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Xe 365

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Hải Nguyên

Hải Nguyên

17:21 | 21/07/2026
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Hyundai triệu hồi 47.749 xe SUV Kona và Kona Electric tại Mỹ sau khi phát hiện dây an toàn ghế giữa hàng sau có thể không giữ chặt hành khách trong một vụ va chạm, hãng khuyến cáo chủ xe tạm ngừng sử dụng vị trí ghế này.
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Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa
Ảnh: Hyundai

Theo Caranddrive, Hyundai triệu hồi 47.749 xe SUV Kona và Kona Electric tại Mỹ, sau khi phát hiện dây an toàn ghế giữa hàng sau tiềm ẩn nguy cơ không giữ chặt hành khách ngay giữa một cú va chạm.

Theo hồ sơ triệu hồi số RCLRPT-26V452-5146 hãng nộp lên Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), phần lớn trong số xe bị ảnh hưởng là Kona chạy xăng đời 2026, với 47.733 chiếc. Bản điện Kona Electric đời 2025 chỉ góp mặt vỏn vẹn 16 chiếc.

Theo hãng, nguyên nhân xuất phát từ khuôn dập dùng để tạo hình khóa dây an toàn. Nhà cung cấp linh kiện bỏ qua việc kiểm tra định kỳ khuôn này, khiến khuôn mòn dần theo thời gian sử dụng và cho ra đời một số khuy dây an toàn lệch khỏi tiêu chuẩn sản xuất thông thường. Khi lỗi được phát hiện, Hyundai đã siết lại tiêu chuẩn kiểm tra bảo trì khuôn dập từ tháng 1/2026 để ngăn tình trạng này tái diễn.

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa
Ảnh: Hyundai

Đáng chú ý, lỗi này không để lại dấu hiệu cảnh báo nào ra bên ngoài. Khóa dây an toàn vẫn trông bình thường, vẫn cài được như mọi khi, và chỉ bộc lộ vấn đề đúng vào lúc cần giữ chặt hành khách nhất. Hyundai vì vậy khuyến cáo chủ xe thuộc diện triệu hồi tạm thời không xếp ai ngồi giữa hàng ghế sau, cho tới khi xe được đưa đi sửa.

Hyundai dự kiến gửi thông báo tới từng chủ xe và đại lý trước ngày 11/9, kèm hướng dẫn mang xe đi kiểm tra. Tại đại lý, kỹ thuật viên sẽ tháo khóa dây an toàn cũ và lắp phiên bản mới thay thế. Để biết xe của mình có nằm trong danh sách triệu hồi hay không, chủ xe có thể vào trang web của NHTSA để tra cứu.

Hyundai triệu hồi SUV Kona Kona Electric SUV Kona lỗi dây an toàn Triệu hồi xe Hyundai khóa dây an toàn ghế giữa

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼137000K -142,000 ▼142000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲13650K 14,150 ▲14150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲13580K 14,130 ▲14130K
Cập nhật: 21/07/2026 18:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Hà Nội - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Miền Tây - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Cập nhật: 21/07/2026 18:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Nghệ An 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲70K
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 18:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,434 ▲1291K 14,642 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,434 ▲1291K 14,643 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▲4K 1,454 ▲1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▲4K 1,455 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 ▲4K 1,434 ▲1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 ▼121086K 14,198 ▼127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 ▲300K 107,711 ▲300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 ▲86996K 97,672 ▲96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 ▲244K 87,633 ▲244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 ▲234K 83,761 ▲234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 ▲167K 59,954 ▲167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
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Cập nhật: 21/07/2026 18:45

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