đầy đủ các tính năng sao lưu doanh nghiệp của nền tảng ActiveProtect Manager (APM).
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Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Jia-Yu Liu, Phó Chủ tịch Điều hành Nhóm Bảo vệ Dữ liệu tại Synology, cho biết: "Hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm một giải pháp bảo vệ dữ liệu có thể mở rộng theo nhu cầu mà không làm tăng chi phí hoặc khiến việc quản lý trở nên phức tạp. Chúng tôi phát triển DP5200 để mang đến cho doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) một giải pháp bảo vệ dữ liệu hợp nhất, tiết kiệm không gian, dễ triển khai tại chi nhánh, văn phòng từ xa hoặc trung tâm dữ liệu, đồng thời tối ưu hiệu quả đầu tư."

Synology DP5200 chính thức ra mắt
Synology DP5200 chính thức ra mắt

Cụ thể, DP5200 có thể bảo vệ dữ liệu trên nhiều môi trường khác nhau, bao gồm nền tảng ảo hóa (VMware vSphere và Microsoft Hyper-V), máy chủ vật lý (Windows và Linux), máy tính Windows và macOS, ứng dụng SaaS như Microsoft 365, cơ sở dữ liệu Oracle và Microsoft SQL, cùng hệ thống lưu trữ tệp hỗ trợ SMB, NetApp và Nutanix.

Đặc biệt, trong bản nâng cấp APM 2.0 sắp tới, thiết bị sẽ hỗ trợ thêm nhiều nền tảng khác như Azure VM, Amazon EC2, Nutanix AHV, Proxmox VE và Google Workspace.

Synology DP5200 chính thức ra mắt
Quản lý hợp nhất trên quy mô lớn

Ngoài ra, DP5200 cũng có thể hoạt động như một thiết bị sao lưu độc lập để bảo vệ dữ liệu tại từng địa điểm hoặc đóng vai trò là máy chủ quản lý tập trung. Thiết bị hỗ trợ quản lý lên đến 120.000 khối lượng công việc (workloads) và giám sát 1.000 máy chủ tại nhiều địa điểm thông qua một giao diện quản lý duy nhất.

Và để tăng cường khả năng bảo mật, DP5200 được kết hợp xác thực đa yếu tố (MFA) với kiến trúc bảo mật được tăng cường bởi AI. Thiết bị áp dụng nguyên tắc bảo vệ dữ liệu 3-2-1-1-0 thông qua lưu trữ bất biến (WORM), cách ly logic và quản lý nhiều phiên bản sao lưu. Với bản nâng cấp APM 2.0 sắp tới, thiết bị sẽ chuyển đổi từ khả năng phục hồi thụ động sang cơ chế phòng thủ chủ động, sử dụng AI/ML để phát hiện bất thường trong quá trình sao lưu và quét phần mềm độc hại nhằm đảm bảo các bản sao lưu được sử dụng cho quá trình khôi phục không chứa mã độc.

Synology DP5200 chính thức ra mắt
Thiết bị áp dụng nguyên tắc bảo vệ dữ liệu 3-2-1-1-0 thông qua lưu trữ bất biến (WORM), cách ly logic và quản lý nhiều phiên bản sao lưu.

DP5200 hiện đã có mặt trên toàn cầu thông qua mạng lưới nhà phân phối và đối tác của Synology.

Chi tiết xem thêm tại https://sy.to/ap_dp5200_pr.

Synology Synology DP5200 thiết bị bảo vệ dữ liệu nhỏ gọn dòng sản phẩm ActiveProtect dung lượng lưu trữ lên đến 36 TB trong thiết kế rack 1U nhỏ gọn

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 16:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Cập nhật: 14/07/2026 16:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼30K 14,560 ▼30K
Trang sức 99.99 13,870 ▼30K 14,570 ▼30K
Cập nhật: 14/07/2026 16:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 ▼9K 14,752 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 ▼9K 14,753 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,435 ▼9K 147 ▼1332K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,435 ▼9K 1,471 ▲1323K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 141 ▼1278K 145 ▼1314K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼891K 143,564 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼675K 108,911 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80676K 9,876 ▼89496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▼549K 88,609 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼525K 84,693 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▼375K 60,621 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cập nhật: 14/07/2026 16:45
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Cập nhật: 14/07/2026 16:45
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Cập nhật: 14/07/2026 16:45

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