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Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Anh Tuấn

Anh Tuấn

14:55 | 21/07/2026
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Được lấy cảm hứng từ thông điệp Ready - Set - Sync, chương trình giới thiệu hệ sinh thái thiết bị Huawei, được thiết kế để đồng hành cùng người dùng trong nhiều nhu cầu hàng ngày, từ học tập, làm việc đến giải trí.
Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

Cụ thể, chương trình sẽ được triển khai trên Cửa hàng Trực tuyến Huawei, các hệ thống bán lẻ và gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026
Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Với HUAWEI MatePad 11.5 (2026), đây là sản phẩm mới nhất vừa được ra mắt, thu hút sự chú ý từ người dùng trẻ, mang đến trọn bộ sản phẩm từ tablet cho đến các phụ kiện bao gồm bút cảm ứng, chuột, bàn phím và những ứng dụng thông minh hỗ trợ học tập.

Thiết bị sở hữu màn hình 2.5K FullView 120Hz, thiết kế kim loại nguyên khối mỏng 6,1 mm và trọng lượng khoảng 515 g, phù hợp cho nhu cầu học tập và di chuyển thường xuyên. Viên pin dung lượng 10.100 mAh kết hợp công nghệ sạc nhanh HUAWEI SuperCharge 40W hỗ trợ thời gian sử dụng dài trong ngày.

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026
HUAWEI MatePad 11.5 (2026)

Đáng chú ý, HUAWEI MatePad 11.5 (2026) được tích hợp WPS Office PC 3.0 với giao diện tương tự máy tính, cho phép xử lý văn bản, bảng tính và bài thuyết trình ngay trên máy tính bảng. Và khi kết hợp cùng bàn phím thông minh đi kèm có hành trình phím 1,5 mm và kích thước phím 15 mm, thiết bị mang lại trải nghiệm gõ gần tương tự laptop. Bộ ứng dụng WPS Office PC 3.0 đồng thời được tích hợp các công cụ AI mới, hỗ trợ tóm tắt tài liệu PDF, phát triển ý tưởng, tạo slide từ dàn ý, phân tích dữ liệu và cộng tác trực tuyến, góp phần tối ưu hiệu suất học tập và làm việc ngay trên máy tính bảng.

Bên cạnh đó, ứng dụng ghi chú HUAWEI Notes, cùng ứng dụng sáng tạo GoPaint phục vụ nhu cầu học tập, phác thảo và thiết kế. Sản phẩm có giá ưu đãi từ nay đến hết 3/8/2026

Sản phẩm có ưu đãi từ nay đến hết ngày 03/08/2026 với mức giá chỉ còn 9.990.000 đồng, cùng bộ quà tặng là 1 năm WPS AI, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil 3 và chuột không dây.

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026
Hệ sinh thái thiết bị đeo và âm thanh của Huawei cũng nằm trong chương trình này

Ở hệ sinh thái thiết bị đeo và âm thanh, Huawei mang đến chương trình Back To School 2026 nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ví dụ như đồng hồ thông minh HUAWEI WATCH FIT 5 Series có thiết kế thời thượng, năng động, cùng nhiều tính năng sức khỏe hoàn toàn mới. Sản phẩm được bán tại cửa hàng Trực tuyến Huawei, khách hàng được tặng kèm tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2.

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026
UAWEI WATCH FIT 5 Series

Với HUAWEI Band 11 Series, một thiết bị đeo có trọng lượng siêu nhẹ cùng 2 lựa chọn về kích thước, giúp người dùng theo dõi hoạt động hàng ngày, giấc ngủ, luyện tập thể chất, và 12 trạng thái cảm xúc, giúp học sinh, sinh viên dễ dàng điều tiết lối sống và duy trì lối sống khỏe, năng động.

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026
HUAWEI Band 11 Series

Mẫu tai nghe HUAWEI FreeClip sở hữu thiết kế Airy C-bridge cải tiến, mang lại cảm giác đeo thoải mái suốt ngày dài. Sản phẩm được trang bị NPU thế hệ mới cùng hệ thống chống ồn cuộc gọi 3 micro tiên tiến và thuật toán DNN đa kênh đảm bảo việc đàm thoại hoặc nghe bài giảng trực tuyến luôn rõ nét. Khi mua tại cửa hàng Trực tuyến Huawei, khách hàng sẽ được tặng thêm phụ kiện bạc cao cấp từ thương hiệu STYLE by PNJ, giúp nâng tầm vẻ ngoài của sản phẩm.

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026
HUAWEI FreeClip

Một mẫu tai nghe khác cũng nằm trong chương trình khuyến mãi đặc biệt chào năm học mới lần này đó chính là HUAWEI FreeBuds 7i, dòng tai nghe nhét tai sở hữu công nghệ chống ồn chủ động thông minh ANC 4.0 vượt trội, giúp cách âm hoàn hảo để học sinh, sinh viên có thể tập trung học tập. Đây là mẫu tai nghe còn được trang bị tính năng điều khiển bằng cử chỉ đầu giúp đơn giản hóa thao tác, giúp người dùng dễ dàng trả lời cuộc gọi hay từ chối cuộc gọi mà không cần thao tác trên điện thoại.

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026
HUAWEI FreeBuds 7i

Đáng chú ý, khách hàng đăng ký thành viên tại cửa hàng Trực tuyến Huawei sẽ nhận ngay mã giảm giá 10% cho đơn hàng có tổng giá trị từ 799.000 đồng khi mua sản phẩm bất kỳ.

Huawei Nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei Back To School chương trình chào năm học mới Học sinh sinh viên Khuyến mại

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼137000K -142,000 ▼142000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲13650K 14,150 ▲14150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲13580K 14,130 ▲14130K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Hà Nội - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Miền Tây - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Nghệ An 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲70K
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,434 ▲1291K 14,642 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,434 ▲1291K 14,643 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▲4K 1,454 ▲1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▲4K 1,455 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 ▲4K 1,434 ▲1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 ▼121086K 14,198 ▼127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 ▲300K 107,711 ▲300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 ▲86996K 97,672 ▲96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 ▲244K 87,633 ▲244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 ▲234K 83,761 ▲234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 ▲167K 59,954 ▲167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
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Cập nhật: 21/07/2026 17:00
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