Ngoại thất lấy cảm hứng từ mẫu xe huyền thoại

Bentley vừa giới thiệu Continental GT Olympia Collection by Mulliner, phiên bản đặc biệt được phát triển nhằm tôn vinh mẫu Bentley 6½ Litre ra mắt năm 1926. Hãng chỉ sản xuất 12 chiếc trên toàn thế giới, đánh dấu cột mốc một thế kỷ kể từ khi mẫu xe huyền thoại xuất hiện tại triển lãm Olympia Motor Show.

Bentley ra mắt Continental GT phiên bản đặc biệt. Ảnh: Bentley.

Ra đời để kế nhiệm Bentley 3 Liter và phục vụ mục đích đua xe, Bentley 6½ Litre từng ghi dấu ấn trong lịch sử thương hiệu. Năm 1928, hãng tiếp tục phát triển phiên bản cải tiến mang tên Speed Six. Mẫu xe này sau đó giành chiến thắng tại giải đua 24 Hours of Le Mans trong hai năm liên tiếp, 1929 và 1930.

Để tái hiện tinh thần của mẫu xe trăm tuổi, bộ phận cá nhân hóa Mulliner tạo nên diện mạo riêng cho Continental GT Olympia Collection. Điểm nhấn nổi bật nhất là lớp sơn chuyển màu Ombré, bắt đầu bằng sắc xanh Verdant đậm ở phần đầu và chuyển dần sang xanh lục bảo Midnight Emerald ở phía đuôi xe. Riêng công đoạn hoàn thiện lớp sơn này mất tới 56 giờ.

Ngoại thất Continental GT Olympia Collection by Mulliner. Ảnh: Bentley

Bentley kết hợp màu sơn đặc biệt với logo và đường kẻ trang trí màu vàng Champagne Gold. Những chi tiết này gợi nhắc đến hợp kim bạc niken từng xuất hiện trên bộ tản nhiệt và các công tắc điều khiển của Bentley 6½ Litre nguyên bản. Xe sử dụng bộ mâm 22 inch màu đen, điểm xuyết các chi tiết vàng đồng bộ với tổng thể ngoại thất.

Nội thất thủ công, động cơ giữ nguyên

Không gian bên trong Continental GT Olympia Collection tiếp tục thể hiện dấu ấn cá nhân hóa của Mulliner. Bentley sử dụng da Coach Green làm tông màu chủ đạo, kết hợp các chi tiết Cumbrian Green và gỗ óc chó phủ veneer với vân gỗ tự nhiên.

Không gian bên trong Continental GT Olympia Collection. Ảnh: Bentley.

Đáng chú ý, cụm màn hình trung tâm xoay được tích hợp ba đồng hồ thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ mẫu xe năm 1926. Các chi tiết màu Champagne Gold xuất hiện trên mặt đồng hồ, vô lăng, cần số và đường viền ghế, tạo sự liên kết giữa nội thất hiện đại với di sản thương hiệu.

Bentley còn chế tác riêng ốp bậc cửa và bổ sung họa tiết thêu trên cửa thông khoang hành lý dành cho ván trượt tuyết phía sau. Mỗi khách hàng sở hữu xe sẽ nhận thêm đồng hồ Brooklands được đánh số tương ứng với chiếc xe, sử dụng dây đeo cùng loại da Coach Green trong cabin.

Ốp bệ cửa chế tác riêng của Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner. Ảnh: Bentley.

Hãng cũng chuẩn bị bạt phủ xe, hộp quà bàn giao và sách giới thiệu về bộ sưu tập dành riêng cho 12 chủ nhân.

Dù sở hữu nhiều thay đổi về thiết kế và vật liệu hoàn thiện, phiên bản đặc biệt không nâng cấp hệ truyền động. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 671 mã lực và mô-men xoắn cực đại 930 Nm.

Bentley chỉ sản xuất 12 chiếc Continental GT phiên bản đặc biệt trên toàn thế giới. Ảnh: Bentley

Bentley hiện chưa công bố giá bán cũng như những thị trường sẽ phân phối Continental GT Olympia Collection by Mulliner. Với số lượng giới hạn chỉ 12 chiếc, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng sưu tầm, đồng thời khẳng định khả năng kết hợp di sản chế tác thủ công với dòng Grand Tourer hiện đại của thương hiệu Anh quốc.