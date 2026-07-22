Samsung Galaxy Z Series thế hệ thứ 8 chính thức trình làng với 3 phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8

Thiết kế mới, trải nghiệm mới

Việc mở rộng danh mục sản phẩm này không ngoài mục đích mang trải nghiệm điện thoại gập đến gần với nhiều người dùng hơn. Dòng sản phẩm mới này cũng đánh dấu sự ra mắt của một trải nghiệm gập mở hoàn toàn mới, với kiểu dáng thật sự khác biệt trên Galaxy Z Fold8. Thiết kế này được ra đời xoay quanh cách người dùng khám phá, tìm kiếm, và đắm chìm vào nội dung yêu thích.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Theo đó, phiên bản cao cấp nhất Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ đưa trải nghiệm chuẩn Ultra đặc trưng của dòng Galaxy lên dòng điện thoại gập với hiệu suất tốt hơn, khả năng sáng tạo nội dung tối ưu hơn, trong một không gian tác vụ lớn hơn.

Samsung Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Flip8 sẽ là phiên bản với thiết kế hoàn toàn mới, giúp người dùng có được một phong cách sáng tạo, mới lạ cùng những trải nghiệm thú vị chưa từng có.

Samsung Galaxy Z Flip8

Trong khi đó, người em út Galaxy Z Flip8 sẽ có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay, giúp người dùng thể hiện cá tính riêng và tương tác nhanh chóng ngay cả khi đang di chuyển.

Được phát triển dựa trên 7 thế hệ cải tiến công nghệ điện thoại gập cùng những thấu hiểu sâu sắc về người dùng, Galaxy Z series mới mang đến nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết với ba trải nghiệm khác biệt, đáp ứng các nhu cầu sử dụng đa dạng.

Samsung Galaxy Z Series thế hệ thứ 8 mang đến trải nghiệm AI tốt hơn

Trải nghiệm AI tối ưu hơn

Theo Samsung, trên toàn bộ dòng sản phẩm Z series lần này mọi gợi ý đều trở nên thiết thực hơn và mọi thao tác đều được kết nối liền mạch hơn.

Với bộ đôi Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, thao tác đa nhiệm trở nên dễ dàng hơn trên màn hình lớn, trong khi FlexWindow tích hợp AI trên Galaxy Z Flip8 luôn cung cấp những thông tin và phím tắt cần thiết ngay trong tầm tay.

Đồng thời, với các trải nghiệm AI từ đối tác như Gemini Intelligence, Galaxy cung cấp cho người dùng thêm nhiều lựa chọn để hoàn thành tác vụ nhanh chóng hơn, đi cùng là cam kết về tính minh bạch, bảo vệ quyền riêng tư và quyền kiểm soát dữ liệu của người dùng.

“Samsung đã đồng hành cùng người dùng định hình phân khúc điện thoại gập ngay từ những ngày đầu tiên và mang đến những cải tiến hữu ích qua từng thế hệ sản phẩm. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục mở ra một chương mới với dòng sản phẩm điện thoại gập toàn diện nhất từ trước đến nay, được thiết kế để hòa hợp một cách liền mạch với cuộc sống hằng ngày và đủ mạnh mẽ để khai mở những trải nghiệm của tương lai.” Ông TM Roh, CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Trải nghiệm Thiết bị (DX) tại Samsung Electronics cho biết.

Và không thể thiếu chính là trải nghiệm Agentic AI thế hệ mới tối ưu hơn cho điện thoại gập. Cụ thể, với Galaxy Z series mới Samsung mang đến một thế hệ trải nghiệm AI di động với nhiều ứng dụng và dịch vụ hơn, mang đến những trải nghiệm được tối ưu hóa riêng cho thiết bị gập. Nhờ khả năng thấu hiểu điều gì quan trọng với từng người dùng và hỗ trợ biến thông tin thành hành động, Galaxy AI ngày càng trở nên cá nhân hóa, chủ động và hữu ích hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Tính năng Now Nudge biến ý tưởng thành hành động. Khi kế hoạch bắt đầu được định hình trong cuộc trò chuyện, AI có thể đưa ra các bước tiếp theo liên quan như kiểm tra lịch làm việc, tìm kiếm địa điểm hoặc lưu vị trí. Trên màn hình gập, người dùng có thể tiếp tục cuộc trò chuyện song song cạnh nhau trên màn hình lớn hơn.

