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Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

Tạ Thành

Tạ Thành

17:51 | 28/07/2026
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Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Land Cruiser FJ với giá từ 1,198 tỷ đồng. Mẫu SUV cỡ nhỏ hướng đến khách hàng yêu thích off-road nhưng vẫn cần một chiếc xe linh hoạt cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.
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Ngày 28/7, Toyota Việt Nam chính thức ra mắt Land Cruiser FJ hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối với một phiên bản duy nhất sử dụng động cơ xăng 2.7L, hộp số tự động cùng hệ dẫn động bốn bánh (4WD), giá bán lẻ đề xuất từ 1,198 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota.
Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota.

Land Cruiser FJ được phát triển nhằm mở rộng dải sản phẩm Land Cruiser sau hơn 70 năm hình thành và phát triển. Khác với Land Cruiser 300 hay Prado hướng đến nhóm khách hàng cao cấp, mẫu xe mới tập trung vào những người yêu thích khám phá, cần một chiếc SUV nhỏ gọn nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành bền bỉ và chinh phục địa hình.

Thiết kế đậm chất Land Cruiser, hướng đến tính thực dụng

Ngoại thất của Land Cruiser FJ sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Fun Robust Dice Motif", kết hợp các mảng khối vuông vức với những đường nét khỏe khoắn nhằm tạo nên diện mạo đặc trưng của dòng Land Cruiser.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED, dòng chữ TOYOTA thay cho logo truyền thống và cản trước thiết kế cứng cáp. Thân xe sở hữu hốc bánh lớn, ốp nhựa bảo vệ cùng bộ mâm hợp kim 18 inch, trong khi phía sau tiếp tục duy trì phong cách vuông vức để tăng tính thực dụng và khả năng quan sát.

Ngoại thất Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota.
Ngoại thất Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota.

Toyota cũng thiết kế các góc thân xe rõ ràng nhằm hỗ trợ người lái xác định vị trí đầu và đuôi xe khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc trên địa hình phức tạp. Khách hàng có thể lựa chọn ba màu sơn ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đen và Nâu.

Bên trong khoang lái, Land Cruiser FJ ưu tiên sự tiện dụng với bảng táp-lô bố trí theo phương ngang, các nút điều khiển vật lý đặt ở vị trí dễ thao tác. Xe trang bị màn hình thông tin 7 inch phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Hàng ghế thứ hai có thể trượt, gập và điều chỉnh độ ngả, giúp mở rộng không gian chứa hành lý cho các chuyến đi dài hoặc hoạt động dã ngoại.

Nội thất Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota.
Nội thất Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota.

Động cơ 2.7L, dẫn động 4 bánh và nhiều công nghệ hỗ trợ off-road

Land Cruiser FJ sử dụng động cơ xăng 2.7L kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Toyota phát triển mẫu xe trên nền tảng IMV đã được kiểm chứng, đồng thời gia cường khung gầm và thân xe nhằm nâng cao độ cứng vững.

Mẫu SUV này sở hữu khoảng sáng gầm, góc tiếp cận và hành trình hệ thống treo tương đương Land Cruiser 70 Series. So với Land Cruiser Prado, chiều dài cơ sở ngắn hơn 270 mm cùng bán kính quay đầu 5,5 m giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong đô thị hoặc trên các cung đường hẹp.

Để tăng khả năng vượt địa hình, Toyota trang bị khóa vi sai cầu sau, chế độ khởi hành số 2 (2nd Start Mode) trên bề mặt trơn trượt và hệ thống hỗ trợ đổ đèo DAC giúp kiểm soát tốc độ khi xuống dốc.

Land Cruiser FJ được trang bị công nghệ hỗ trợ off-road. Ảnh: Toyota
Land Cruiser FJ được trang bị công nghệ hỗ trợ off-road. Ảnh: Toyota

Bên cạnh khả năng vận hành, Land Cruiser FJ vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày với điều hòa tự động hai vùng độc lập tích hợp lọc không khí PM2.5, camera quan sát toàn cảnh 360 độ và nhiều gói phụ kiện chính hãng để khách hàng cá nhân hóa chiếc xe theo nhu cầu.

Về an toàn, xe được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh, ga tự động thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, đèn chiếu xa tự động thích ứng và hỗ trợ phanh khi đỗ xe. Ngoài ra, mẫu SUV còn sở hữu 7 túi khí cùng nhiều hệ thống an toàn tiêu chuẩn.

Sự xuất hiện của Land Cruiser FJ giúp Toyota mở rộng danh mục SUV tại Việt Nam, đồng thời bổ sung lựa chọn dành cho nhóm khách hàng yêu thích những mẫu xe mang phong cách địa hình nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong môi trường đô thị.

Toyota Land Cruiser FJ Toyota Land Cruiser FJ SUV hạng sang Thị trường xe ô tô Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 19:00
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AUD 17813 18087 18663
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CNY 0 3848 3942
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KRW 0 16 18
NZD 0 14879 15464
SGD 19821 20103 20677
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Cập nhật: 28/07/2026 19:00
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USD(1-2-5) 25,095 - -
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