Mẫu SUV lớn nhất của Mazda tại Việt Nam

Ngày 20/6/2026, THACO giới thiệu Mazda CX-90 đến khách hàng Việt Nam trong sự kiện ra mắt cùng hai mẫu xe khác là CX-60 và MX-5. Đây là dòng SUV đầu bảng của Mazda tại Việt Nam, thay thế vị trí của CX-8 và trở thành mẫu xe có kích thước lớn nhất của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường trong nước.

Mazda CX-90 được phân phối với ba phiên bản gồm 3.3 Turbo HEV AWD 7S, 3.3 Turbo HEV AWD 6S và 2.5 PHEV AWD 7S. Giá bán lần lượt là 1,899 tỷ đồng, 1,949 tỷ đồng và 2,299 tỷ đồng. So với thông tin ban đầu, mẫu xe có thêm nhiều lựa chọn phiên bản và mức giá được điều chỉnh cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, CX-90 vẫn nằm ở nhóm cao hơn một số đối thủ cùng phân khúc.

Mazda CX-90 có 3 phiên bản khác nhau. Ảnh: Việt Hưng

Nội thất hướng đến trải nghiệm cao cấp

Ngoại hình CX-90 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc của Mazda. Xe trang bị lưới tản nhiệt kích thước lớn, hệ thống đèn LED trước và sau, bộ mâm hợp kim 21 inch cùng 9 tùy chọn màu sơn ngoại thất, trong đó có màu đỏ Artisan Red Premium.

Mẫu xe phát triển trên nền tảng Large Product Architecture của Mazda, sở hữu kích thước dài 5.120 mm, rộng 1.994 mm, cao 1.740 mm cùng chiều dài cơ sở 3.120 mm. Khoảng sáng gầm đạt 203 mm, giúp xe phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dạng từ đô thị đến đường trường.

Ngoại thất Mazda CX-90. Ảnh: Việt Hưng

Với kích thước lớn, Mazda CX-90 được bố trí không gian ba hàng ghế. Hai phiên bản 7 chỗ sử dụng cấu hình 2+2+3, trong khi phiên bản 6 chỗ có cấu hình 2+2+2, tạo thêm không gian riêng cho hành khách.

Khoang lái của CX-90 được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với các vật liệu như da Nappa, vải dệt cao cấp, ốp gỗ Maple cùng đường khâu Kakanui. Mazda áp dụng triết lý thiết kế mở rộng theo chiều ngang nhằm tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện cho người sử dụng.

Thiết kế khoang lái của Mazda CX-90. Ảnh: Việt Hưng

Các trang bị tiêu chuẩn trên xe gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, ghế hành khách phía trước chỉnh điện, hàng ghế trước làm mát, vô lăng chỉnh điện và hệ thống cá nhân hóa vị trí người lái. Tính năng này có khả năng ghi nhớ và tự động điều chỉnh ghế, vô lăng, gương chiếu hậu, màn hình HUD theo thói quen của từng người sử dụng.

Mazda CX-90 cũng sở hữu nhiều tiện nghi như màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và Mazda Connect 7G.

Hai lựa chọn động cơ hybrid, trang bị an toàn toàn diện

Tại Việt Nam, Mazda CX-90 có hai tùy chọn hệ truyền động. Phiên bản 3.3 Turbo HEV sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.3L kết hợp mô-tơ điện. Hệ thống này tạo ra công suất 284 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Phiên bản cao cấp nhất sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Bộ pin 17,8 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 43 km ở chế độ thuần điện. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố của phiên bản này đạt 2,37 lít/100 km.

Mazda CX-90 hỗ trợ sạc điện xoay chiều AC với hai mức nguồn điện. Xe có thể sạc đầy bằng nguồn 240V trong khoảng 1,5-2,5 giờ hoặc mất khoảng 11 giờ với nguồn điện dân dụng 110-120V. Mẫu SUV này không hỗ trợ sạc nhanh DC.

Về an toàn, CX-90 được trang bị 7 túi khí, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái trên cao tốc và khi tắc đường. Xe còn có loạt công nghệ hỗ trợ như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, phanh khẩn cấp thông minh và hỗ trợ tránh va chạm.

Mazda CX-90 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Việc đưa mẫu SUV này về Việt Nam cho thấy chiến lược nâng cấp hình ảnh thương hiệu Mazda, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gia đình cao cấp với công nghệ hybrid và nhiều trang bị hiện đại.