Theo công ty Điện tử Samsung Việt Nam, việc lắp đặt thành công thế hệ màn hình Samsung Onyx Cinema LED mới nhất (mã ICD) tại cụm rạp Galaxy CineX Hanoi Centre, cũng đồng thời mở ra hệ sinh thái màn hình chuyên dụng của Samsung được triển khai đồng bộ tại nhiều khu vực trong rạp, góp phần nâng tầm toàn diện hành trình trải nghiệm điện ảnh của khán giả.

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Như đã biết, đây là màn hình LED dành cho rạp chiếu phim đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Digital Cinema Initiatives (DCI), mang đến trải nghiệm hình ảnh 4K HDR với độ chính xác màu sắc cao, sắc đen sâu và độ tương phản gần như vô hạn.

Nhờ công nghệ LED tự phát sáng, Onyx khắc phục những giới hạn cố hữu của máy chiếu truyền thống

Nhờ công nghệ LED tự phát sáng, Onyx khắc phục những giới hạn cố hữu của máy chiếu truyền thống, từ hiện tượng nhạt màu, giảm độ nét trong không gian lớn đến sự thiếu nhất quán ở các cảnh sáng tối. Với độ sáng tối đa lên đến 300 nits (87.6fL), cao gấp sáu lần tiêu chuẩn rạp chiếu thông thường, giúp tái hiện trọn vẹn ý đồ hình ảnh của nhà làm phim, đồng thời đảm bảo sự thoải mái cho mắt người xem.

Cùng với đó là tần số quét lên đến 4K 120Hz, mọi chuyển động được thể hiện mượt mà, sắc nét đến từng chi tiết, mang lại trải nghiệm điện ảnh sống động và chân thực hơn bao giờ hết.

Với tần số quét lên đến 4K 120Hz, mọi chuyển động được thể hiện mượt mà, sắc nét đến từng chi tiết

Galaxy CineX Hanoi Centre được định vị là biểu tượng điện ảnh mới tại Hà Nội, nơi di sản kiến trúc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình chiếu tiên tiến cùng hội tụ. Lấy cảm hứng từ Nhà máy in Tiến Bộ, một biểu tượng công nghiệp của Hà Nội xưa, không gian rạp được thiết kế như một điểm chạm văn hóa, nơi mỗi phòng chiếu không chỉ phục vụ việc xem phim mà còn mang đến trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn. Trong đó, phòng chiếu ứng dụng Samsung Onyx Cinema LED đóng vai trò trung tâm, mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội và khả năng đắm chìm hoàn toàn trong từng khung hình.

Galaxy CineX Hanoi Centre được định vị là biểu tượng điện ảnh mới tại Hà Nội, nơi di sản kiến trúc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình chiếu tiên tiến cùng hội tụ

“Với Galaxy Studio nói chung và dự án Galaxy CineX Hanoi Centre nói riêng, việc ứng dụng công nghệ tiên phong như Samsung Onyx LED thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc không ngừng đổi mới để mang đến trải nghiệm điện ảnh đẳng cấp quốc tế cho khán giả Việt Nam.” Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, CEO Galaxy Studio, chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở phim ảnh, Samsung Onyx còn mở ra tiềm năng khai thác đa dạng cho Galaxy CineX Hanoi Centre, cho phép trình chiếu nội dung chất lượng cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng môi trường, từ thể thao trực tiếp, hòa nhạc, eSports đến sự kiện doanh nghiệp và hội nghị cao cấp.

Phát biểu nhân sự kiện này, ông Võ Hồng Hải, Giám đốc Ngành hàng Công nghệ Thông tin & Khối Doanh nghiệp, Samsung Việt Nam, cho biết: “Samsung Onyx LED không chỉ là bước tiến về công nghệ trình chiếu mà còn mở ra chuẩn mực mới cho các sự kiện tại Galaxy CineX Hanoi Centre. Độ sáng cao và khả năng hiển thị chính xác giúp không gian trở nên linh hoạt hơn trong thiết kế và dàn dựng, tạo nên những trải nghiệm thị giác ấn tượng cho khách mời và đối tác.”

Galaxy CineX Hanoi Centre còn tích hợp các dòng màn hình chuyên dụng của Samsung tại sảnh, quầy vé, phòng chờ và các khu vực trải nghiệm khác

Bên cạnh phòng chiếu Onyx, Galaxy CineX Hanoi Centre còn tích hợp các dòng màn hình chuyên dụng của Samsung tại sảnh, quầy vé, phòng chờ và các khu vực trải nghiệm khác, tạo nên một hành trình liền mạch, hiện đại và đồng nhất cho khán giả ngay từ khi bước vào rạp.

Samsung Onyx được phát triển với mục tiêu tối ưu hiệu suất vận hành dài hạn. Hệ thống tản nhiệt chủ động và thụ động giúp màn hình hoạt động ổn định trong thời gian dài, duy trì chất lượng hình ảnh và độ bền linh kiện. Đây cũng là màn hình LED dành cho rạp chiếu phim đầu tiên và duy nhất hiện nay có chế độ bảo hành lên đến 10 năm, giúp các đơn vị vận hành yên tâm đầu tư dài hạn.

Onyx tương thích hoàn toàn với các máy chủ phương tiện phổ biến như Dolby và GDC, đồng thời hỗ trợ các hệ thống âm thanh điện ảnh hàng đầu như Dolby Atmos, Meyer Sound, QSC và JBL by HARMAN

Onyx tương thích hoàn toàn với các máy chủ phương tiện phổ biến như Dolby và GDC, đồng thời hỗ trợ các hệ thống âm thanh điện ảnh hàng đầu như Dolby Atmos, Meyer Sound, QSC và JBL by HARMAN, mang đến sự linh hoạt trong việc thiết kế trải nghiệm nghe nhìn tối ưu cho từng phòng chiếu.

Chia sẻ thêm về dự án, ông Nguyễn Minh Đức, CE Display Pre-sales, Samsung Việt Nam, cho biết Samsung cam kết đồng hành cùng Galaxy Cinema thông qua đào tạo đội ngũ kỹ thuật, cung cấp gói bảo trì, bảo hành chuyên biệt và hỗ trợ chuyển đổi công nghệ một cách hiệu quả.

Việc lắp đặt Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Samsung và Galaxy Studio, đồng thời đưa Việt Nam gia nhập mạng lưới các rạp chiếu phim tiên phong trên thế giới đã ứng dụng công nghệ Onyx Cinema LED tại Hàn Quốc, Pháp, Mỹ và nhiều thị trường khác.

Truy cập: https://www.samsung.com/vn/business/led-signage/cinema-led/icd-lh025icdsas-xv/ hoặc liên hệ với Samsung Business hotline 1800-588-890 để nhận tư vấn thêm về sản phẩm và giải pháp.