Now Brief giúp người dùng luôn cập nhật thông tin với những nội dung được cá nhân hóa theo thói quen, sở thích và nhu cầu hằng ngày thông qua các kịch bản mở rộng, thẻ thông tin có thể tùy chỉnh và các đề xuất được cá nhân hóa.

Now Nudge giúp biến những thông tin hữu ích thành hành động. Khi bạn đang lên kế hoạch trong lúc trò chuyện, AI có thể chủ động gợi ý các bước tiếp theo phù hợp, chẳng hạn như kiểm tra lịch trình, tìm kiếm địa điểm hoặc lưu một vị trí. Trên các thiết bị màn hình gập, người dùng có thể tiếp tục cuộc trò chuyện song song trên màn hình lớn hơn để thao tác thuận tiện hơn.

Với Gemini Notebook, người dùng có thể tập hợp các ghi chú, hình ảnh, bản ghi âm, tệp và tài liệu trong một không gian làm việc liên tục

Gemini Intelligence giúp người dùng chuyển từ yêu cầu sang kết quả chỉ với ít bước hơn. Người dùng chỉ cần mô tả những gì họ cần hoặc thậm chí thêm ngữ cảnh màn hình hoặc hình ảnh. Tự động hóa ứng dụng giờ đây có thể hoạt động trên hơn 40 ứng dụng và dịch vụ được hỗ trợ, với các khả năng từ tra cứu vé đến tìm nhà hàng gần đó và đặt chỗ. Với Gemini Notebook, người dùng có thể tập hợp các ghi chú, hình ảnh, bản ghi âm, tệp và tài liệu trong một không gian làm việc liên tục để thu thập, sắp xếp và phát triển ý tưởng của họ. Hỗ trợ kéo và thả trong chế độ xem Chia đôi giúp quy trình làm việc trực quan hơn, cho phép người dùng dễ dàng thêm nhiều tệp và hình ảnh và biến nội dung của chúng thành tổng quan âm thanh, đồ họa thông tin, báo cáo, tóm tắt cuộc họp, tóm tắt trực quan, tài liệu và nhiều hơn nữa.

Trải nghiệm AI trở nên hoàn hảo hơn khi kết nối với Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch9 và thậm chí cả kính mắt thông minh sắp ra mắt. Từ những hiểu biết về sức khỏe đến thói quen hàng ngày và các hoạt động được kết nối, Galaxy AI giúp người dùng chuyển đổi liền mạch hơn giữa các thiết bị với sự hỗ trợ cá nhân hóa kịp thời suốt cả ngày.

Tất cả những trải nghiệm trên cho thấy Galaxy AI đang trở thành một người đồng hành ngày càng phát triển năng lực và chủ động hơn, giúp người dùng hoàn thành nhiều việc một cách liền mạch hơn. Trên toàn bộ dòng sản phẩm, thiết kế gập giúp việc tiếp cận các trải nghiệm này trở nên dễ dàng hơn trong suốt cả ngày.

Và tất nhiên, khi AI ngày càng trở nên cá nhân hóa và có khả năng chủ động thực hiện tác vụ thay người dùng, thì niềm tin trở thành nền tảng của mọi trải nghiệm. Với Galaxy Z series mới, Samsung xây dựng niềm tin đó ngay từ nền tảng thiết bị, kết hợp giữa bảo mật đa tầng, khả năng cá nhân hóa trên thiết bị và các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư minh bạch hơn trong toàn bộ trải nghiệm Galaxy AI.

Cụ thể, Samsung Knox bảo vệ mọi thiết bị Galaxy ngay từ vi xử lý với mô hình bảo mật đa tầng, bao gồm khả năng cá nhân hóa trên thiết bị, xử lý dữ liệu trên đám mây do người dùng kiểm soát và cơ chế bảo vệ trên toàn hệ sinh thái thông qua Samsung Knox Matrix.

Personal Data Engine cho phép mang đến các trải nghiệm AI cá nhân hóa và nhận biết ngữ cảnh ngay trên thiết bị, trong khi Knox Enhanced Encrypted Protection tạo ra các môi trường lưu trữ được mã hóa riêng biệt cho từng ứng dụng và Knox Vault bổ sung một lớp bảo vệ vật lý có khả năng chống can thiệp đối với dữ liệu nhạy cảm. Kết hợp với các thiết lập Advanced Intelligence và Personal Data Intelligence, những lớp bảo vệ này giúp đảm bảo dữ liệu cá nhân luôn được an toàn, đồng thời mang đến cho người dùng quyền kiểm soát rõ ràng hơn đối với cách các tính năng AI hoạt động.

