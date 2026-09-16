Bảng xếp hạng ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026

VinFast chiếm một nửa trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026

Tháng 8/2026 chứng kiến doanh số ô tô tại Việt Nam đi xuống khi trùng tháng 7 Âm lịch, giai đoạn người tiêu dùng thường hạn chế mua xe. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các thành viên bán 25.395 xe, giảm 25% so với tháng 7 và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Xe du lịch giảm 34%, trong khi xe thương mại tăng 5%. Ở nhóm xe lắp ráp trong nước, doanh số đạt 9.960 chiếc, giảm 28%; xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 15.435 chiếc, giảm 22%.

VinFast bàn giao 20.161 ô tô điện, giảm 7,4%, còn Hyundai Thành Công đạt 2.928 xe, giảm 17,3%. Trong bối cảnh chung, bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy xuất hiện nhiều biến động.

Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026

1. VinFast VF 3: 6.453 xe

VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 6.453 xe, tăng 15,9% so với tháng trước. Sau 8 tháng, mẫu xe này đạt 35.798 chiếc, vươn lên vị trí số một toàn thị trường về doanh số cộng dồn.

Mức giá từ 285-296 triệu đồng kèm pin giúp VF 3 tiếp cận nhóm khách hàng đô thị. Chi phí vận hành thấp cùng chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029 tiếp tục tạo lợi thế cho mẫu xe điện cỡ nhỏ.

Mẫu xe VinFast VF 3. Ảnh: VinFast.

2. VinFast VF 5: 4.265 xe

VF 5 cùng phiên bản phục vụ kinh doanh Herio Green đạt 4.265 xe trong tháng 8, giảm 3,2%. Tổng doanh số hai mẫu sau 8 tháng đạt 27.948 chiếc. Mẫu SUV cỡ A hướng đến khách hàng đô thị nhờ giá 496 triệu đồng, chi phí sử dụng thấp và hệ thống trạm sạc phủ rộng.

Mẫu xe VinFast VF 5. Ảnh: VinFast.

3. VinFast Limo Green: 4.203 xe

Limo Green bán 4.203 xe, giảm 4,5%, qua đó đạt 34.991 chiếc sau 8 tháng. Mẫu MPV 7 chỗ đứng thứ hai toàn thị trường về doanh số lũy kế. Không gian 7 chỗ, giá 699 triệu đồng và chi phí khai thác thấp giúp Limo Green tiếp tục thu hút nhóm khách hàng kinh doanh vận tải.

Mẫu xe VinFast Limo Green. Ảnh: VinFast.

4. VinFast VF 6: 1.256 xe

VF 6 đạt 1.256 xe trong tháng 8, giảm 36,9%. Doanh số cộng dồn đạt 15.943 chiếc Mẫu SUV cỡ B duy trì sức cạnh tranh nhờ thiết kế, trang bị và phạm vi hoạt động phù hợp nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Mẫu xe VinFast VF 6. Ảnh: VinFast.

5. Mitsubishi Triton: 1.143 xe

Mitsubishi Triton tạo bất ngờ lớn nhất khi đạt 1.143 xe, tăng tới 710,6%. Doanh số cộng dồn đạt 2.824 chiếc. Đáng chú ý, Triton vượt Ford Ranger trong tháng này để đứng đầu nhóm bán tải. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mẫu xe Mitsubishi góp mặt trong top 10 toàn thị trường.

Mẫu xe Mitsubishi Triton. Ảnh: Mitsubishi.

6. Mazda CX-5: 1.092 xe

Mazda CX-5 bán 1.092 chiếc, giảm 11,1%, nâng tổng doanh số 8 tháng lên 10.444 xe. Mẫu SUV cỡ C tiếp tục dẫn đầu phân khúc nhờ mức giá cạnh tranh, nhiều trang bị và các chương trình ưu đãi. Giá thực tế của xe trong một số thời điểm được đưa xuống khoảng 671 triệu đồng.

Mẫu xe Mazda CX-5. Ảnh: Mazda.

7. Toyota Yaris Cross: 920 xe

Yaris Cross đạt 920 xe, giảm 48,3% so với tháng trước. Dù vậy, mẫu SUV cỡ B vẫn là xe bán chạy nhất của Toyota trong tháng, với doanh số lũy kế 10.847 chiếc. Xe có giá 650-728 triệu đồng, trang bị phong phú và tùy chọn hybrid, giúp mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Mẫu xe Toyota Yaris Cross. Ảnh: Toyota.

8. VinFast VF 8: 834 xe

VF 8 trở lại top 10 với 834 xe bán ra trong tháng 8. Mẫu SUV điện này hiện sử dụng thế hệ mới tại Việt Nam, với giá từ 899 triệu đồng kèm pin.

Mẫu xe VinFast VF 8. Ảnh: VinFast.

9. Toyota Innova Cross: 829 xe

Innova Cross trở lại bảng xếp hạng sau một tháng vắng mặt, đạt 829 xe, giảm 20,7%. Sau 8 tháng, mẫu MPV đạt 7.498 chiếc. Thiết kế theo hướng MPV kết hợp SUV, không gian 8 chỗ và tùy chọn hybrid là những yếu tố giúp Innova Cross duy trì sức hút.

Mẫu xe Toyota Innova Cross. Ảnh: Toyota.

10. Ford Ranger: 729 xe

Ford Ranger khép lại top 10 với 729 xe, giảm 25%. Lần đầu trong tháng, mẫu bán tải này để Mitsubishi Triton vượt qua về doanh số. Dù vậy, Ranger vẫn giữ vị trí dẫn đầu phân khúc tính từ đầu năm, với 8.688 xe. Mẫu xe có giá 669 triệu-1,093 tỷ đồng và nhiều phiên bản, đáp ứng các nhóm nhu cầu khác nhau.

Mẫu xe Ford Ranger. Ảnh: Ford.

Bảng xếp hạng ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026

STT Mẫu xe Tháng 8/2026 Tháng 7/2026 Tỷ lệ tăng/giảm Cộng dồn năm 2026 1 VinFast VF 3 6.453 5.564 +15,9% 29.345 2 VinFast VF 5 và Herio Green 4.265 4.407 -3,2% 27.948 3 VinFast Limo Green 4.203 4.404 -4,5% 34.991 4 VinFast VF 6 1.256 1.993 -36,9% 15.943 5 Mitsubishi Triton 1.143 141 +710,6% 2.824 6 Mazda CX-5 1.092 1.229 -11,1% 10.444 7 Toyota Yaris Cross 920 1.781 -48,3% 10.847 8 VinFast VF 8 834 - - - 9 Toyota Innova Cross 829 1.046 -20,7% 7.498 10 Ford Ranger 729 973 -25% 8.688

Kết quả tháng 8 cho thấy thị trường ô tô Việt Nam giảm doanh số do trùng tháng 7 Âm lịch, VinFast và Hyundai Thành Công cũng ghi nhận mức sụt giảm. Đáng chú ý, bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy có nhiều biến động khi sức mua thay đổi giữa các phân khúc.