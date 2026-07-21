Chuyển động số
Cuộc sống số

Du khách Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên Agoda?

Hồng Anh

Hồng Anh

15:14 | 21/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Báo cáo triển vọng Du lịch 2026 của Agoda cho biết 35% khách du lịch Việt Nam cho rằng ẩm thực là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định du lịch của họ.
Hè này, bay đâu rẻ nhất? Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Dữ liệu từ báo cáo này cũng cho thấy 5 điểm đến trong nước và 5 điểm đến quốc tế được yêu thích của du khách Việt, trong đó:

Du khách Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên Agoda?
TOP 5 điểm đến nội địa mà du khách Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên Agoda

5 điểm đến nội địa được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất là các thành phố biển, cho thấy sức hút nổi bật của những chuyến nghỉ dưỡng biển trong tháng cuối cùng của mùa hè. Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, cát trắng cùng nhiều hoạt động dưới nước thú vị, mỗi địa phương còn sở hữu những món ngon đặc trưng, góp phần mang đến thêm một khía cạnh thú vị cho hành trình của du khách.

Đứng đầu danh sách là Đà Nẵng với những món đặc sản như mì Quảng, bún cá, cùng vô số hải sản tươi ngon có thể dễ dàng thưởng thức dọc bờ biển. Các điểm tham quan, bãi biển và khu ăn uống tập trung khá gần nhau tại khu vực trung thành phố, phù hợp để du khách kết hợp vui chơi, thư giãn và khám phá ẩm thực địa phương trong thời gian ngắn.

Đứng ở vị trí thứ hai là Nha Trang, nơi nổi tiếng với món bún sứa, nem nướng Ninh Hòa và bánh ướt chồng đĩa. Những món ăn dân dã này góp phần tạo nên sức hút riêng của thành phố biển và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Nha Trang.

Và những cái tên tiếp theo phải kể đến là Vũng Tàu, Phan Thiết và Hạ Long, mỗi nơi đều sở hữu những đặc sản địa phương đặc trưng riêng của từng vùng. Nếu Vũng Tàu nổi tiếng với món bánh khọt, bánh bông lan trứng muối và lẩu cá đuối; thì Phan Thiết hấp dẫn thực khách với bánh căn, gỏi cá mai, bánh bột lọc và kem dừa. Và nhắc đến Hạ Long, bên cạnh hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên thế giới, du khách còn có cơ hội thưởng thức chả mực Quảng Ninh, món đặc sản đã trở thành biểu tượng của vùng đất này.

Du khách Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên Agoda?
5 thiên đường ẩm thực hàng đầu châu Á được du khách Việt yêu thích

Ngoài 5 điểm đến trong nước, du khách Việt cũng yêu thích 5 thiên đường ẩm thực hàng đầu châu Á.

Đầu tiên chính là Bangkok (Thái Lan), điểm hấp dẫn du khách với món cà ri Khao Soi béo ngậy hương nước cốt dừa, vị ngọt dịu của xôi xoài nổi tiếng, cùng không khí sôi động của nhiều khu ẩm thực đường phố. Trong khi đó, Singapore nổi bật với các khu ẩm thực địa phương, nơi tinh hoa ẩm thực của cộng đồng người Hoa, Mã Lai, Ấn Độ và Peranakan thể hiện đặc sắc qua những món ăn biểu tượng của đảo quốc sư tử như bánh mì nướng giòn Kaya Toast hay mì thịt băm Bak Chor Mee, đồng thời cảm nhận rõ nét bản sắc văn hóa đa dạng của đảo quốc sư tử.

Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản) lần lượt xếp thứ ba và thứ tư, mỗi thành phố đều sở hữu dấu ấn ẩm thực riêng biệt. Nếu như Seoul nổi tiếng với nhiều món ăn đường phố đậm vị và cay nồng như Tteokbokki, cùng những món ăn bổ dưỡng như gà hầm nhân sâm Samgyetang; thì Tokyo từ lâu đã được xem là thiên đường ẩm thực với nhiều món ăn được yêu thích trên toàn thế giới. Ngoài những món quen thuộc như cơm cuộn sushi hay mì ramen, du khách còn có thể khám phá những lựa chọn khác mang đậm hương vị địa phương như cơm lươn Unagi don, cà ri Nhật hay món đậu nành lên men Natto nổi tiếng với mùi vị hăng nồng và kết cấu dính dẻo vô cùng đặc trưng.

