Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra: Chọn màn hình gập hay flagship truyền thống?

Cấu hình lõi: Không khoảng cách

Samsung định vị Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy S26 Ultra ở hai phân khúc sử dụng khác nhau dù cùng thuộc dòng cao cấp. Cả hai đều được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12GB và pin 5.000mAh, mang lại hiệu năng tương đương cho các tác vụ xử lý.

Tuy nhiên, Galaxy Z Fold8 Ultra nổi bật với màn hình gập 8 inch, hỗ trợ đa nhiệm trên không gian hiển thị lớn, phù hợp với người dùng thường xuyên xử lý tài liệu, bảng tính hoặc làm việc trên nhiều ứng dụng cùng lúc. Ngược lại, Galaxy S26 Ultra tập trung vào trải nghiệm nhiếp ảnh với hệ thống camera tele kép, khả năng zoom xa, chuẩn kháng nước và bụi IP68 cùng bút S Pen tích hợp, đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung và làm việc hằng ngày.

Galaxy Z Fold8 Ultra màn hình gập: Không gian làm việc lớn

Gập lại, Z Fold8 Ultra có màn phụ 6,5 inch; mở ra thành màn chính AMOLED gần vuông 8 inch, tần số quét 120Hz, chia được ba ứng dụng cùng lúc trên một màn hình. Với ai hay phải nhìn tin nhắn, tài liệu và bản đồ cùng một lúc, hoặc chỉnh ảnh, soát văn bản, làm bảng tính ngay trên điện thoại, cái màn hình lớn này cắt giảm đáng kể thao tác chuyển qua lại giữa các app.

Galaxy Z Fold8 Ultra. Ảnh: Samsung

Máy dày 4,1mm, nặng 215g chỉ hơn S26 Ultra (214g) đúng 1g. Cầm trên tay Z Fold8 Utra nhẹ như một flagship thông thường, nhưng khi cần mở ra thành không gian làm việc cỡ tablet nhỏ. Tuy nhiên, màn hình lớn khiến pin bị tải nhiều hơn. Samsung công bố Z Fold8 Ultra phát video liên tục khoảng 27 giờ, còn S26 Ultra là 31 giờ, điều này cho thấy rõ cùng dung lượng pin 5.000mAh không có nghĩa là cùng thời lượng sử dụng. Sạc dây cũng lệch: Z Fold8 Ultra 45W, S26 Ultra 60W.

S26 Ultra: Camera và độ bền vượt trội

Hai máy dùng chung cảm biến chính 200MP và góc siêu rộng 50MP, khác biệt nằm ở ống tele. Z Fold8 Ultra chỉ có một ống tele 10MP, zoom quang 3x. S26 Ultra có hai ống tele, hỗ trợ zoom kỹ thuật số lên tới 10x. Chụp concert, phong cảnh xa, hay chuyển động cho chất lượng sắc nét hơn hẳn.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh Samsung

Về độ bền, S26 Ultra đạt chuẩn IP68, còn Z Fold8 Ultra chỉ IP48., nên bụi mịn hay ngay cả bụi công trường vẫn là môi trường nên tránh. Z Fold8 Ultra có khung Flex Titanium và bản lề mới, nhưng màn hình bên trong vẫn là loại gập được nên không đi kèm bút S Pen. Ngược lại, S26 Ultra tích hợp sẵn S Pen, tiện cho việc ký tài liệu hay ghi chú nhanh.

Vậy nên chọn máy nào?

Sự khác biệt giữa hai máy không nằm ở sức mạnh xử lý mà ở cách chúng được dùng mỗi ngày:

Chọn Z Fold8 Ultra nếu bạn cần không gian màn hình lớn để sử dụng đa nhiệm, xử lý tài liệu, bảng tính, nhiều ứng dụng cùng lúc, và chấp nhận đánh đổi về giá cao hơn đáng kể, thời lượng pin thực tế thấp hơn và yêu cầu người dùng cẩn trọng hơn trong quá trình sử dụng.

nếu bạn cần không gian màn hình lớn để sử dụng đa nhiệm, xử lý tài liệu, bảng tính, nhiều ứng dụng cùng lúc, và chấp nhận đánh đổi về giá cao hơn đáng kể, thời lượng pin thực tế thấp hơn và yêu cầu người dùng cẩn trọng hơn trong quá trình sử dụng. Chọn S26 Ultra nếu ưu tiên chụp ảnh, zoom xa, độ bền IP68 và bút S Pen cho công việc hàng ngày, với mức đầu tư nhẹ nhàng hơn.

Cấu hình lõi hai máy gần như ngang nhau, nên câu hỏi thật sự không phải "máy nào mạnh hơn" mà là "bạn cần một chiếc điện thoại có thể gập và mở ra cho không gian làm việc, hay một flagship truyền thống hoàn thiện toàn diện hơn về camera và độ bền".