Điện tử tiêu dùng

Galaxy Z Fold 8 Ultra ra mắt với chip mới, camera 200MP, giá từ 52,99 triệu đồng

Sơn Tinh

Sơn Tinh

09:16 | 23/07/2026
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Samsung chính thức giới thiệu Galaxy Z Fold 8 Ultra tại Unpacked ngày 22/7 với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera 200MP, giá khởi điểm 52,99 triệu đồng tại Việt Nam.
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Samsung vừa khép lại sự kiện Galaxy Unpacked tổ chức tại London ngày 22/7, nơi hãng công bố ba mẫu điện thoại gập cho năm 2026 gồm Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra. Galaxy Z Fold 8 Ultra giữ vai trò sản phẩm cao cấp đầu bảng và lần đầu mang hậu tố Ultra trên dòng điện thoại gập của hãng.

Đây là năm đầu tiên Samsung tách dòng Fold thành hai phiên bản bán song song. Galaxy Z Fold 8 bản tiêu chuẩn theo thiết kế thân rộng, khi mở ra cho tỷ lệ gần với máy tính bảng, phù hợp giải trí và chơi game. Galaxy Z Fold 8 Ultra giữ dáng cao quen thuộc của Galaxy Z Fold 7 và được Samsung xem là bản kế nhiệm trực tiếp, tối ưu cho đa nhiệm cùng công việc.

Với người dùng Việt Nam, Galaxy Z Fold 8 Ultra mở đặt trước ngay sau sự kiện, mức giá niêm yết khởi điểm 52,99 triệu đồng. Bài viết tổng hợp các điểm mới về cấu hình cùng bảng giá chính thức tại thị trường trong nước.

Galaxy Z Fold 8 Ultra ra mắt với chip mới, camera 200MP và giá từ 52,99 triệu đồng
Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultra có gì mới về thiết kế, màn hình và hiệu năng

Galaxy Z Fold 8 Ultra tiếp tục ngôn ngữ thiết kế viền phẳng, cụm camera dọc và các đường nét vuông vức tạo cảm giác cao cấp. Máy trang bị màn hình ngoài 6,5 inch chuẩn FHD+ Dynamic AMOLED, còn màn hình trong đạt kích thước 8 inch chuẩn QXGA+ Dynamic AMOLED, mở rộng không gian hiển thị cho các tác vụ chia đôi màn hình.

Samsung dùng vật liệu Flex Titanium cho bản lề và tấm nền gập, giúp màn hình khi mở ra phẳng hơn và bền hơn theo thời gian sử dụng. Trên các bản trải nghiệm thực tế tại sự kiện, phần nếp gấp ở giữa gần như biến mất so với các thế hệ trước, vốn để lại vệt lõm dễ nhận thấy quanh khu vực bản lề.

Galaxy Z Fold8 Ultra
Galaxy Z Fold 8 Ultra tiếp tục ngôn ngữ thiết kế viền phẳng, cụm camera dọc và các đường nét vuông vức tạo cảm giác cao cấp.

Màn hình trong nâng độ sáng tối đa lên 3.000 nit và bổ sung lớp phủ chống phản chiếu, tính năng từng vắng mặt trên Galaxy Z Fold 7. Thay đổi giúp người dùng dễ thao tác ngoài trời, từ chỉnh sửa video tới lướt mạng xã hội dưới nắng. Dù vậy, con số 3.000 nit vẫn thấp hơn mức 6.000 nit trên màn hình trong của đối thủ Honor Magic V6.

Về hiệu năng, Galaxy Z Fold 8 Ultra chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip cao cấp xuất hiện trên nhiều điện thoại đầu bảng năm 2026. Máy dùng viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc có dây 45W và sạc không dây 20W. Đây là nâng cấp cần thiết khi thời lượng pin và tốc độ sạc từng là điểm hạn chế của Galaxy Z Fold 7 so với tầm giá.

So với bản Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn dùng viên pin 4.800 mAh, bản Ultra có dung lượng pin lớn hơn để phục vụ nhu cầu sử dụng nặng. Samsung vốn nổi tiếng với khả năng tối ưu phần mềm, nên hiệu quả thực tế của viên pin sẽ rõ hơn khi máy được kiểm chứng qua các bài thử nghiệm độc lập.

Camera 200MP và loạt tính năng AI trên Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultra giữ cụm ba camera sau. Cảm biến chính đạt độ phân giải 200MP, đi kèm ống kính góc siêu rộng 50MP được nâng cấp và ống kính tele 10MP cho khả năng zoom quang 3x. So với bản Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn vốn lược bớt ống tele và dùng camera chính 50MP, bản Ultra giữ lợi thế rõ về nhiếp ảnh.

Điểm nhấn phần mềm nằm ở nhóm tính năng Galaxy AI cùng cơ chế tự động hóa tác vụ mới. Samsung cho biết công cụ này tương thích hơn 40 ứng dụng ngay khi ra mắt, có thể thực hiện chuỗi thao tác thay người dùng, chẳng hạn tìm nhà hàng rồi gửi thông tin cho bạn bè và người thân. Hãng kỳ vọng tính năng rút ngắn các thao tác lặp đi lặp lại hằng ngày.

