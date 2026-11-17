Từ 26/11 đến 29/11, khách tham quan Lotte Mall Hà Nội có thể xem và lái thử CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC và E 350 e của Mercedes-Benz.

Theo đó, ba mẫu xe điện Mercedes-Benz sẽ được trưng bày tại Lotte Mall Hà Nội từ ngày 26/11 đến hết ngày 29/11. Ba mẫu xe gồm CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC và E 350 e, nằm trong số năm mẫu xe thuần điện và plug-in hybrid hãng vừa ra mắt. Plug-in hybrid là loại xe hybrid có thể cắm sạc pin từ nguồn điện bên ngoài.

Năm 2026, Mercedes-Benz đưa công nghệ điện hóa lên các dòng xe nổi tiếng của hãng tại Việt Nam. Không gian trưng bày tạm thời (pop-up) ở Hà Nội tiếp nối sự kiện The Icons, Electrified tại TP HCM, nhằm đưa các mẫu xe này tới khách hàng thủ đô.

Ba mẫu xe điện được trưng bày và lái thử

CLA 200 electric lần đầu có mặt tại Việt Nam mang theo sức hút lớn của một thế hệ cá tính và yêu thích công nghệ.

Khách đến Lotte Mall Hà Nội, một trong những tổ hợp thương mại cao cấp, có thể kết hợp mua sắm, vui chơi trong mùa lễ hội năm nay với việc xem xe mới. Chương trình nhận đăng ký lái thử CLA 200 electric, GLC 350 e 4MATIC, E 350 e cùng một số mẫu xe động cơ đốt trong khác.

Không gian pop-up dùng màu đỏ làm tông chủ đạo, lấy cảm hứng từ hiện tại và lịch sử 140 năm tiên phong của Mercedes-Benz. Theo hãng, thiết kế này gợi lại các giá trị giữ qua nhiều thập kỷ, gồm kỹ thuật chế tạo chuẩn Đức, công nghệ dẫn đầu, an toàn toàn diện và sự sang trọng.

CLA 200 electric, mẫu xe thuần điện đạt danh hiệu Xe châu Âu của năm 2026, lần đầu có mặt tại Việt Nam sau khi được bán ở nhiều thị trường quốc tế. Mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng cá tính, yêu thích công nghệ. Tại sự kiện The Icons, Electrified ở TP HCM, nhiều khách trẻ chọn CLA 200 electric làm một trong những điểm chụp ảnh yêu thích nhất.

GLC đại diện tiêu biểu trong phân khúc SUV hạng sang, kết hợp giữa phong thái tự tin, cuốn hút và tính đa dụng đặc trưng

Dòng GLC được giới thiệu là đại diện tiêu biểu trong phân khúc SUV hạng sang, với phong cách tự tin, cuốn hút và tính đa dụng. Trong khi đó, E-Class tiếp tục dẫn đầu nhóm sedan dành cho doanh nhân, với thế mạnh là sự sang trọng và thoải mái.

Quãng đường chạy điện và cách sạc

Theo quy trình đo WLTP, tức quy trình thử nghiệm xe hạng nhẹ hài hòa toàn cầu, CLA 200 electric có quãng đường chạy thuần điện 542 km. Con số này ở hai mẫu plug-in hybrid GLC 350 e 4MATIC và E 350 e lần lượt là 128 km và 116 km. Hãng cho rằng quãng đường chạy thuần điện này, cùng tính linh hoạt của xe plug-in hybrid, phần nào giúp khách hàng bớt lo về hạ tầng trạm sạc.

Các mẫu xe điện hóa mới của Mercedes-Benz tương thích với hầu hết hệ thống trạm sạc công cộng trên toàn quốc. Khách cũng có thể dùng bộ sạc di động Flexible Charging System của hãng để sạc xe ở nhiều nơi, kể cả từ nguồn điện gia dụng tương thích.

E-Class tiếp tục đứng đầu bảng sedan dành cho doanh nhân, nơi sự sang trọng và thoải mái luôn song hành trên mọi cung đường.

Ưu đãi cho E-Class lắp ráp trong nước và cách đăng ký

Mercedes-Benz Việt Nam, công ty trực thuộc Mercedes-Benz Group AG, lắp ráp và phân phối xe du lịch, xe thương mại tại Việt Nam từ năm 1995. Khách mua E-Class lắp ráp trong nước (CKD) từ nay đến hết ngày 31/12 được tặng một năm bảo hiểm thiệt hại vật chất xe MB Insurance Advance do Chubb Việt Nam cung cấp. Khách cũng nhận gói gia hạn bảo hành hai năm của Mercedes-Benz Việt Nam, có hiệu lực sau khi hết bảo hành tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Ưu đãi áp dụng cho các phiên bản E 180, E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, kèm điều khoản và điều kiện riêng.

Ngoài ưu đãi trên, các mẫu xe sắp ra mắt đã mở đăng ký giữ chỗ tại hệ thống nhà phân phối của hãng trên toàn quốc. Tại không gian pop-up, khách tham quan có thể nhận quà tặng giới hạn qua hoạt động sáng tạo thời trang theo chủ đề do hãng chuẩn bị. Khách có thể đăng ký lái thử ngay tại không gian pop-up trong bốn ngày diễn ra sự kiện, hoặc điền thông tin trước tại go.mercedes-benz.com/the-icons-electrified-hanoi để được tư vấn về các mẫu xe.