Cuối cùng là Kuala Lumpur (Malaysia), nơi bản sắc văn hóa đa sắc tộc được phản ánh rõ nét thông qua ẩm thực, từ món Nasi Lemak – cơm nấu cùng nước cốt dừa thơm béo ăn kèm với món mặn, đến món hủ tiếu xào Char Kway Teow đậm đà hương vị khói đặc trưng. Đồng thời, các khu chợ đêm và trung tâm ẩm thực tại Kuala Lumpur cũng tạo điều kiện để du khách dễ dàng thưởng thức văn hóa ẩm thực Malaysia trong không gian gần gũi, thoải mái và đậm chất địa phương.

Với hơn 6 triệu lựa chọn lưu trú, 130.000 đường bay và 300.000 hoạt động, Agoda có thể mang đến những hành trình thuận tiện, cùng những trải nghiệm mới và nhiều hương vị khó quên.

Agoda du khách Việt thiên đường ẩm thực tìm kiếm gì

Bài liên quan

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

Hè này, bay đâu rẻ nhất?

Hè này, bay đâu rẻ nhất?

Có thể bạn quan tâm

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Giáo dục số
Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ như Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính được một số thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lựa chọn. Bên cạnh nhóm ngành Y khoa và Sư phạm, những quyết định này cho thấy sức hút của các lĩnh vực đào tạo phục vụ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
xAI kiện người dùng Grok tạo deepfake khiêu dâm từ ảnh thật

xAI kiện người dùng Grok tạo deepfake khiêu dâm từ ảnh thật

Cuộc sống số
xAI đã khởi kiện một người dùng tại Mỹ với cáo buộc lợi dụng Grok để tạo hình ảnh và video deepfake khiêu dâm từ ảnh người thật, trong đó có cả trẻ em. Đây được xem là một trong những vụ kiện đầu tiên mà một công ty AI chủ động đưa người dùng ra tòa vì hành vi lạm dụng mô hình trí tuệ nhân tạo.
Người phụ nữ hơn 70 tuổi học quản trị số để vận hành trung tâm bảo trợ xã hội

Người phụ nữ hơn 70 tuổi học quản trị số để vận hành trung tâm bảo trợ xã hội

Cuộc sống số
Ở tuổi ngoài 70, bà Nguyễn Thị Nguyệt vẫn học cách sử dụng nền tảng quản trị số để vận hành Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt. Câu chuyện trở thành điểm nhấn tại buổi họp mặt truyền thông xin ý kiến, tham vấn về dự án Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung.
Ra mắt sách "Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở

Ra mắt sách "Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở', giải mã xu hướng kinh tế số

Cuộc sống số
Cuốn sách “Tài sản số - Cơ hội, Thách thức và Tương lai rộng mở” vừa ra mắt tại Hà Nội, cung cấp góc nhìn toàn diện về blockchain, tài sản số và kinh tế số, đồng thời phân tích cơ hội phát triển, rủi ro đầu tư và xu hướng hoàn thiện khung pháp lý tại Việt Nam.
VietOffice 2026 quy tụ 130 doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số ngành văn phòng

VietOffice 2026 quy tụ 130 doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số ngành văn phòng

Văn phòng
Từ ngày 30/7 - 1/8/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM), Triển lãm Quốc tế về Giải pháp Văn phòng thông minh, Thiết bị, Máy và Văn phòng phẩm (VietOffice 2026) sẽ chính thức diễn ra.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

33°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
33°C
TP Hồ Chí Minh

34°C

Cảm giác: 41°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
32°C
Khánh Hòa

34°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
39°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
41°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
38°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
38°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
38°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
32°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
32°C
Phan Thiết

32°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
32°C
Quảng Bình

29°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Thừa Thiên Huế

35°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
37°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
36°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
37°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Hà Giang

