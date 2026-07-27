Thăng hạng giải đấu cùng chế độ bóng đá AI và Vision AI Companion của Samsung TV

Theo đó, Samsung Electronics Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi “Samsung AI TV đỉnh cao - Cuồng nhiệt mùa bóng lớn”, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị nghe nhìn để tận hưởng trọn vẹn không khí của giải bóng đá hấp dẫn nhất Đông Nam Á ngay tại nhà.

Cụ thể, khách hàng khi mua các dòng AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD và The Frame sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu đồng, bao gồm gói bBảo hành 3 năm, trả góp 0%, tặng loa thanh hoặc loa tranh Music Frame LS60D, tặng gói ứng dụng giải trí. Bên cạnh đó, khách hàng mua loa tháp Sound Tower cũng sẽ được tặng kèm micro, sẵn sàng khuấy động không khí cuồng nhiệt cùng gia đình và bạn bè trong suốt mùa giải.

Ngoài ra, Samsung và FPT Play sẽ tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng hệ sinh thái nội dung của Samsung, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn giải trí chất lượng cao ngay trên TV. Bên cạnh FPT Play với các nội dung thể thao hàng đầu như ASEAN HYUNDAI CUP 2026, Ngoại Hạng Anh… Samsung còn hợp tác với VieON để cung cấp nội dung giải trí và VTVgo để đưa các chương trình truyền hình quốc gia lên hệ sinh thái Samsung Smart TV.

Cụ thể, khách hàng khi mua các dòng AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD và The Frame sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu đồng

Sở hữu nhiều công nghệ đột phá về AI, đặc biệt là các tính năng tối ưu cho thể thao, Samsung AI TV sẵn sàng mở ra trải nghiệm bóng đá tuyệt đỉnh cho người dùng xuyên suốt ASEAN HYUNDAI CUP 2026, đặc biệt là trên 2 dòng sản phẩm chủ lực Micro RGB và Mini LED.

Trong đó, dòng TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới từ Samsung sử dụng hệ thống đèn nền RGB siêu nhỏ nhằm mang đến từng trận đấu với màu sắc chân thực với độ chính xác ấn tượng, cùng với bộ xử lý AI Engine Pro tân tiến giúp xử lý và tái tạo chất lượng hình ảnh sống động vượt trội. Cùng với đó, tần số quét 165Hz giúp cho từng đường bóng trở nên mượt mà hơn, giảm thiểu độ trễ cho những pha giao tranh kịch tính.

Bên cạnh đó, thì dòng TV Mini LED cũng là một sự lựa chọn phù hợp với khán giả với mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Được trang bị đèn nền Mini LED có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với đèn LED thông thường trên TV Mini LED, giúp kiểm soát ánh sáng với độ chính xác cao, làm nổi bật các chi tiết và chiều sâu trên sân cỏ. Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 2 nâng cấp chất lượng hình ảnh và âm thanh, mang đến hiệu suất vượt trội xứng tầm 4K.

Samsung AI TV 2026 mang đến trải nghiệm thể thao ấn tượng nhờ các chế độ đặc biệt

Ngoài ra, Samsung AI TV 2026 còn có những tính năng đặc biệt tối ưu cho trải nghiệm thể thao như:

- Chế độ Bóng đá AI (AI Football Mode) có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài. Tính năng này mang tới cho người xem cảm giác như đang theo dõi trực tiếp tại sân vận động.

- Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller), cho phép AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích. Trong khi đó, công nghệ AI nâng cấp vượt trội (AI Upscaling Pro) hỗ trợ nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K với độ chi tiết và độ tương phản cao hơn khi xem trên màn hình lớn.

- Trợ lý Vision AI Companion (VAC) tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Bixby và Gemini, có thể trả lời nhanh các câu hỏi của người dùng về trận đấu. Với mỗi câu trả lời, trợ lý VAC còn cung cấp thêm các video, hình ảnh liên quan để trải nghiệm tìm kiếm thông tin trở nên trực quan, phong phú hơn.

Đặc biệt, Samsung AI TV cũng tiên phong mang đến trải nghiệm bóng đá mãn nhãn thông qua các kích thước màn hình lớn và màn hình cực lớn nhằm mang đến cho các tín đồ bóng đá có thể lựa chọn các kích thước đa dạng từ 65 inch, 75 inch, 85 inch trên nhiều dòng Samsung AI TV, 77 inch và 83 inch trên TV OLED, cùng các tùy chọn màn hình cực đại 98 inch, 100 inch và 115 inch trên các dòng Micro RGB, Neo QLED và Mini LED.

Đi cùng với màn hình lớn và siêu lớn là công nghệ hiển thị vượt trội cùng tính năng Supersize Picture Enhancer tối ưu hình ảnh cho màn hình lớn bằng AI sẽ tạo nên cảm giác đắm chìm trong không khí sôi động của ASEAN HYUNDAI CUP 2026.

Chi tiết về hương trình ưu đãi “Samsung AI TV đỉnh cao - Cuồng nhiệt mùa bóng lớn” xem thêm tại https://www.samsung.com/vn/tvs/all-tvs/?new-2026-tvs