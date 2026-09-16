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Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

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09:06 | 16/09/2026
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Bà Nguyễn Thị Lâm Giang được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Bộ Công Thương, từ ngày 15/9/2026. Cục phụ trách khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của ngành.
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Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?
Trước khi nhận nhiệm vụ này, bà Giang giữ chức Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công. Theo quyết định, bà được bổ nhiệm có thời hạn kể từ ngày 15/9/2026; thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 3/3/2025.

Phụ trách chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngành Công Thương

Trước đó, ngày 11/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2236/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, thay thế Quyết định số 936/QĐ-BCT ngày 2/4/2025.

Cục tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược; ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Chuyển đổi số và phát triển kinh tế số ngành Công Thương cũng thuộc phạm vi quản lý của Cục. Cùng với đó, đơn vị phụ trách tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và sở hữu trí tuệ.

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Ở lĩnh vực phát triển bền vững, Cục phụ trách sản xuất và tiêu dùng bền vững, kinh tế tuần hoàn, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và chuyển đổi xanh, theo quy định pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng. Cổng thông tin Bộ Công Thương công bố chức năng của Cục.

Theo nội dung quyết định, Cục có nhiệm vụ tham mưu xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định và quyết định thuộc lĩnh vực được giao. Đơn vị cũng tham mưu các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án và cơ chế, chính sách trong phạm vi quản lý của Bộ.

Cục trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền các kế hoạch, lộ trình thực hiện, văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và định mức thuộc lĩnh vực quản lý.

Ngoài xây dựng chính sách, Cục ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Qua quá trình này, đơn vị kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định, chương trình, tiêu chuẩn và định mức thuộc phạm vi phụ trách.

Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu và nguồn lực khoa học

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Cục xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển, chuyển giao công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đơn vị xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các kế hoạch 5 năm, chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các chương trình phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược cũng nằm trong nhóm nhiệm vụ được giao.

Cục hướng dẫn, quản lý và tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo thẩm quyền. Đồng thời, đơn vị tham mưu việc phân cấp quản lý nhiệm vụ trong Bộ, hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan được phân cấp.

Về nguồn lực, Cục tổ chức xây dựng, triển khai kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm và hằng năm. Đơn vị thực hiện việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước cho các hoạt động này trong phạm vi quản lý của Bộ.

Một nhiệm vụ khác là tham mưu xây dựng Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Công Thương. Cục triển khai các công việc được phân công liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Quỹ.

Cục cũng kiểm tra, giám sát cơ quan điều hành Quỹ về tiến độ giải ngân, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ. Các nhiệm vụ này đặt trách nhiệm quản lý nguồn lực nghiên cứu bên cạnh công tác xây dựng chính sách khoa học, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của ngành.

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương. Tháng 3/2025, Bộ bổ nhiệm bà làm Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công. Nguồn: Bộ Công Thương.

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị: Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Cục Công Thương địa phương. Nguồn: Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.

Từ ngày 15/9/2026, bà Giang giữ chức Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT. Trên cương vị mới, bà đứng đầu đơn vị tham mưu quản lý các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của ngành Công Thương.

Nguyễn Thị Lâm Giang Cục trưởng Cục Khoa học Cục Khoa học Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công thương Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Cục đổi mới sáng tạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Cập nhật: 16/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,290 ▲60K 14,590 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,290 ▲60K 14,590 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,290 ▲60K 14,590 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,290 ▲60K 14,640 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,290 ▲60K 14,640 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,290 ▲60K 14,640 ▲60K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,950 ▲60K 14,550 ▲60K
Trang sức 99.99 13,960 ▲60K 14,560 ▲60K
Cập nhật: 16/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,429 ▲6K 14,592 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,429 ▲6K 14,593 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,424 ▲6K 1,454 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,424 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,399 ▲6K 1,444 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,597 ▼121779K 14,297 ▼128079K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,661 ▲450K 108,461 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,552 ▲408K 98,352 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,443 ▲366K 88,243 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,544 ▲350K 84,344 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,571 ▲250K 60,371 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Cập nhật: 16/09/2026 11:00
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Cập nhật: 16/09/2026 11:00
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MYR 0 6470 0
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Cập nhật: 16/09/2026 11:00

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