Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam lần thứ 11 (VHHE HCMC 2026) do Công ty VINEXAD tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 3-5/12/2026 tại Nhà B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện hướng đến kết nối các nhà sản xuất, nhà cung ứng với nhà nhập khẩu, nhà phân phối và khách mua công nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, tìm kiếm nguồn hàng và phát triển hệ thống phân phối.

Theo Cục Thống kê, trong chín tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam ước tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Trong bối cảnh đó, VHHE HCMC 2026 là dịp để khách mua tìm nguồn cung dụng cụ cầm tay, phụ kiện xây dựng và chi tiết liên kết cơ khí phục vụ các công việc từ gia công, lắp đặt đến sửa chữa và bảo trì thiết bị.

VHHE HCMC 2026 – nơi quy tụ 352 doanh nghiệp tiêu biểu của ngành

Là triển lãm quốc tế chuyên ngành Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận UFI, VHHE HCMC 2026 quy tụ 352 doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 468 gian hàng.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư, sản xuất và xây dựng tiếp tục gia tăng, VHHE 2026 được kỳ vọng trở thành điểm kích hoạt các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành, giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm mới ra thị trường, tăng cường nhận diện thương hiệu, tiếp cận khách hàng mới, gặp gỡ đối tác hiện hữu và mở rộng hệ thống phân phối.

Triển lãm tập trung các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và phân phối trong các nhóm ngành hàng chủ lực gồm: Dụng cụ; Ngũ kim, Phụ kiện xây dựng; Thiết bị gia cố và Bảo hộ lao động, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm, thiết bị và giải pháp phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng, cơ khí, gia công chế tạo, sửa chữa và an toàn lao động.

Song song với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, triển lãm tiếp tục quy tụ nhiều doanh nghiệp, thương hiệu đến từ các thị trường có nền sản xuất công nghiệp phát triển như Ấn Độ, CH Belarus, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc....Trong số các thương hiệu và doanh nghiệp thường xuyên góp mặt tại triển lãm có Đinh Lực, Blueshark, Makita, Mr. Monkey, Viet-Screw, Cibon, Technomate, Zen Mark, Hans Industry, Kingstone, DSHI, Hatok, Ánh Dương, Sungjin Nice, C&H Vina, Âu Lực, QJT Vietnam, Yato Tools, Kymyo, ADE Tool, Weldcom, King Mount...

Đặt trọng tâm vào chất lượng kết nối B2B

Tại kỳ triển lãm trước, sự kiện đã thu hút gần 16.770 lượt khách thương mại đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ xuyên suốt 3 ngày.

Bên cạnh hoạt động tham quan và tìm hiểu sản phẩm, chương trình kết nối giao thương đã tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, nhà thầu và khách hàng chuyên ngành, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Tiếp nối kết quả này, VHHE 2026 tiếp tục triển khai các hoạt động thu hút đoàn nhà mua quốc tế và kết nối cung cầu, hướng đến việc gia tăng các cuộc gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp trưng bày và những đối tác có nhu cầu tìm nguồn hàng, tìm nhà cung ứng hoặc mở rộng hệ thống phân phối.

Với chủ đề “Nâng chuẩn nhà cung ứng - Mở rộng cơ hội đơn hàng”, sự kiện kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong khuôn khổ triển lãm dự kiến thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, hệ thống bán lẻ và các đoàn nhà mua quốc tế.

Bên cạnh đó, tọa đàm “Thang máy kết nối công trình và không gian sống”, được xem là điểm nhấn quan trọng, gắn kết trực tiếp với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ - đặc biệt là các nhóm sản phẩm cơ khí chính xác, linh kiện kim loại, hệ thống điện - điện tử và vật liệu kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, lắp ráp và nội địa hóa thiết bị thang máy.

Sự kiện là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp cùng chia sẻ định hướng công nghệ và chính sách phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh mới. Đặc biệt, doanh nghiệp tham gia triển lãm có cơ hội tham gia chương trình tham quan Khu công nghiệp KIZUNA, tìm hiểu trực tiếp về hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, môi trường đầu tư và điều kiện xây dựng, vận hành nhà máy tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kết nối giao thương, triển lãm tiếp tục mở rộng các hoạt động trải nghiệm nhằm đưa sản phẩm và công nghệ đến gần hơn với người sử dụng. Tiêu biểu là DIY Workshop do Xưởng gỗ Saigon 69 tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành cùng triển lãm. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các dòng dụng cụ và tìm hiểu cách ứng dụng sản phẩm trong thực tế. Hoạt động trải nghiệm mở ra cơ hội để doanh nghiệp quan sát nhu cầu thực tế của thị trường, giới thiệu tính năng sản phẩm và tiếp cận cộng đồng người tiêu dùng.

Tổ chức đồng thời với nhiều triển lãm chuyên ngành

Một điểm đáng chú ý của VHHE HCMC 2026 là việc tổ chức đồng thời với các sự kiện chuyên ngành khác, gồm Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 24 tại TP. Hồ Chí Minh (Vietnam Expo HCMC 2026), Triển lãm Quốc tế Thang máy Việt Nam 2026 (Vietnam Elevator Expo) và Triển lãm Trang trí Nhà và Cảnh quan 2026 (Vietnam Home & Garden Expo).

Việc tổ chức đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nhiều nhóm khách hàng có nhu cầu liên quan. Nhà thầu xây dựng có thể tìm kiếm dụng cụ thi công, phụ kiện và chi tiết liên kết cơ khí; trong khi doanh nghiệp thang máy, đơn vị thi công nội thất và cảnh quan có thể tìm nguồn cung linh kiện, dụng cụ phục vụ lắp đặt, hoàn thiện và bảo trì công trình.

Qua đó, các doanh nghiệp trưng bày có thêm cơ hội mở rộng mạng lưới khách hàng, tìm kiếm đối tác phân phối và phát triển hoạt động kinh doanh.

VHHE HCMC 2026 sẽ khai mạc lúc 9h ngày 3/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm dự kiến đón hơn 20.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày, tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các nhà sản xuất, nhà cung ứng và cộng đồng khách mua trong nước, quốc tế.