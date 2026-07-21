Cụ thể, chương trình sẽ được triển khai trên Cửa hàng Trực tuyến Huawei, các hệ thống bán lẻ và gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Với HUAWEI MatePad 11.5 (2026), đây là sản phẩm mới nhất vừa được ra mắt, thu hút sự chú ý từ người dùng trẻ, mang đến trọn bộ sản phẩm từ tablet cho đến các phụ kiện bao gồm bút cảm ứng, chuột, bàn phím và những ứng dụng thông minh hỗ trợ học tập.

Thiết bị sở hữu màn hình 2.5K FullView 120Hz, thiết kế kim loại nguyên khối mỏng 6,1 mm và trọng lượng khoảng 515 g, phù hợp cho nhu cầu học tập và di chuyển thường xuyên. Viên pin dung lượng 10.100 mAh kết hợp công nghệ sạc nhanh HUAWEI SuperCharge 40W hỗ trợ thời gian sử dụng dài trong ngày.

HUAWEI MatePad 11.5 (2026)

Đáng chú ý, HUAWEI MatePad 11.5 (2026) được tích hợp WPS Office PC 3.0 với giao diện tương tự máy tính, cho phép xử lý văn bản, bảng tính và bài thuyết trình ngay trên máy tính bảng. Và khi kết hợp cùng bàn phím thông minh đi kèm có hành trình phím 1,5 mm và kích thước phím 15 mm, thiết bị mang lại trải nghiệm gõ gần tương tự laptop. Bộ ứng dụng WPS Office PC 3.0 đồng thời được tích hợp các công cụ AI mới, hỗ trợ tóm tắt tài liệu PDF, phát triển ý tưởng, tạo slide từ dàn ý, phân tích dữ liệu và cộng tác trực tuyến, góp phần tối ưu hiệu suất học tập và làm việc ngay trên máy tính bảng.

Bên cạnh đó, ứng dụng ghi chú HUAWEI Notes, cùng ứng dụng sáng tạo GoPaint phục vụ nhu cầu học tập, phác thảo và thiết kế. Sản phẩm có giá ưu đãi từ nay đến hết 3/8/2026

Sản phẩm có ưu đãi từ nay đến hết ngày 03/08/2026 với mức giá chỉ còn 9.990.000 đồng, cùng bộ quà tặng là 1 năm WPS AI, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil 3 và chuột không dây.

Hệ sinh thái thiết bị đeo và âm thanh của Huawei cũng nằm trong chương trình này

Ở hệ sinh thái thiết bị đeo và âm thanh, Huawei mang đến chương trình Back To School 2026 nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ví dụ như đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH FIT 5 Series có thiết kế thời thượng, năng động, cùng nhiều tính năng sức khỏe hoàn toàn mới. Sản phẩm được bán tại cửa hàng Trực tuyến Huawei, khách hàng được tặng kèm tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2.

UAWEI WATCH FIT 5 Series

Với HUAWEI Band 11 Series, một thiết bị đeo có trọng lượng siêu nhẹ cùng 2 lựa chọn về kích thước, giúp người dùng theo dõi hoạt động hàng ngày, giấc ngủ, luyện tập thể chất, và 12 trạng thái cảm xúc, giúp học sinh, sinh viên dễ dàng điều tiết lối sống và duy trì lối sống khỏe, năng động.

HUAWEI Band 11 Series

Mẫu tai nghe HUAWEI FreeClip sở hữu thiết kế Airy C-bridge cải tiến, mang lại cảm giác đeo thoải mái suốt ngày dài. Sản phẩm được trang bị NPU thế hệ mới cùng hệ thống chống ồn cuộc gọi 3 micro tiên tiến và thuật toán DNN đa kênh đảm bảo việc đàm thoại hoặc nghe bài giảng trực tuyến luôn rõ nét. Khi mua tại cửa hàng Trực tuyến Huawei, khách hàng sẽ được tặng thêm phụ kiện bạc cao cấp từ thương hiệu STYLE by PNJ, giúp nâng tầm vẻ ngoài của sản phẩm.

HUAWEI FreeClip

Một mẫu tai nghe khác cũng nằm trong chương trình khuyến mãi đặc biệt chào năm học mới lần này đó chính là HUAWEI FreeBuds 7i, dòng tai nghe nhét tai sở hữu công nghệ chống ồn chủ động thông minh ANC 4.0 vượt trội, giúp cách âm hoàn hảo để học sinh, sinh viên có thể tập trung học tập. Đây là mẫu tai nghe còn được trang bị tính năng điều khiển bằng cử chỉ đầu giúp đơn giản hóa thao tác, giúp người dùng dễ dàng trả lời cuộc gọi hay từ chối cuộc gọi mà không cần thao tác trên điện thoại.

HUAWEI FreeBuds 7i

Đáng chú ý, khách hàng đăng ký thành viên tại cửa hàng Trực tuyến Huawei sẽ nhận ngay mã giảm giá 10% cho đơn hàng có tổng giá trị từ 799.000 đồng khi mua sản phẩm bất kỳ.