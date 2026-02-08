Dplus Kia thể hiện phong độ ấn tượng, giành vé vào playoffs LCK Cup 2026

Trận đấu diễn ra vào tối 7/2 tại LoL Park, đánh dấu màn trình diễn áp đảo của Dplus Kia (DK), qua đó chính thức giành vé vào vòng playoffs, trong khi DragonX (DRX) buộc phải tiếp tục hành trình ở trận đấu quyết định tiếp theo.

DK giành chiến thắng áp đảo trước DRX. Nguồn: LCK

Ngay từ ván đấu đầu tiên, thế trận đã nghiêng hẳn về phía DK sau pha giao tranh lớn ở khu vực bùa lợi sông ngay đầu trận. Ở những cấp độ đầu tiên, người đi đường giữa Showmaker với vị tướng Ahri đã tỏa sáng rực rỡ khi hạ gục ba đối thủ liên tiếp, tạo tiền đề cho DK kiểm soát thế trận mạnh mẽ. Lợi thế tiếp tục được nhân lên nhờ sự ổn định của xạ thủ Smash cùng khả năng phối hợp nhịp nhàng của cả đội, giúp họ kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

DK triển khai lối chơi chắc chắn, mạch lạc, không vội vàng và gần như không mắc sai lầm. Khoảng cách vàng được nới rộng nhanh chóng, chạm mốc hơn tám nghìn chỉ sau 16 phút thi đấu. Các mục tiêu quan trọng lần lượt thuộc về DK, bao gồm ba rồng, sứ giả khe nứt, bùa lợi Baron và hàng loạt công trình. Sau 25 phút 36 giây, đội tuyển áo xanh kết thúc ván đấu bằng pha tấn công thẳng vào nhà chính đối phương, với tỷ số hạ gục 35-7 và vượt trội về lượng vàng.

Sang ván đấu thứ hai, kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại. Một pha giao tranh sớm ở khu vực sông một lần nữa trở thành bước ngoặt, khi DK giành lợi thế lớn nhờ màn thể hiện nổi bật của Showmaker với vị tướng Cassiopeia. Dù DRX cố gắng đáp trả bằng những pha tấn công ở đường dưới nhằm tìm kiếm đột biến, DK vẫn duy trì quyền chủ động nhờ kiểm soát tốt khu vực đường giữa.

Việc phá hủy sớm trụ đường giữa giúp DK mở rộng bản đồ và tạo sức ép liên tục lên đối thủ. Các pha giao tranh quanh những mục tiêu tiếp theo tiếp tục nghiêng về phía họ nhờ khả năng phối hợp đồng bộ và chọn vị trí hợp lý. Đến phút 27 DK khép lại trận đấu sau một pha giao tranh quyết định trước rồng, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.

Chiến thắng này khẳng định phong độ cao của DK, đặc biệt ở khả năng tận dụng lợi thế giao tranh đầu trận để áp đặt thế trận. Showmaker tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của toàn đội với những pha xử lý chính xác trên Ahri và Cassiopeia, trở thành nhân tố nổi bật nhất trận đấu. Các thành viên còn lại của DK cũng cho thấy sự ổn định và gắn kết ở mọi vị trí, trong khi DRX dù nỗ lực nhưng không thể lật ngược tình thế.

Showmaker thể hiện phong độ ấn tượng giành POTM của trận đấu. Nguồn: LCK

Với kết quả này, DK tự tin bước vào vòng playoffs của LCK Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu với những đối thủ mạnh như Gen.G hay T1. Trận đấu cho thấy sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại, đồng thời là lời khẳng định DK khi họ đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch giải đấu đầu năm nay.