One UI 9.0 cũng giới thiệu bảng điều khiển AI Assistant Activity mới, mang đến cho người dùng một không gian trực quan để theo dõi các tác vụ tự động do AI thực hiện. Thay vì phải chuyển qua nhiều ứng dụng và dịch vụ để xem điều gì đã diễn ra, người dùng có thể xem lại toàn bộ các hoạt động của AI tại một nơi, đồng thời truy cập trực tiếp vào tác nhân AI liên quan để có thêm ngữ cảnh và tùy chỉnh cài đặt. Các Cảnh báo Quyền riêng tư Nâng cao (Enhanced Privacy Alerts) cũng chủ động thông báo cho người dùng về các rủi ro bảo mật tiềm ẩn, bao gồm cả những nỗ lực truy cập quyền chạy nền không cần thiết, giúp họ kịp thời xử lý trước khi các nguy cơ đó trở nên âm thầm và khó kiểm soát.

Samsung Galaxy Z Fold 8 với thiết kế hoàn toàn mới mang đến trải nghiệm thú vị hơn

Cùng nhau, những cải tiến này được thiết kế nhằm giúp AI không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn dễ hiểu và dễ kiểm soát hơn. Bằng cách mang đến cho người dùng sự minh bạch lớn hơn, những lựa chọn rõ ràng hơn cùng các lớp bảo vệ mạnh mẽ hơn, Galaxy Z series mới góp phần đảm bảo rằng những trải nghiệm AI mang tính cá nhân hóa cao hơn vẫn luôn được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy.

Hãy bắt đầu hành trình với Galaxy Gập Chuẩn Mới

Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 sẽ chính thức mở chương trình đặt trước tại một số thị trường từ hôm nay. Tất cả các thiết bị sẽ có hai tùy chọn màu Đen Graphite và Trắng Cream. Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có thêm các phiên bản màu Tím Shadow; Galaxy Z Fold8 sẽ có thêm phiên bản màu Tím Lavender và Galaxy Z Flip8 sẽ có thêm phiên bản màu Hồng Rosé.

Ngoài ra, Samsung cũng giới thiệu các phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra màu Xanh Shadow, Galaxy Z Fold8 màu Xanh Pistachio và Galaxy Z Flip8 màu Xanh Mint chỉ có tại cửa hàng trực tuyến Samsung.com.

Tại thị trường Việt Nam, bộ 3 sản phẩm điện thoại gập sẽ được bán với giá: Galaxy Z Fold8 Ultra, giá chỉ từ 52.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB Galaxy Z Fold8, giá chỉ từ 46.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB Galaxy Z Flip8, giá chỉ từ 31.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB

* Từ 22/07 tới 17/08, khách hàng tham gia chương trình đặt trước thế hệ Galaxy Z series mới sẽ nhận được ưu đãi thu cũ đổi mới trợ giá lên tới 3 triệu đồng hoặc voucher giảm giá 2 triệu đồng bên cạnh chương trình trả góp 0% lãi suất, thời hạn lên đến 24 tháng. Ngoài ra, những khách hàng đặt hàng sớm cũng sẽ nhận được ưu đãi bảo vệ thay mới màn hình trong vòng 2 năm.

** Khách hàng sẽ được nhận hàng sớm từ 08/08/2026 và nhận được gói Google AI Pro 6 tháng miễn phí (không áp dụng cho khách hàng đang sử dụng gói cao cấp hơn của Google).

*** Samsung cũng mang đến gói bảo vệ toàn diện Samsung Care+, bao gồm dịch vụ sửa chữa nhanh đối với các hư hỏng do sự cố tai nạn ngoài ý muốn, gia hạn bảo hành và hỗ trợ từ các chuyên gia được chứng nhận cả trong nước và quốc tế. One UI 9 cũng giới thiệu mục Bảo hành và Chăm sóc, một trung tâm cài đặt mới giúp người dùng nhanh chóng truy cập thông tin bảo hành, tự chẩn đoán lỗi, yêu cầu sửa chữa và nhận hỗ trợ từ xa - tất cả đều ngay trên thiết bị. Khách hàng mua thiết bị màn hình gập Galaxy mới trên Samsung.com và đăng ký gói Samsung Care+ thời hạn hằng tháng sẽ được miễn phí 3 tháng bảo vệ đầu tiên.