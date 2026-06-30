Xe điện VinFast với màu xanh đặc trưng xuất hiện tại cảng Thái Thương, Tô Châu - Ảnh cắt từ video: This is Suzhou

Việc hàng nghìn VinFast mang màu sơn đặc trưng của Green SM xuất hiện trong video giới thiệu hoạt động xuất khẩu ô tô tại cảng Thái Thương, thành phố Tô Châu, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam. Không ít ý kiến đặt câu hỏi vì sao xe được sản xuất tại Việt Nam lại xuất hiện trong một video về xuất khẩu ô tô của Trung Quốc.

Thực tế, những chiếc xe này không phải được sản xuất tại Trung Quốc cũng không phải xuất khẩu từ Trung Quốc. Đây là lô xe của Green SM được vận chuyển từ Việt Nam đến châu Âu thông qua một điểm trung chuyển quốc tế.

Theo thông tin về hành trình vận tải, lô xe được xếp lên tàu tại cảng Hải Phòng trong khoảng từ ngày 7 đến 9/6 trước khi cập cảng Thái Thương vào ngày 13/6. Sau khoảng một tuần lưu tại đây để thực hiện các thủ tục trung chuyển, toàn bộ xe được chuyển sang tàu vận tải cỡ lớn Grande Melbourne để tiếp tục hành trình đến châu Âu.

Dữ liệu theo dõi tàu biển từ MarineTraffic cho thấy Grande Melbourne đã ghé Singapore để tiếp nhiên liệu trước khi tiếp tục hải trình. Theo lịch trình hiện tại, con tàu dự kiến cập cảng Southampton của Vương quốc Anh vào ngày 29/7, sau đó nhiều khả năng tiếp tục đến cảng Antwerp của Bỉ vào cuối tháng 7.

Vì sao xe VinFast phải trung chuyển qua Trung Quốc?

Việc trung chuyển hàng hóa qua các cảng lớn không phải là điều hiếm gặp trong ngành logistics quốc tế. Những cảng như Thái Thương sở hữu mạng lưới kết nối với nhiều tuyến vận tải biển xuyên lục địa cùng các tàu chuyên dụng có sức chở rất lớn.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu ô tô, việc đưa hàng tới một cảng trung chuyển giúp tối ưu chi phí vận tải, rút ngắn thời gian chờ tàu và kết nối với các tuyến vận tải quốc tế đi châu Âu hoặc châu Mỹ. Vì vậy, sự xuất hiện của xe VinFast tại cảng Thái Thương phản ánh quy trình logistics quốc tế hơn là nguồn gốc sản xuất của lô xe.

Theo video do kênh truyền thông chính thức của chính quyền thành phố Tô Châu đăng tải, cảng Thái Thương đã xử lý khoảng 507.000 ô tô xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô này giúp cảng trở thành một trong những trung tâm trung chuyển ô tô lớn của khu vực.

Green SM tiếp tục mở rộng dấu ấn quốc tế

Cho đến nay, Green SM chưa công bố chính thức việc triển khai dịch vụ tại các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, việc vận chuyển một lượng lớn xe sang thị trường này cho thấy doanh nghiệp đang chuẩn bị nguồn lực hoặc phục vụ các kế hoạch kinh doanh quốc tế trong thời gian tới.

Thành lập năm 2023, Green SM hiện đã hoạt động tại Việt Nam và mở rộng sang nhiều thị trường như Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan. Doanh nghiệp sử dụng hoàn toàn các mẫu ô tô điện do VinFast sản xuất, trở thành một trong những mô hình vận tải thuần điện có tốc độ mở rộng nhanh tại khu vực.

Sự kiện hàng nghìn xe VinFast xuất hiện tại cảng Thái Thương cũng cho thấy chuỗi cung ứng của ngành ô tô điện ngày càng mang tính toàn cầu. Một chiếc xe có thể được sản xuất tại Việt Nam, trung chuyển qua Trung Quốc trước khi đến châu Âu, tận dụng hạ tầng logistics quốc tế để tối ưu chi phí và thời gian vận chuyển. Điều này phản ánh xu hướng phổ biến của ngành vận tải biển hiện nay, thay vì là dấu hiệu thay đổi địa điểm sản xuất như nhiều người lầm tưởng.