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Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Tạ Thành

Tạ Thành

09:30 | 29/07/2026
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Ubisoft cho rằng các dự án remake đang tạo ra lợi nhuận vượt trội nhờ tận dụng thương hiệu có sẵn, giảm chi phí sản xuất và tiếp thị, đồng thời vẫn đạt doanh số ấn tượng ngay sau khi phát hành.
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Ubisoft đánh giá game remake là hướng đầu tư hiệu quả hơn IP mới

Ubisoft cho biết các dự án làm lại (remake) đang mang đến hiệu quả tài chính hấp dẫn hơn so với việc phát triển một thương hiệu trò chơi (IP) hoàn toàn mới. Theo hãng, lợi thế lớn nhất của các bản remake nằm ở khả năng cắt giảm đáng kể chi phí phát triển cũng như ngân sách tiếp thị, trong khi vẫn tận dụng được sức hút của những thương hiệu đã được người chơi biết đến.

Ubisoft cho rằng dự án game remake mang đến hiệu quả tài chính tích cực hơn IP mới. Ảnh: Ubisoft
Ubisoft cho rằng dự án game remake mang đến hiệu quả tài chính tích cực hơn IP mới. Ảnh: Ubisoft

Quan điểm này được Giám đốc tài chính Frédérick Duguet chia sẻ trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh mới nhất của Ubisoft, diễn ra ngay sau khi Assassin's Creed Black Flag Resynced tạo được sức hút lớn trên thị trường.

Theo ông Duguet, đội ngũ phát triển không phải xây dựng mọi yếu tố từ đầu mà có thể kế thừa nền tảng của phiên bản gốc. Dù quá trình nâng cấp đồ họa, bổ sung cơ chế gameplay hiện đại và cải thiện trải nghiệm vẫn cần nguồn lực đáng kể, tổng chi phí vẫn thấp hơn nhiều so với việc phát triển một trò chơi hoàn toàn mới.

“Tất nhiên, tổng ngân sách sẽ không cao bằng việc tạo ra một trải nghiệm gốc,” Duguet chia sẻ. “Bạn cũng được hưởng lợi rất lớn từ mức độ nhận diện sẵn có của thương hiệu, do đó chi phí dành cho các chiến dịch marketing cũng sẽ được giảm tải.”

Nhờ lợi thế về thương hiệu, Ubisoft có thể tiếp cận cộng đồng người chơi hiện hữu mà không phải đầu tư quá lớn cho hoạt động quảng bá. Điều này giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận ngay cả khi mức giá bán của sản phẩm thấp hơn so với các bom tấn mới.

Giá bán thấp hơn nhưng kỳ vọng lợi nhuận vẫn cao

Bên cạnh những lợi thế về chi phí, Ubisoft cũng khẳng định hãng không đặt mục tiêu định giá các bản remake ngang với những trò chơi phát hành hoàn toàn mới. Theo ông Frédérick Duguet, đây là điểm cần được làm rõ trước những suy đoán xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Thành công của Assassin’s Creed Black Flag Resynced đã chứng minh nhận định của Ubisoft. Ảnh: PlayStation
Thành công của Assassin’s Creed Black Flag Resynced đã chứng minh nhận định của Ubisoft. Ảnh: PlayStation

Thực tế, nhận đinh của Ubisoft được đánh giá là hoàn toàn chính xác. Assassin’s Creed Black Flag Resynced đã bán thành công 3,5 triệu bản chỉ trong vòng 14 ngày đầu ra mắt. Con số ấn tượng này thậm chí đã vượt xa mọi kỳ vọng mà nhà phát hành Pháp đặt ra cho tựa game trong toàn bộ năm đầu tiên phát hành.

Thành công của Black Flag Resynced tiếp tục củng cố xu hướng các nhà phát hành lớn ưu tiên khai thác những thương hiệu đã khẳng định vị thế trên thị trường. Trong bối cảnh chi phí phát triển game ngày càng tăng và rủi ro đối với các IP mới vẫn ở mức cao, remake được xem là lựa chọn giúp cân bằng giữa hiệu quả đầu tư và khả năng thu hút người chơi.

ubisoft Game remake IP game mới Thương hiệu game mới Assassin’s Creed Black Flag Resynced

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Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
23°C
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26°C
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26°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
23°C
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23°C
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23°C
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22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
23°C
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28°C
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27°C
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26°C
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23°C
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24°C
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
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26°C
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25°C
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25°C
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25°C
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28°C
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31°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
23°C
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30°C
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25°C
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22°C
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22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
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Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
23°C
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26°C
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29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
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Thừa Thiên Huế

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Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Hà Nội - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đà Nẵng - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Miền Tây - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Tây Nguyên - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Cập nhật: 29/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,240 ▼100K 13,940 ▼100K
Trang sức 99.99 13,250 ▼100K 13,950 ▼100K
Cập nhật: 29/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼10K 14,052 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼10K 14,053 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136 ▼1K 140 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136 ▼1K 1,401 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▼990K 136,634 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▼75K 10,366 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▼680K 93,999 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▼610K 84,338 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▼583K 80,612 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▼417K 57,702 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
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CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
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Rapidus và Cadence chung tay thúc đẩy Agentic AI cho thiết kế SoC tiên tiến

Rapidus và Cadence chung tay thúc đẩy Agentic AI cho thiết kế SoC tiên tiến

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Nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội trực tuyến bằng VNeID

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

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Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

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Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng AI

Quốc hội thành lập Cục Chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng AI

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Gần 76.000 hộp bột rau detox quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội vào lò tiêu hủy

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Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Việt Nam liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo và kinh tế

Việt Nam liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo và kinh tế

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Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

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