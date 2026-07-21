Ảnh: Hyundai

Theo Caranddrive, Hyundai triệu hồi 47.749 xe SUV Kona và Kona Electric tại Mỹ, sau khi phát hiện dây an toàn ghế giữa hàng sau tiềm ẩn nguy cơ không giữ chặt hành khách ngay giữa một cú va chạm.

Theo hồ sơ triệu hồi số RCLRPT-26V452-5146 hãng nộp lên Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), phần lớn trong số xe bị ảnh hưởng là Kona chạy xăng đời 2026, với 47.733 chiếc. Bản điện Kona Electric đời 2025 chỉ góp mặt vỏn vẹn 16 chiếc.

Theo hãng, nguyên nhân xuất phát từ khuôn dập dùng để tạo hình khóa dây an toàn. Nhà cung cấp linh kiện bỏ qua việc kiểm tra định kỳ khuôn này, khiến khuôn mòn dần theo thời gian sử dụng và cho ra đời một số khuy dây an toàn lệch khỏi tiêu chuẩn sản xuất thông thường. Khi lỗi được phát hiện, Hyundai đã siết lại tiêu chuẩn kiểm tra bảo trì khuôn dập từ tháng 1/2026 để ngăn tình trạng này tái diễn.

Ảnh: Hyundai

Đáng chú ý, lỗi này không để lại dấu hiệu cảnh báo nào ra bên ngoài. Khóa dây an toàn vẫn trông bình thường, vẫn cài được như mọi khi, và chỉ bộc lộ vấn đề đúng vào lúc cần giữ chặt hành khách nhất. Hyundai vì vậy khuyến cáo chủ xe thuộc diện triệu hồi tạm thời không xếp ai ngồi giữa hàng ghế sau, cho tới khi xe được đưa đi sửa.

Hyundai dự kiến gửi thông báo tới từng chủ xe và đại lý trước ngày 11/9, kèm hướng dẫn mang xe đi kiểm tra. Tại đại lý, kỹ thuật viên sẽ tháo khóa dây an toàn cũ và lắp phiên bản mới thay thế. Để biết xe của mình có nằm trong danh sách triệu hồi hay không, chủ xe có thể vào trang web của NHTSA để tra cứu.