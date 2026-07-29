Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft đánh giá game remake là hướng đầu tư hiệu quả hơn IP mới

Ubisoft cho biết các dự án làm lại (remake) đang mang đến hiệu quả tài chính hấp dẫn hơn so với việc phát triển một thương hiệu trò chơi (IP) hoàn toàn mới. Theo hãng, lợi thế lớn nhất của các bản remake nằm ở khả năng cắt giảm đáng kể chi phí phát triển cũng như ngân sách tiếp thị, trong khi vẫn tận dụng được sức hút của những thương hiệu đã được người chơi biết đến.

Ubisoft cho rằng dự án game remake mang đến hiệu quả tài chính tích cực hơn IP mới. Ảnh: Ubisoft

Quan điểm này được Giám đốc tài chính Frédérick Duguet chia sẻ trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh mới nhất của Ubisoft, diễn ra ngay sau khi Assassin's Creed Black Flag Resynced tạo được sức hút lớn trên thị trường.

Theo ông Duguet, đội ngũ phát triển không phải xây dựng mọi yếu tố từ đầu mà có thể kế thừa nền tảng của phiên bản gốc. Dù quá trình nâng cấp đồ họa, bổ sung cơ chế gameplay hiện đại và cải thiện trải nghiệm vẫn cần nguồn lực đáng kể, tổng chi phí vẫn thấp hơn nhiều so với việc phát triển một trò chơi hoàn toàn mới.

“Tất nhiên, tổng ngân sách sẽ không cao bằng việc tạo ra một trải nghiệm gốc,” Duguet chia sẻ. “Bạn cũng được hưởng lợi rất lớn từ mức độ nhận diện sẵn có của thương hiệu, do đó chi phí dành cho các chiến dịch marketing cũng sẽ được giảm tải.”

Nhờ lợi thế về thương hiệu, Ubisoft có thể tiếp cận cộng đồng người chơi hiện hữu mà không phải đầu tư quá lớn cho hoạt động quảng bá. Điều này giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận ngay cả khi mức giá bán của sản phẩm thấp hơn so với các bom tấn mới.

Giá bán thấp hơn nhưng kỳ vọng lợi nhuận vẫn cao

Bên cạnh những lợi thế về chi phí, Ubisoft cũng khẳng định hãng không đặt mục tiêu định giá các bản remake ngang với những trò chơi phát hành hoàn toàn mới. Theo ông Frédérick Duguet, đây là điểm cần được làm rõ trước những suy đoán xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Thành công của Assassin’s Creed Black Flag Resynced đã chứng minh nhận định của Ubisoft. Ảnh: PlayStation

Thực tế, nhận đinh của Ubisoft được đánh giá là hoàn toàn chính xác. Assassin’s Creed Black Flag Resynced đã bán thành công 3,5 triệu bản chỉ trong vòng 14 ngày đầu ra mắt. Con số ấn tượng này thậm chí đã vượt xa mọi kỳ vọng mà nhà phát hành Pháp đặt ra cho tựa game trong toàn bộ năm đầu tiên phát hành.

Thành công của Black Flag Resynced tiếp tục củng cố xu hướng các nhà phát hành lớn ưu tiên khai thác những thương hiệu đã khẳng định vị thế trên thị trường. Trong bối cảnh chi phí phát triển game ngày càng tăng và rủi ro đối với các IP mới vẫn ở mức cao, remake được xem là lựa chọn giúp cân bằng giữa hiệu quả đầu tư và khả năng thu hút người chơi.