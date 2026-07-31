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Thiết kế MacBook Ultra dự kiến sớm xuất hiện trên MacBook Pro giá rẻ năm 2027

Hải Nguyên

Hải Nguyên

16:40 | 31/07/2026
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Theo Bloomberg, thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED và camera viên thuốc của MacBook Ultra có thể xuất hiện trên MacBook Pro 14 inch giá rẻ ngay năm 2027.
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Thiết kế MacBook Ultra dự kiến sớm xuất hiện trên MacBook Pro giá rẻ năm 2027
Ảnh minh họa: macrumors

Apple dự kiến đưa thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED và camera dạng viên thuốc từ mẫu MacBook cao cấp sắp ra mắt xuống mẫu MacBook Pro 14 inch giá phổ thông trong năm 2027, chỉ khoảng một năm sau khi phiên bản đầu tiên trình làng. Thông tin này do nhà báo Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ trong báo cáo công bố tuần trước về kế hoạch làm mới toàn bộ dòng máy Mac của Apple.

Theo Gurman, Apple đang chuẩn bị làm mới mọi mẫu Mac trong hai năm tới. Ông cho biết mẫu MacBook Pro 14 inch giá thấp nhất, dự kiến ra mắt năm 2027 với tên mã K104, được cho là mang thiết kế giống hai mẫu cao cấp tên mã K114 và K116, dù chỉ dùng chip M7 tiêu chuẩn thay vì bản Pro hay Max. Nếu đúng, kiểu dáng lần đầu xuất hiện trên mẫu máy tạm gọi MacBook Ultra sẽ nhanh chóng lan sang phân khúc rẻ hơn, như một nguồn tin khác từng nhắc hồi đầu tháng 7.

Lần gần nhất Apple đổi thiết kế MacBook Pro là năm 2021, cùng thời điểm ra mắt hai chip M1 Pro và M1 Max. Đợt cải tiến đó đi ngược hướng lần này, máy dày và nặng hơn, hãng còn khôi phục cổng HDMI, khe đọc thẻ SD và sạc từ tính MagSafe từng bị loại bỏ ở thế hệ trước. Năm năm sau, Apple dường như đang tìm cách đảo ngược chính xu hướng độ dày đó, đây là suy luận rút từ các báo cáo hiện có chứ Apple chưa xác nhận.

Phần khung máy được dự đoán mỏng và nhẹ hơn rõ rệt nhờ thay lớp nền mini LED bằng cấu trúc OLED lai, giúp loại bỏ một lớp vật lý khỏi nắp máy vì điểm ảnh OLED tự phát sáng mà không cần đèn nền riêng. Chưa có dấu hiệu Apple sẽ cắt bớt cổng kết nối để có thêm khoảng trống mỏng, điều hợp lý nếu nhìn lại việc cắt cổng từng khiến hãng phải quay đầu khôi phục cách đây năm năm.

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Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt trước máy. Phần khuyết màn hình notch được dự đoán biến mất, thay bằng cụm camera dạng lỗ tròn nhỏ hơn nhiều, chi tiết từng xuất hiện trong lộ trình của hãng nghiên cứu Omdia và sau đó được Bloomberg xác nhận thêm dù Apple chưa lên tiếng. Phần khuyết mới được cho là có hình viên thuốc, mở đường cho một Dynamic Island có thể tương tác và mở rộng theo ngữ cảnh, tương tự cách tính năng này hoạt động trên iPhone.

Kích thước màn hình có đổi hay không vẫn chưa rõ ràng. Omdia cho biết Samsung Display sẽ cung cấp tấm nền 14,3 inch và 16,3 inch, nhỉnh hơn màn hình 14,2 inch và 16,2 inch hiện tại, đồng nghĩa viền máy có thể mỏng hơn trong khi màn hình lớn hơn đôi chút. Tuy nhiên báo cáo hồi tháng 2 của Bloomberg lại cho rằng kích thước màn hình không đổi, dù thông tin này chưa xác minh có tính đến khả năng thu hẹp viền máy hay chưa.

Apple cũng được cho là trang bị bản lề gia cố để màn hình không rung lắc khi chạm vào, dù chưa rõ điều này có ảnh hưởng đến hình dáng bên ngoài hay không. Về cách tiếp cận màn hình cảm ứng, Gurman mô tả chiến lược của Apple là thân thiện với cảm ứng chứ không đặt cảm ứng lên hàng đầu.

Số phận dòng MacBook Pro cao cấp hiện tại vẫn còn bỏ ngỏ. Lộ trình của Gurman liệt kê mẫu MacBook 14 và 16 inch cao cấp không kèm hậu tố Pro, không thấy mẫu MacBook Pro cao cấp riêng biệt bên cạnh, dù cách diễn giải này chưa chắc chắn khi tên gọi chính thức chưa được xác định. MacBook Ultra mới có thể thay thế hoàn toàn hai mẫu M5 Pro và M5 Max ở giá cao hơn, hoặc xuất hiện như một phân khúc mới trong khi hai mẫu cũ vẫn bán song song. Nếu MacBook Pro cao cấp cũng được trang bị chip M7 Pro và M7 Max vào cuối năm 2027, khả năng cả năm mẫu laptop cao cấp nhất của Apple dùng chung một thiết kế gần như chắc chắn xảy ra, dù đây vẫn là suy luận từ báo cáo hiện có chứ chưa phải xác nhận từ Apple.

https://www.macrumors.com/2026/07/30/macbook-ultra-design-wont-stay-exclusive/
MacBook Ultra MacBook Pro 2027 chip M7 màn hình OLED MacBook Dynamic Island MacBook thiết kế Mac mới Bloomberg

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Hà Nội - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Miền Tây - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,900 ▲200K 141,800 ▲200K
Cập nhật: 31/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,790 ▲20K 14,190 ▲20K
NL 99.99 13,000 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲50K
Trang sức 99.9 13,380 ▲20K 14,080 ▲20K
Trang sức 99.99 13,390 ▲20K 14,090 ▲20K
Cập nhật: 31/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▲2K 14,192 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▲2K 14,193 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,374 ▲2K 1,414 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,374 ▲2K 1,415 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,344 ▲2K 1,394 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,102 ▼117720K 13,802 ▼124020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,491 ▲15K 10,471 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,151 ▲136K 94,951 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,393 ▲67866K 85,193 ▲76686K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,628 ▲116K 81,428 ▲116K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,486 ▲84K 58,286 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cập nhật: 31/07/2026 17:00
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Cập nhật: 31/07/2026 17:00
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Cập nhật: 31/07/2026 17:00

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