Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định của tiến trình chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, Viettel khởi động đồng thời hai dự án chiến lược: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại Hòa Lạc và Trung tâm dữ liệu An Khánh. Đây không chỉ là những công trình mang dấu ấn đầu tư khổng lồ, mà còn phản ánh tư duy dài hạn nhằm xây dựng nền tảng công nghệ tự chủ, gắn với lợi ích quốc gia và nhu cầu hội nhập quốc tế.

R&D Hòa Lạc – nền móng cho năng lực tự chủ công nghệ

Trung tâm R&D của Viettel tại Hòa Lạc có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 13 ha, với sáu tòa nhà thông minh và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Công trình được thiết kế để thu hút khoảng 2.500 nhân sự công nghệ cao, trong đó phần lớn là kỹ sư chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, vũ khí công nghệ cao và các nền tảng viễn thông thế hệ mới. Đây là trung tâm nghiên cứu lớn nhất mà một doanh nghiệp Việt Nam từng xây dựng trong lĩnh vực công nghệ cao.

Dự án Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Ảnh: Viettel.

Dự án hướng đến việc khép kín toàn bộ chu trình từ nghiên cứu, thiết kế, chế thử đến sản xuất sản phẩm. Nhiều thành tựu Viettel từng giới thiệu trên thực tế đã chứng minh khả năng hiện thực hóa định hướng này. Tại triển lãm công nghiệp quốc phòng năm 2022, Viettel trưng bày các dòng UAV trinh sát, hệ thống radar và khí tài thông minh do chính đội ngũ trong nước phát triển. Những sản phẩm này đã được chế tạo và thử nghiệm trong điều kiện thực tế, cho thấy năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ sư nội địa hoàn toàn cạnh tranh được với các doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

Trung tâm R&D Hòa Lạc được định hình như một hệ sinh thái liên kết giữa học viện, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ. Cách làm này giúp tối ưu nguồn lực, thúc đẩy các chương trình đào tạo ứng dụng ngay tại phòng thí nghiệm và rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến thương mại hóa. Với cơ sở hạ tầng chế thử ngay trong khuôn viên, Viettel tạo điều kiện cho chu kỳ sản phẩm khép kín, bảo đảm kiểm soát chất lượng và bảo mật công nghệ. Điều đó cho phép Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng năng lực tự chủ trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, viễn thông và trí tuệ nhân tạo.

Trung tâm dữ liệu An Khánh – hạ tầng chiến lược cho quốc gia số

Song hành cùng nghiên cứu, Viettel triển khai dự án Trung tâm dữ liệu An Khánh với tổng vốn 17.500 tỷ đồng, diện tích 1,9 ha, công suất thiết kế 60 MW. Giai đoạn một cung cấp 30 MW, dự kiến đưa vào vận hành từ quý II/2026, trước khi mở rộng thành trung tâm siêu quy mô vào năm 2030. Với khoảng 2.400 rack chỉ trong block đầu tiên, An Khánh sẽ trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu cho hàng loạt lĩnh vực trọng yếu.

Mô phỏng Trung tâm Dữ liệu An Khánh. Ảnh: viettelfamily.

Khác với những trung tâm dữ liệu hiện có, An Khánh được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, tích hợp trí tuệ nhân tạo để tối ưu vận hành, hệ thống an ninh năm lớp cùng công nghệ làm mát hiện đại giúp giữ chỉ số PUE dưới 1,4. Điểm nhấn đặc biệt của dự án là phòng máy HPC với công suất tải 60 kW/rack, tạo điều kiện để triển khai siêu máy tính phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo mô hình AI quy mô lớn và xử lý dữ liệu khối lượng khổng lồ.

Trung tâm dữ liệu An Khánh chính là nền tảng hạ tầng số cốt lõi bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia, cung cấp môi trường an toàn cho các hệ thống của Chính phủ, doanh nghiệp lớn và các nhiệm vụ quốc phòng. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào ứng dụng AI, điện toán đám mây và dữ liệu lớn, việc sở hữu trung tâm siêu quy mô trong nước giúp giảm rủi ro từ sự phụ thuộc vào dịch vụ ngoại quốc, đồng thời tăng cường năng lực bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Trung tâm dữ liệu này còn đóng vai trò cầu nối trực tiếp với hoạt động nghiên cứu tại Hòa Lạc. Những mô hình AI do Viettel phát triển có thể được huấn luyện và thử nghiệm ngay tại hạ tầng An Khánh, rút ngắn chu trình triển khai, đồng thời đảm bảo an ninh và tính toàn vẹn dữ liệu. Mối liên kết chặt chẽ này tạo thành chuỗi khép kín từ nghiên cứu, thử nghiệm đến vận hành, đưa Việt Nam tiến gần hơn với mục tiêu trở thành quốc gia số có năng lực sáng tạo và làm chủ hạ tầng công nghệ.

Hai dự án chiến lược của Viettel tại Hòa Lạc và An Khánh cho thấy cách nhìn dài hạn đối với công nghệ: không coi công nghệ chỉ là công cụ phục vụ kinh doanh, mà đặt nó ở vị trí nền tảng cho phát triển quốc gia. R&D tạo ra năng lực tự chủ, An Khánh cung cấp hạ tầng bền vững; sự kết hợp này mở đường để Việt Nam từ người sử dụng công nghệ trở thành quốc gia sáng tạo và cung cấp giải pháp hạ tầng số cho khu vực và thế giới.