32°C

Cảm giác: 38°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼137000K -142,000 ▼142000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲13650K 14,150 ▲14150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲13580K 14,130 ▲14130K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Hà Nội - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Miền Tây - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Nghệ An 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲70K
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,434 ▲1291K 14,642 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,434 ▲1291K 14,643 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▲4K 1,454 ▲1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▲4K 1,455 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 ▲4K 1,434 ▲1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 ▼121086K 14,198 ▼127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 ▲300K 107,711 ▲300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 ▲86996K 97,672 ▲96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 ▲244K 87,633 ▲244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 ▲234K 83,761 ▲234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 ▲167K 59,954 ▲167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17953 18227 18802
CAD 18185 18461 19076
CHF 31841 32222 32863
CNY 0 3850 3942
EUR 29437 29657 30734
GBP 34544 34936 35866
HKD 0 3226 3428
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15115 15697
SGD 19867 20149 20720
THB 698 761 814
USD (1,2) 26061 0 0
USD (5,10,20) 26102 0 0
USD (50,100) 26131 26145 26504
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,130 26,130 26,510
USD(1-2-5) 25,085 - -
USD(10-20) 25,085 - -
EUR 29,558 29,582 30,990
JPY 157.49 157.77 167.27
GBP 34,753 34,847 36,049
AUD 18,133 18,199 18,884
CAD 18,367 18,426 19,105
CHF 32,119 32,219 33,166
SGD 19,983 20,045 20,836
CNY - 3,816 3,961
HKD 3,288 3,298 3,436
KRW 16.45 17.16 18.66
THB 746.45 755.67 808.97
NZD 15,085 15,225 15,677
SEK - 2,678 2,772
DKK - 3,954 4,093
NOK - 2,682 2,780
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,016.91 - 6,791.83
TWD 735.79 - 891.27
SAR - 6,890.37 7,257.18
KWD - 83,228 88,546
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,090 26,110 26,490
EUR 29,463 29,581 30,773
GBP 34,706 34,845 35,878
HKD 3,286 3,299 3,417
CHF 31,909 32,037 32,965
JPY 157.78 158.41 166.31
AUD 18,073 18,146 18,743
SGD 20,025 20,105 20,694
THB 762 765 800
CAD 18,352 18,426 19,004
NZD 15,173 15,719
KRW 17.01 18.85
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26140 26140 26500
AUD 18118 18218 19143
CAD 18360 18460 19474
CHF 32093 32123 33701
CNY 3830.2 3855.2 3990.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29609 29639 31362
GBP 34891 34941 36699
HKD 0 3355 0
JPY 158.4 158.9 169.44
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15228 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 20029 20159 20880
THB 0 727.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14460000 14460000 14760000
SBJ 13000000 13000000 14760000
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,146 26,196 26,510
USD20 26,146 26,196 26,510
USD1 26,146 26,196 26,510
AUD 18,171 18,271 19,384
EUR 29,406 29,506 31,164
CAD 18,308 18,408 19,714
SGD 20,095 20,245 20,810
JPY 158.75 160.25 165.78
GBP 34,745 34,895 35,957
XAU 14,338,000 0 14,642,000
CNY 0 3,739 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/07/2026 17:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

VietOffice 2026 quy tụ 130 doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số ngành văn phòng

VietOffice 2026 quy tụ 130 doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số ngành văn phòng

UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất

Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Hé lộ cách thức hacker đột nhập máy chủ AI bằng một chiếc ăng-ten

Hé lộ cách thức hacker đột nhập máy chủ AI bằng một chiếc ăng-ten

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

xAI kiện người dùng Grok tạo deepfake khiêu dâm từ ảnh thật

xAI kiện người dùng Grok tạo deepfake khiêu dâm từ ảnh thật

WAIC 2026: Trung Quốc cùng 29 quốc gia thúc đẩy liên minh AI toàn cầu

WAIC 2026: Trung Quốc cùng 29 quốc gia thúc đẩy liên minh AI toàn cầu

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

AI tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh dễ bị đánh lừa

AI tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh dễ bị đánh lừa

Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Samsung lập bộ phận robot, cổ phiếu tăng mạnh 7%

Samsung lập bộ phận robot, cổ phiếu tăng mạnh 7%

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Chứng khoán Mỹ chịu áp lực vì giá dầu, thị trường châu Á diễn biến trái chiều

Chứng khoán Mỹ chịu áp lực vì giá dầu, thị trường châu Á diễn biến trái chiều

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

'Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới'

Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic

Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước