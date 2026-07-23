Galaxy Z Fold 8 Ultra ra mắt với chip mới, camera 200MP, giá từ 52,99 triệu đồng

Samsung vừa khép lại sự kiện Galaxy Unpacked tổ chức tại London ngày 22/7, nơi hãng công bố ba mẫu điện thoại gập cho năm 2026 gồm Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra. Galaxy Z Fold 8 Ultra giữ vai trò sản phẩm cao cấp đầu bảng và lần đầu mang hậu tố Ultra trên dòng điện thoại gập của hãng.

Đây là năm đầu tiên Samsung tách dòng Fold thành hai phiên bản bán song song. Galaxy Z Fold 8 bản tiêu chuẩn theo thiết kế thân rộng, khi mở ra cho tỷ lệ gần với máy tính bảng, phù hợp giải trí và chơi game. Galaxy Z Fold 8 Ultra giữ dáng cao quen thuộc của Galaxy Z Fold 7 và được Samsung xem là bản kế nhiệm trực tiếp, tối ưu cho đa nhiệm cùng công việc.

Với người dùng Việt Nam, Galaxy Z Fold 8 Ultra mở đặt trước ngay sau sự kiện, mức giá niêm yết khởi điểm 52,99 triệu đồng. Bài viết tổng hợp các điểm mới về cấu hình cùng bảng giá chính thức tại thị trường trong nước.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultra có gì mới về thiết kế, màn hình và hiệu năng

Galaxy Z Fold 8 Ultra tiếp tục ngôn ngữ thiết kế viền phẳng, cụm camera dọc và các đường nét vuông vức tạo cảm giác cao cấp. Máy trang bị màn hình ngoài 6,5 inch chuẩn FHD+ Dynamic AMOLED, còn màn hình trong đạt kích thước 8 inch chuẩn QXGA+ Dynamic AMOLED, mở rộng không gian hiển thị cho các tác vụ chia đôi màn hình.

Samsung dùng vật liệu Flex Titanium cho bản lề và tấm nền gập, giúp màn hình khi mở ra phẳng hơn và bền hơn theo thời gian sử dụng. Trên các bản trải nghiệm thực tế tại sự kiện, phần nếp gấp ở giữa gần như biến mất so với các thế hệ trước, vốn để lại vệt lõm dễ nhận thấy quanh khu vực bản lề.

Galaxy Z Fold 8 Ultra tiếp tục ngôn ngữ thiết kế viền phẳng, cụm camera dọc và các đường nét vuông vức tạo cảm giác cao cấp.

Màn hình trong nâng độ sáng tối đa lên 3.000 nit và bổ sung lớp phủ chống phản chiếu, tính năng từng vắng mặt trên Galaxy Z Fold 7. Thay đổi giúp người dùng dễ thao tác ngoài trời, từ chỉnh sửa video tới lướt mạng xã hội dưới nắng. Dù vậy, con số 3.000 nit vẫn thấp hơn mức 6.000 nit trên màn hình trong của đối thủ Honor Magic V6.

Về hiệu năng, Galaxy Z Fold 8 Ultra chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip cao cấp xuất hiện trên nhiều điện thoại đầu bảng năm 2026. Máy dùng viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 45W và sạc không dây 20W. Đây là nâng cấp cần thiết khi thời lượng pin và tốc độ sạc từng là điểm hạn chế của Galaxy Z Fold 7 so với tầm giá.

So với bản Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn dùng viên pin 4.800 mAh, bản Ultra có dung lượng pin lớn hơn để phục vụ nhu cầu sử dụng nặng. Samsung vốn nổi tiếng với khả năng tối ưu phần mềm, nên hiệu quả thực tế của viên pin sẽ rõ hơn khi máy được kiểm chứng qua các bài thử nghiệm độc lập.

Camera 200MP và loạt tính năng AI trên Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultra giữ cụm ba camera sau. Cảm biến chính đạt độ phân giải 200MP, đi kèm ống kính góc siêu rộng 50MP được nâng cấp và ống kính tele 10MP cho khả năng zoom quang 3x. So với bản Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn vốn lược bớt ống tele và dùng camera chính 50MP, bản Ultra giữ lợi thế rõ về nhiếp ảnh.

Điểm nhấn phần mềm nằm ở nhóm tính năng Galaxy AI cùng cơ chế tự động hóa tác vụ mới. Samsung cho biết công cụ này tương thích hơn 40 ứng dụng ngay khi ra mắt, có thể thực hiện chuỗi thao tác thay người dùng, chẳng hạn tìm nhà hàng rồi gửi thông tin cho bạn bè và người thân. Hãng kỳ vọng tính năng rút ngắn các thao tác lặp đi lặp lại hằng ngày.

Galaxy Z Fold 8 Ultra giữ cụm ba camera sau

Hướng phát triển trí tuệ nhân tạo trên máy đi cùng nền tảng Android 17 và bộ tính năng Gemini mà Google giới thiệu trước đó. Sự kết hợp giữa phần cứng gập, chip xử lý mạnh và các mô hình AI cho thấy Samsung đặt trọng tâm vào trải nghiệm điện thoại thông minh gắn với AI trong năm 2026.

Xu hướng tích hợp AI sâu vào thiết bị cầm tay phản ánh bước chuyển của ngành điện tử tiêu dùng. Năng lực xử lý trực tiếp trên máy đang trở thành yếu tố cạnh tranh ngang với cấu hình phần cứng truyền thống, khi các hãng dịch chuyển từ chạy đua thông số sang chạy đua trải nghiệm phần mềm và dịch vụ số.

Galaxy Z Fold 8 Ultra bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn trên thị trường điện thoại gập. Ngoài Honor Magic V6, Samsung còn phải đối mặt với mẫu điện thoại gập đầu tiên mà Apple được cho là chuẩn bị giới thiệu. Việc hãng tách dòng Fold thành hai phiên bản và lần đầu đưa hậu tố Ultra lên máy gập cho thấy áp lực giữ vị thế dẫn đầu ở phân khúc này.

Giá bán Galaxy Z Fold 8 Ultra tại Việt Nam và chính sách đặt trước

Tại Việt Nam, Galaxy Z Fold 8 Ultra có ba phiên bản bộ nhớ. Bản 12GB RAM và 256GB niêm yết 52,99 triệu đồng, bản 12GB RAM và 512GB có giá 58,99 triệu đồng, còn bản 16GB RAM và 1TB lên tới 67,99 triệu đồng. Máy bán ra với ba màu Tím Shadow, Trắng Cream và Đen Graphite.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra màn hình gập 8 inch và camera 200MP

Trên thị trường quốc tế, máy khởi điểm 2.099 USD tại Mỹ cho bản 256GB, tương đương mức tăng khoảng 100 USD so với Galaxy Z Fold 7. Tại Anh, giá niêm yết 1.899 bảng, còn ở châu Âu là 2.199 euro. Samsung cho biết chi phí linh kiện bộ nhớ tăng do nhu cầu từ ngành AI là một phần nguyên nhân khiến giá đội lên.

Chương trình đặt trước tại Việt Nam kéo dài từ 22/7 đến 7/8, khách nhận máy sớm từ 8/8 trước thời điểm mở bán chính thức 18/8. Nhiều hệ thống bán lẻ áp dụng ưu đãi giảm giá trực tiếp, hỗ trợ thu cũ đổi mới và trả góp lãi suất 0%, kèm gói đặc quyền bảo hành và thay màn hình trong thời gian đầu sử dụng.

So với Galaxy Z Fold 7, bản Ultra định vị ở phân khúc cao hơn cả về cấu hình lẫn giá bán. Người dùng quan tâm dòng điện thoại gập cao cấp có thêm lựa chọn rõ ràng giữa bản tiêu chuẩn thiên về giải trí và Galaxy Z Fold 8 Ultra hướng tới đa nhiệm cùng nhiếp ảnh. Đây cũng là cách Samsung phản ứng trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường điện thoại gập toàn cầu.