Dữ liệu từ báo cáo này cũng cho thấy 5 điểm đến trong nước và 5 điểm đến quốc tế được yêu thích của du khách Việt, trong đó:

TOP 5 điểm đến nội địa mà du khách Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên Agoda

5 điểm đến nội địa được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất là các thành phố biển, cho thấy sức hút nổi bật của những chuyến nghỉ dưỡng biển trong tháng cuối cùng của mùa hè. Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, cát trắng cùng nhiều hoạt động dưới nước thú vị, mỗi địa phương còn sở hữu những món ngon đặc trưng, góp phần mang đến thêm một khía cạnh thú vị cho hành trình của du khách.

Đứng đầu danh sách là Đà Nẵng với những món đặc sản như mì Quảng, bún cá, cùng vô số hải sản tươi ngon có thể dễ dàng thưởng thức dọc bờ biển. Các điểm tham quan, bãi biển và khu ăn uống tập trung khá gần nhau tại khu vực trung thành phố, phù hợp để du khách kết hợp vui chơi, thư giãn và khám phá ẩm thực địa phương trong thời gian ngắn.

Đứng ở vị trí thứ hai là Nha Trang, nơi nổi tiếng với món bún sứa, nem nướng Ninh Hòa và bánh ướt chồng đĩa. Những món ăn dân dã này góp phần tạo nên sức hút riêng của thành phố biển và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Nha Trang.

Và những cái tên tiếp theo phải kể đến là Vũng Tàu, Phan Thiết và Hạ Long, mỗi nơi đều sở hữu những đặc sản địa phương đặc trưng riêng của từng vùng. Nếu Vũng Tàu nổi tiếng với món bánh khọt, bánh bông lan trứng muối và lẩu cá đuối; thì Phan Thiết hấp dẫn thực khách với bánh căn, gỏi cá mai, bánh bột lọc và kem dừa. Và nhắc đến Hạ Long, bên cạnh hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên thế giới, du khách còn có cơ hội thưởng thức chả mực Quảng Ninh, món đặc sản đã trở thành biểu tượng của vùng đất này.

5 thiên đường ẩm thực hàng đầu châu Á được du khách Việt yêu thích

Ngoài 5 điểm đến trong nước, du khách Việt cũng yêu thích 5 thiên đường ẩm thực hàng đầu châu Á.

Đầu tiên chính là Bangkok (Thái Lan), điểm hấp dẫn du khách với món cà ri Khao Soi béo ngậy hương nước cốt dừa, vị ngọt dịu của xôi xoài nổi tiếng, cùng không khí sôi động của nhiều khu ẩm thực đường phố. Trong khi đó, Singapore nổi bật với các khu ẩm thực địa phương, nơi tinh hoa ẩm thực của cộng đồng người Hoa, Mã Lai, Ấn Độ và Peranakan thể hiện đặc sắc qua những món ăn biểu tượng của đảo quốc sư tử như bánh mì nướng giòn Kaya Toast hay mì thịt băm Bak Chor Mee, đồng thời cảm nhận rõ nét bản sắc văn hóa đa dạng của đảo quốc sư tử.

Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản) lần lượt xếp thứ ba và thứ tư, mỗi thành phố đều sở hữu dấu ấn ẩm thực riêng biệt. Nếu như Seoul nổi tiếng với nhiều món ăn đường phố đậm vị và cay nồng như Tteokbokki, cùng những món ăn bổ dưỡng như gà hầm nhân sâm Samgyetang; thì Tokyo từ lâu đã được xem là thiên đường ẩm thực với nhiều món ăn được yêu thích trên toàn thế giới. Ngoài những món quen thuộc như cơm cuộn sushi hay mì ramen, du khách còn có thể khám phá những lựa chọn khác mang đậm hương vị địa phương như cơm lươn Unagi don, cà ri Nhật hay món đậu nành lên men Natto nổi tiếng với mùi vị hăng nồng và kết cấu dính dẻo vô cùng đặc trưng.

Cuối cùng là Kuala Lumpur (Malaysia), nơi bản sắc văn hóa đa sắc tộc được phản ánh rõ nét thông qua ẩm thực, từ món Nasi Lemak – cơm nấu cùng nước cốt dừa thơm béo ăn kèm với món mặn, đến món hủ tiếu xào Char Kway Teow đậm đà hương vị khói đặc trưng. Đồng thời, các khu chợ đêm và trung tâm ẩm thực tại Kuala Lumpur cũng tạo điều kiện để du khách dễ dàng thưởng thức văn hóa ẩm thực Malaysia trong không gian gần gũi, thoải mái và đậm chất địa phương.

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