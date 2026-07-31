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Apple dự kiến đưa thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED và camera dạng viên thuốc từ mẫu MacBook cao cấp sắp ra mắt xuống mẫu MacBook Pro 14 inch giá phổ thông trong năm 2027, chỉ khoảng một năm sau khi phiên bản đầu tiên trình làng. Thông tin này do nhà báo Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ trong báo cáo công bố tuần trước về kế hoạch làm mới toàn bộ dòng máy Mac của Apple.

Theo Gurman, Apple đang chuẩn bị làm mới mọi mẫu Mac trong hai năm tới. Ông cho biết mẫu MacBook Pro 14 inch giá thấp nhất, dự kiến ra mắt năm 2027 với tên mã K104, được cho là mang thiết kế giống hai mẫu cao cấp tên mã K114 và K116, dù chỉ dùng chip M7 tiêu chuẩn thay vì bản Pro hay Max. Nếu đúng, kiểu dáng lần đầu xuất hiện trên mẫu máy tạm gọi MacBook Ultra sẽ nhanh chóng lan sang phân khúc rẻ hơn, như một nguồn tin khác từng nhắc hồi đầu tháng 7.

Lần gần nhất Apple đổi thiết kế MacBook Pro là năm 2021, cùng thời điểm ra mắt hai chip M1 Pro và M1 Max. Đợt cải tiến đó đi ngược hướng lần này, máy dày và nặng hơn, hãng còn khôi phục cổng HDMI, khe đọc thẻ SD và sạc từ tính MagSafe từng bị loại bỏ ở thế hệ trước. Năm năm sau, Apple dường như đang tìm cách đảo ngược chính xu hướng độ dày đó, đây là suy luận rút từ các báo cáo hiện có chứ Apple chưa xác nhận.

Phần khung máy được dự đoán mỏng và nhẹ hơn rõ rệt nhờ thay lớp nền mini LED bằng cấu trúc OLED lai, giúp loại bỏ một lớp vật lý khỏi nắp máy vì điểm ảnh OLED tự phát sáng mà không cần đèn nền riêng. Chưa có dấu hiệu Apple sẽ cắt bớt cổng kết nối để có thêm khoảng trống mỏng, điều hợp lý nếu nhìn lại việc cắt cổng từng khiến hãng phải quay đầu khôi phục cách đây năm năm.

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Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt trước máy. Phần khuyết màn hình notch được dự đoán biến mất, thay bằng cụm camera dạng lỗ tròn nhỏ hơn nhiều, chi tiết từng xuất hiện trong lộ trình của hãng nghiên cứu Omdia và sau đó được Bloomberg xác nhận thêm dù Apple chưa lên tiếng. Phần khuyết mới được cho là có hình viên thuốc, mở đường cho một Dynamic Island có thể tương tác và mở rộng theo ngữ cảnh, tương tự cách tính năng này hoạt động trên iPhone.

Kích thước màn hình có đổi hay không vẫn chưa rõ ràng. Omdia cho biết Samsung Display sẽ cung cấp tấm nền 14,3 inch và 16,3 inch, nhỉnh hơn màn hình 14,2 inch và 16,2 inch hiện tại, đồng nghĩa viền máy có thể mỏng hơn trong khi màn hình lớn hơn đôi chút. Tuy nhiên báo cáo hồi tháng 2 của Bloomberg lại cho rằng kích thước màn hình không đổi, dù thông tin này chưa xác minh có tính đến khả năng thu hẹp viền máy hay chưa.

Apple cũng được cho là trang bị bản lề gia cố để màn hình không rung lắc khi chạm vào, dù chưa rõ điều này có ảnh hưởng đến hình dáng bên ngoài hay không. Về cách tiếp cận màn hình cảm ứng, Gurman mô tả chiến lược của Apple là thân thiện với cảm ứng chứ không đặt cảm ứng lên hàng đầu.

Số phận dòng MacBook Pro cao cấp hiện tại vẫn còn bỏ ngỏ. Lộ trình của Gurman liệt kê mẫu MacBook 14 và 16 inch cao cấp không kèm hậu tố Pro, không thấy mẫu MacBook Pro cao cấp riêng biệt bên cạnh, dù cách diễn giải này chưa chắc chắn khi tên gọi chính thức chưa được xác định. MacBook Ultra mới có thể thay thế hoàn toàn hai mẫu M5 Pro và M5 Max ở giá cao hơn, hoặc xuất hiện như một phân khúc mới trong khi hai mẫu cũ vẫn bán song song. Nếu MacBook Pro cao cấp cũng được trang bị chip M7 Pro và M7 Max vào cuối năm 2027, khả năng cả năm mẫu laptop cao cấp nhất của Apple dùng chung một thiết kế gần như chắc chắn xảy ra, dù đây vẫn là suy luận từ báo cáo hiện có chứ chưa phải xác nhận từ Apple.