Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

Huawei chính thức ra mắt trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

Điểm đáng giá nhất trên mẫu tablet HUAWEI MatePad 11.5 (2026) tầm trung mới này của Huawei đó chính là bộ ứng dụng WPS Office PC 3.0 tích hợp AI. Đây là sản phẩm đầu tiên dành cho phân khúc học sinh sinh viên được trang bị bộ công cụ này, giúp mang đến trải nghiệm giao diện làm việc quen thuộc như máy tính truyền thống.

Nhờ bộ công cụ AI mới, việc tóm tắt tài liệu PDF, phân tích dữ liệu, hay tự động tạo slide từ dàn ý… diễn ra cực kỳ mượt mà

Đồng thời, nhờ bộ công cụ AI mới, việc tóm tắt tài liệu PDF, phân tích dữ liệu, hay tự động tạo slide từ dàn ý… diễn ra cực kỳ mượt mà, chỉ trong vài cú click chuột. Đặc biệt khi kết hợp cùng bàn phím thông minh (hành trình phím 1,5mm) và chuột không dây, chiếc tablet này lập tức biến thành một chiếc laptop mini cơ động.

Huawei chính thức ra mắt trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

Về thiết kế, tương tự như các thế hệ tiền nhiệm, Huawei vẫn mang đến cho HUAWEI MatePad 11.5 (2026) một thiết kế mỏng nhẹ, đi cùng màn hình 2.5K 120Hz siêu mượt. Bao phủ bên ngoài là lớp vỏ kim loại nguyên khối sang trọng, mang đến cho máy độ hoàn thiện ấn tượng cùng vẻ ngoài đáng tiền hơn.

Với độ mỏng chỉ 6,1mm và trọng lượng chỉ 515gram HUAWEI MatePad 11.5 (2026) có thể đồng hành cùng bất cứ bạn học sinh sinh viên hay người dùng văn phòng mỗi ngày.

Đặc biệt, với độ mỏng chỉ 6,1mm và trọng lượng chỉ 515gram HUAWEI MatePad 11.5 (2026) thật sự là một thiết bị bỏ túi vô cùng ấn tượng, có thể đồng hành cùng bất cứ bạn học sinh sinh viên hay người dùng văn phòng mỗi ngày.

Huawei cũng rất tự hào khi luôn trang bị cho các thế hệ MatePad một màn hình ấn tượng với độ phân giải cao, với HUAWEI MatePad 11.5 (2026) cũng không là ngoại lệ. Dù có mức giá tầm trung nhưng máy vẫn được trang bị độ phân giải cao 2.5K cùng tần số quét 120Hz. Thông số này đảm bảo mọi thao tác cuộn trang khi đọc tài liệu, lướt web hay xem phim giải trí đều mượt mà, sắc nét.

Ngoài ra, hệ sinh thái ứng dụng độc quyền gồm HUAWEI Notes (hỗ trợ tối ưu nét chữ AI) và GoPaint sẽ là mảnh đất màu mỡ cho các bạn trẻ đam mê ghi chú, vẽ vời và sáng tạo nội dung.

HUAWEI MatePad 11.5 (2026) sở hữu viên pin "khủng" 10.100mAh đi cùng sạc nhanh 40W

Một điểm nhấn ấn tượng khác trên HUAWEI MatePad 11.5 (2026) đó chính là viên pin "khủng" 10.100mAh đi cùng sạc nhanh 40W mang đến sự thuận tiện tối đa cho công việc hàng ngày mà không cần lo lắng đến thời lượng pin. Đây cũng là một điểm cộng đã được Huawei tính toán rất kỹ để HUAWEI MatePad 11.5 (2026) có thể đồng hành cùng các bạn trẻ suốt một ngày dài, từ giảng đường đến quán cà phê. Theo Huawei, viên pin này cho phép HUAWEI MatePad 11.5 (2026) thời gian sử dụng liên tục đến 14 giờ. Trong khi công nghệ sạc nhanh HUAWEI SuperCharge 40W giúp thời gian sạc đầy viên được pin rút ngắn đáng.

HUAWEI MatePad 11.5 (2026) chính thức mở bán từ hôm nay, 3/7/2026 với giá 10.490.000 đồng, tại các hệ thống bán lẻ lớn (CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store) và các gian hàng chính thức trực tuyến. Đáng chú ý, từ nay đến hết 3/8/2026 giá bán của HUAWEI MatePad 11.5 (2026) chỉ còn 9.990.000 đồng. Đi cùng với đó là bộ quà tặng cực kỳ giá trị bao gồm bút cảm ứng M-Pencil 3, chuột không dây và gói bản quyền AI cho WPS Office 1 năm (trị giá 2.190.000 đồng).