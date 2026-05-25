Sunshine Group hé lộ Trung tâm R&D 4 tỷ USD tại Đồng Nai: Tham vọng kiến tạo 'thủ phủ đổi mới sáng tạo' của Việt Nam

Theo thông tin từ Sunshine Group , Trung tâm Sunshine R&D được quy hoạch tại Khu đô thị thông minh ven sông Đại Phước với quy mô gần 2.000ha và tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 818.000 tỷ đồng. Khác với xu hướng phát triển bất động sản truyền thống, công trình đầu tiên được doanh nghiệp công bố không phải khu nhà ở hay trung tâm thương mại mà là một tổ hợp nghiên cứu công nghệ quy mô lớn.

Dự án có diện tích sàn gần 400.000m², dự kiến quy tụ khoảng 20.000 nhà khoa học, chuyên gia và kỹ sư công nghệ trong nước và quốc tế. Nếu so sánh với Apple Park tại Mỹ - biểu tượng R&D của Apple với vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD và diện tích khoảng 260.000m² - thì Trung tâm Sunshine R&D sở hữu quy mô sàn lớn hơn đáng kể.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án nằm ở ngôn ngữ kiến trúc mang hình tượng “Trống đồng hiện đại”. Biểu tượng văn hóa Đông Sơn được tái hiện theo phong cách công nghệ thế kỷ 21 với cấu trúc đồng tâm, kết hợp không gian xanh, mặt nước và các khối nghiên cứu công nghệ cao.

Theo phối cảnh được công bố, lõi trung tâm của công trình là khu công viên, hồ nước và không gian giao lưu dành cho các nhà khoa học. Bao quanh là các khu phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm công nghệ và hệ sinh thái hỗ trợ nghiên cứu - thương mại hóa sản phẩm. Toàn bộ công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn kiến trúc xanh, tối ưu thông gió và ánh sáng tự nhiên, hướng tới mô hình research park bền vững.

Trung tâm Sunshine R&D được tổ chức thành 6 tầng chức năng, với tổng diện tích sàn gần 400.000m², bao phủ 9 lĩnh vực công nghệ tương lai.

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, thiết kế đồng tâm còn được đánh giá phù hợp với mô hình R&D hiện đại, tạo điều kiện kết nối liên ngành và thúc đẩy “lan tỏa tri thức”, yếu tố cốt lõi trong các trung tâm đổi mới sáng tạo thành công trên thế giới.

Theo định hướng công bố, Trung tâm Sunshine R&D sẽ tập trung nghiên cứu 9 lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm: AI và bán dẫn; robot và hệ thống tự hành; đô thị thông minh; fintech và tài sản số; công nghệ sinh học; năng lượng sạch; công nghệ hàng không vũ trụ; vật liệu tiên tiến; nghiên cứu tương lai quan hệ giữa con người và AI.

Đáng chú ý, mỗi lĩnh vực không chỉ dừng ở nghiên cứu cơ bản mà được tổ chức thành hệ sinh thái khép kín gồm phòng thí nghiệm, khu thử nghiệm, không gian phát triển nguyên mẫu, hỗ trợ startup và chuyển giao công nghệ. Mô hình này được đánh giá tương đồng với các “innovation hub” nổi tiếng như Silicon Valley (Mỹ), Pangyo (Hàn Quốc) hay Hsinchu (Đài Loan).

Sunshine Group cho biết mục tiêu dài hạn của dự án không chỉ là một trung tâm nghiên cứu mà hướng tới xây dựng “Innovation Capital”, thủ phủ đổi mới sáng tạo đầu tiên của Việt Nam, tích hợp giữa R&D, startup, quỹ đầu tư, trường đại học và khu chuyên gia quốc tế.

Mỗi cụm lĩnh vực là một hệ sinh thái mini: Từ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, thương mại hóa, thay vì chỉ dừng ở nghiên cứu cơ bản như mô hình truyền thống.

Việc công bố dự án diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57. Đồng Nai, địa phương được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và công nghệ mới phía Nam, cũng đang sở hữu nhiều lợi thế chiến lược nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải và TP.HCM.

Giới chuyên gia nhận định, nếu được triển khai đúng lộ trình và hiện thực hóa như kỳ vọng, Trung tâm Sunshine R&D có thể trở thành cú hích quan trọng cho hệ sinh thái công nghệ Việt Nam, góp phần chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ gia công, sản xuất sang đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

Từ biểu tượng “trống đồng Đông Sơn” của nền văn minh Việt cổ đến hình tượng “trống đồng số” trong kỷ nguyên AI và bán dẫn, dự án không chỉ mang tham vọng kiến tạo một trung tâm công nghệ quy mô lớn mà còn thể hiện khát vọng xây dựng dấu ấn công nghệ mang bản sắc Việt trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.