Galaxy Z Fold 8 Ultra ra mắt với chip mới, camera 200MP và giá từ 52,99 triệu đồng
Galaxy Z Fold 8 Ultra giữ cụm ba camera sau

Hướng phát triển trí tuệ nhân tạo trên máy đi cùng nền tảng Android 17 và bộ tính năng Gemini mà Google giới thiệu trước đó. Sự kết hợp giữa phần cứng gập, chip xử lý mạnh và các mô hình AI cho thấy Samsung đặt trọng tâm vào trải nghiệm điện thoại thông minh gắn với AI trong năm 2026.

Xu hướng tích hợp AI sâu vào thiết bị cầm tay phản ánh bước chuyển của ngành điện tử tiêu dùng. Năng lực xử lý trực tiếp trên máy đang trở thành yếu tố cạnh tranh ngang với cấu hình phần cứng truyền thống, khi các hãng dịch chuyển từ chạy đua thông số sang chạy đua trải nghiệm phần mềm và dịch vụ số.

Galaxy Z Fold 8 Ultra bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn trên thị trường điện thoại gập. Ngoài Honor Magic V6, Samsung còn phải đối mặt với mẫu điện thoại gập đầu tiên mà Apple được cho là chuẩn bị giới thiệu. Việc hãng tách dòng Fold thành hai phiên bản và lần đầu đưa hậu tố Ultra lên máy gập cho thấy áp lực giữ vị thế dẫn đầu ở phân khúc này.

Giá bán Galaxy Z Fold 8 Ultra tại Việt Nam và chính sách đặt trước

Tại Việt Nam, Galaxy Z Fold 8 Ultra có ba phiên bản bộ nhớ. Bản 12GB RAM và 256GB niêm yết 52,99 triệu đồng, bản 12GB RAM và 512GB có giá 58,99 triệu đồng, còn bản 16GB RAM và 1TB lên tới 67,99 triệu đồng. Máy bán ra với ba màu Tím Shadow, Trắng Cream và Đen Graphite.

samsung.com
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra màn hình gập 8 inch và camera 200MP

Trên thị trường quốc tế, máy khởi điểm 2.099 USD tại Mỹ cho bản 256GB, tương đương mức tăng khoảng 100 USD so với Galaxy Z Fold 7. Tại Anh, giá niêm yết 1.899 bảng, còn ở châu Âu là 2.199 euro. Samsung cho biết chi phí linh kiện bộ nhớ tăng do nhu cầu từ ngành AI là một phần nguyên nhân khiến giá đội lên.

Chương trình đặt trước tại Việt Nam kéo dài từ 22/7 đến 7/8, khách nhận máy sớm từ 8/8 trước thời điểm mở bán chính thức 18/8. Nhiều hệ thống bán lẻ áp dụng ưu đãi giảm giá trực tiếp, hỗ trợ thu cũ đổi mới và trả góp lãi suất 0%, kèm gói đặc quyền bảo hành và thay màn hình trong thời gian đầu sử dụng.

So với Galaxy Z Fold 7, bản Ultra định vị ở phân khúc cao hơn cả về cấu hình lẫn giá bán. Người dùng quan tâm dòng điện thoại gập cao cấp có thêm lựa chọn rõ ràng giữa bản tiêu chuẩn thiên về giải trí và Galaxy Z Fold 8 Ultra hướng tới đa nhiệm cùng nhiếp ảnh. Đây cũng là cách Samsung phản ứng trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường điện thoại gập toàn cầu.

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28°C
Khánh Hòa

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Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
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Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
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Nghệ An

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Phan Thiết

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Thứ hai, 27/07/2026 18:00
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Thứ ba, 28/07/2026 00:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Hà Nội - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Đà Nẵng - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Miền Tây - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Tây Nguyên - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,000 ▼4000K 141,000 ▼4000K
Cập nhật: 23/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,600 ▼600K 14,200 ▼400K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,390 ▼400K 14,090 ▼400K
Trang sức 99.99 13,400 ▼400K 14,100 ▼400K
Cập nhật: 23/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼6K 14,202 ▼400K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼6K 14,203 ▼400K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 ▼6K 141 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 ▼6K 1,411 ▼40K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 132 ▼6K 139 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,624 ▼4960K 137,624 ▼3960K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼88150K 10,441 ▼96970K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84003K 94,679 ▲93705K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼2441K 84,948 ▼2441K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▼2332K 81,195 ▼2332K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼1668K 58,119 ▼1668K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼6K 142 ▼4K
Cập nhật: 23/07/2026 10:00
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AUD 17920 18194 18769
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Cập nhật: 23/07/2026 10:00
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Cập nhật: 23/07/2026 10:00
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Cập nhật: 23/07/2026 10:00

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