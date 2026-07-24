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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Văn Ký

Văn Ký

09:33 | 24/07/2026
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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra cùng sở hữu cấu hình cao cấp nhưng hướng đến hai nhóm người dùng khác nhau. Z Fold8 Ultra nổi bật với màn hình gập 8 inch phục vụ đa nhiệm, trong khi S26 Ultra ghi điểm nhờ hệ thống camera mạnh, độ bền IP68 và bút S Pen.
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Cấu hình lõi: Không khoảng cách

Samsung định vị Galaxy Z Fold8 UltraGalaxy S26 Ultra ở hai phân khúc sử dụng khác nhau dù cùng thuộc dòng cao cấp. Cả hai đều được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12GB và pin 5.000mAh, mang lại hiệu năng tương đương cho các tác vụ xử lý.

Tuy nhiên, Galaxy Z Fold8 Ultra nổi bật với màn hình gập 8 inch, hỗ trợ đa nhiệm trên không gian hiển thị lớn, phù hợp với người dùng thường xuyên xử lý tài liệu, bảng tính hoặc làm việc trên nhiều ứng dụng cùng lúc. Ngược lại, Galaxy S26 Ultra tập trung vào trải nghiệm nhiếp ảnh với hệ thống camera tele kép, khả năng zoom xa, chuẩn kháng nước và bụi IP68 cùng bút S Pen tích hợp, đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung và làm việc hằng ngày.

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Galaxy Z Fold8 Ultra màn hình gập: Không gian làm việc lớn

Gập lại, Z Fold8 Ultra có màn phụ 6,5 inch; mở ra thành màn chính AMOLED gần vuông 8 inch, tần số quét 120Hz, chia được ba ứng dụng cùng lúc trên một màn hình. Với ai hay phải nhìn tin nhắn, tài liệu và bản đồ cùng một lúc, hoặc chỉnh ảnh, soát văn bản, làm bảng tính ngay trên điện thoại, cái màn hình lớn này cắt giảm đáng kể thao tác chuyển qua lại giữa các app.

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?
Galaxy Z Fold8 Ultra. Ảnh: Samsung

Máy dày 4,1mm, nặng 215g chỉ hơn S26 Ultra (214g) đúng 1g. Cầm trên tay Z Fold8 Utra nhẹ như một flagship thông thường, nhưng khi cần mở ra thành không gian làm việc cỡ tablet nhỏ. Tuy nhiên, màn hình lớn khiến pin bị tải nhiều hơn. Samsung công bố Z Fold8 Ultra phát video liên tục khoảng 27 giờ, còn S26 Ultra là 31 giờ, điều này cho thấy rõ cùng dung lượng pin 5.000mAh không có nghĩa là cùng thời lượng sử dụng. Sạc dây cũng lệch: Z Fold8 Ultra 45W, S26 Ultra 60W.

S26 Ultra: Camera và độ bền vượt trội

Hai máy dùng chung cảm biến chính 200MP và góc siêu rộng 50MP, khác biệt nằm ở ống tele. Z Fold8 Ultra chỉ có một ống tele 10MP, zoom quang 3x. S26 Ultra có hai ống tele, hỗ trợ zoom kỹ thuật số lên tới 10x. Chụp concert, phong cảnh xa, hay chuyển động cho chất lượng sắc nét hơn hẳn.

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?
Galaxy S26 Ultra. Ảnh Samsung

Về độ bền, S26 Ultra đạt chuẩn IP68, còn Z Fold8 Ultra chỉ IP48., nên bụi mịn hay ngay cả bụi công trường vẫn là môi trường nên tránh. Z Fold8 Ultra có khung Flex Titanium và bản lề mới, nhưng màn hình bên trong vẫn là loại gập được nên không đi kèm bút S Pen. Ngược lại, S26 Ultra tích hợp sẵn S Pen, tiện cho việc ký tài liệu hay ghi chú nhanh.

Vậy nên chọn máy nào?

Sự khác biệt giữa hai máy không nằm ở sức mạnh xử lý mà ở cách chúng được dùng mỗi ngày:

  • Chọn Z Fold8 Ultra nếu bạn cần không gian màn hình lớn để sử dụng đa nhiệm, xử lý tài liệu, bảng tính, nhiều ứng dụng cùng lúc, và chấp nhận đánh đổi về giá cao hơn đáng kể, thời lượng pin thực tế thấp hơn và yêu cầu người dùng cẩn trọng hơn trong quá trình sử dụng.
  • Chọn S26 Ultra nếu ưu tiên chụp ảnh, zoom xa, độ bền IP68 và bút S Pen cho công việc hàng ngày, với mức đầu tư nhẹ nhàng hơn.

Cấu hình lõi hai máy gần như ngang nhau, nên câu hỏi thật sự không phải "máy nào mạnh hơn" mà là "bạn cần một chiếc điện thoại có thể gập và mở ra cho không gian làm việc, hay một flagship truyền thống hoàn thiện toàn diện hơn về camera và độ bền".

Samsung Galaxy Z Fold Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra So sánh điện thoại Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs Galaxy S26 Ultra

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
NL 99.99 12,900 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,800 ▼100K
Trang sức 99.9 13,090 ▼100K 13,790 ▼100K
Trang sức 99.99 13,100 ▼100K 13,800 ▼100K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 134 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133 ▼1K 1,381 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 130 ▼1K 136 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,653 ▼991K 134,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,236 ▼75K 10,216 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,839 ▼680K 92,639 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,318 ▼610K 83,118 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,646 ▼583K 79,446 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,068 ▼417K 56,868 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00

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Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

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Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

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Ba mẫu UAV tích hợp AI diễn tập đánh chặn đạt hiệu suất 100%

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Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

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Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

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Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

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Bệnh viện Thanh Nhàn: Nghĩa cử hiến tạng sau chết não mang hy vọng cho 3 bệnh nhân

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

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ABBank tăng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nhận định chứng khoán 24/7: VN-Index thử thách lại mốc 1.700 điểm

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Chứng khoán 23/7: Dòng tiền bắt đáy kéo VN-Index tăng 30,85 điểm

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