Doanh nghiệp số

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Thế Kiên

Thế Kiên

16:19 | 21/07/2026
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Sunshine Group khẳng định không phải là đương sự trong vụ việc yêu cầu mở thủ tục phá sản đang được Tòa án thụ lý. Doanh nghiệp cho biết sự nhầm lẫn xuất phát từ việc hai pháp nhân có tên gọi gần giống nhau, đồng thời phía Hòa Bình đã rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp liên quan.
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Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản
Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trước những thông tin lan truyền về vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với một doanh nghiệp mang tên Sunshine, Công ty CP Tập đoàn Sunshine (SSG, mã chứng khoán KSF) khẳng định doanh nghiệp không phải là đương sự trong bất kỳ vụ việc nào liên quan đến giải thể doanh nghiệp hoặc yêu cầu mở thủ tục phá sản đang được cơ quan tố tụng xem xét.

Theo văn bản do SSG phát hành, sự nhầm lẫn xuất phát từ việc Công ty CP Phát triển Tập đoàn Sunshine đang có tranh chấp với Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án Nhân dân Khu vực 2, Hà Nội. Việc hai doanh nghiệp có tên gọi gần giống nhau khiến một bộ phận thị trường hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Sunshine.

SSG cho biết Công ty CP Phát triển Tập đoàn Sunshine và Công ty CP Tập đoàn Sunshine là hai pháp nhân độc lập, không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên hoặc công ty liên kết.

Doanh nghiệp khẳng định vẫn triển khai các dự án

Theo Sunshine Group, hệ sinh thái của doanh nghiệp cùng các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết và các chủ đầu tư phát triển hai thương hiệu Sunshine và Noble hiện vẫn triển khai nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội và nhiều địa phương.

Doanh nghiệp cho biết tổng quy mô vốn đầu tư của các dự án khoảng 214.200 tỷ đồng và đã đóng góp gần 40.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

SSG cho rằng những thông tin chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc đã ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của khách hàng, đối tác và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp đề nghị các cơ quan chức năng xem xét đầy đủ bản chất vụ việc trong quá trình xử lý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời tránh tác động đến tiến độ triển khai các dự án.

Doanh nghiệp cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp với cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Hòa Bình đã rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Ở diễn biến mới nhất, tranh chấp giữa Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Công ty CP Phát triển Tập đoàn Sunshine đã có chuyển biến sau quá trình thương lượng.

Theo thông tin từ Sunshine Group, các bên đã thống nhất phương án xử lý toàn bộ công nợ trên tinh thần hợp tác và bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan.

Trên cơ sở thỏa thuận này, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân Khu vực 2, Hà Nội đề nghị rút toàn bộ yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP Phát triển Tập đoàn Sunshine và Công ty CP Xây lắp Sunshine E&C.

Diễn biến mới được đánh giá sẽ góp phần tháo gỡ tranh chấp giữa các bên, đồng thời giảm bớt những hiểu nhầm trên thị trường liên quan đến các doanh nghiệp mang tên Sunshine.

Làm rõ hai pháp nhân Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine (Mã số thuế: 0107397372) thành lập tháng 4/2016, trụ sở tại Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Tp. Hà Nội; Người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Đỗ Văn Trường.

Theo dữ liệu từ cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine tiền thân là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng, trong đó Đỗ Anh Tuấn sở hữu 96% vốn, Đinh Hữu Thảnh và Đỗ Thị Định không ghi nhận tỷ lệ sở hữu; người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT là ông Đỗ Anh Tuấn.

Đến tháng 7/2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng, Đỗ Anh Tuấn sở hữu 20% vốn, Đinh Hữu Thảnh và Đỗ Thị Định không ghi nhận tỷ lệ sở hữu %vốn. Tiếp tục tháng 1/2017 tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu vẫn giữ nguyên.

Tháng 4/2018 tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng, ông Đỗ Anh Tuấn sở hữu 57,7% vốn; tháng 7/2018 tăng lên 8.500 tỷ đồng, ông Đỗ Anh Tuấn nâng sở hữu lên hơn 77,6% vốn.

Cuối tháng 8/2018, vị trí người đại diện pháp luật được chuyển giao từ ông Đỗ Anh Tuấn sang ông Đỗ Văn Trường, ông Đỗ Anh Tuấn tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch HĐQT công ty.

Đến tháng 5/2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine chính thức đổi tên thành ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine như hiện tại.

Còn Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine hiện tại (Mã số thuế: 0106771556) thành lập tháng 2/2015 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng.

Đầu tháng 12/2016, vị trí người đại diện pháp luật, tổng giám đốc được chuyển giao từ bà Đỗ Thị Định sang ông Đỗ Văn Trường.

Thời điểm tháng 3/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng tăng vốn từ 223 tỷ lên 300 tỷ đồng. Đến tháng 11/2018, tăng lên 2.500 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng và chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Và tháng 6/2023 tiếp tục đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

Tháng 5/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine như hiện nay. Ông Đỗ Anh Tuấn giữ vai trò người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT bên cạnh bà Đỗ Thị Định giữ vai trò Tổng giám đốc.

Cập nhật đến ngày 1/10/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine có vốn hơn 8.997,8 tỷ đồng; ông Đỗ Anh Tuấn giữ vai trò người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT bên cạnh bà Nguyễn Thị Phương Loan giữ vai trò Tổng giám đốc. Trụ sở đặt tại Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Tập đoàn Sunshine Công ty CP Phát triển Tập đoàn Sunshine Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼137000K -142,000 ▼142000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲13650K 14,150 ▲14150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲13580K 14,130 ▲14130K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Hà Nội - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Miền Tây - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Nghệ An 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲70K
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,434 ▲1291K 14,642 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,434 ▲1291K 14,643 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▲4K 1,454 ▲1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▲4K 1,455 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 ▲4K 1,434 ▲1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 ▼121086K 14,198 ▼127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 ▲300K 107,711 ▲300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 ▲86996K 97,672 ▲96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 ▲244K 87,633 ▲244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 ▲234K 83,761 ▲234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 ▲167K 59,954 ▲167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
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