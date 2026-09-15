BST Thu/Đông 2026 UNIQLO : C sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25.09

Được lấy cảm hứng “Precision of Softness” (Tạm dịch: Tinh tế trong sự mềm mại), BST tái định nghĩa những trang phục thiết yếu hằng ngày

Được lấy cảm hứng “Precision of Softness” (Tạm dịch: Tinh tế trong sự mềm mại), BST tái định nghĩa những trang phục thiết yếu hằng ngày thông qua phom dáng chuẩn xác, chất liệu mềm mại cùng nghệ thuật phối lớp (layering) khéo léo, mang trọn hơi thở đô thị vào từng đường nét quen thuộc.

Thông qua BST lần này, Giám đốc sáng tạo của thương hiệu UNIQLO chú trọng sử dụng những chất liệu biểu tượng cho mùa lạnh như denim, len, len cashmere cao cấp và nhung kẻ (corduroy). Tất cả được biến tấu đầy ấn tượng qua những phom dáng phóng khoáng đi cùng với sự tiết chế thanh lịch.

Một điểm nhấn trong BST mùa Thu/Đông 2026 UNIQLO : C lần này chính là bảng màu với sắc đỏ bordeaux quyến rũ, nâu ấm áp kết hợp cùng tông than chì trầm thanh lịch

Một điểm nhấn trong BST mùa Thu/Đông 2026 UNIQLO : C lần này chính là bảng màu với sắc đỏ bordeaux quyến rũ, nâu ấm áp kết hợp cùng tông than chì trầm thanh lịch, điểm xuyết bởi vàng chanh, hồng phấn và xanh lá, tạo nên sự tương phản thú vị xuyên suốt BTS.

“Tôi tin rằng ở thời điểm hiện tại, người mặc luôn ưu tiên tìm đến những thiết kế mang lại sự thoải mái, thư thái và thể hiện được cá tính riêng. Với các thiết kế lần này, tôi muốn định hình rõ nét hơn sự mềm mại thông qua tỷ lệ phom dáng, bề mặt chất liệu và cách từng món đồ uyển chuyển theo nhịp chuyển động của cơ thể. Mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, từ sự ấm áp, êm ái của cashmere, đến nét thanh thoát, thướt tha đầy thú vị từ vải nhung kẻ (corduroy). Tất cả cùng tạo nên một trải nghiệm tinh tế chạm đến mọi giác quan, những trang phục mang ngôn ngữ thiết kế sắc sảo nhưng vẫn tự nhiên khi khoác lên mình.” Chia sẻ về BST lần này, Clare Waight Keller cho biết.

BST gồm các mẫu áo cổ chữ V thanh lịch, cardigan cổ tròn và áo gile cổ lọ

Ngoài ra trong BST UNIQLO : C Thu/Đông 2026, Clare Weight Keller cũng mang đến một loạt các thiết kế sử dụng chất liệu len cashmere thế hệ mới với kiểu len lông xù dài mềm mại, tôn lên sự ấm áp và cảm giác dễ chịu vốn có của chất liệu.

BST gồm các mẫu áo cổ chữ V thanh lịch, cardigan cổ tròn và áo gile cổ lọ trong bảng màu trang nhã như hồng pastel, vàng chanh, be nhạt, xám than và kem.

Mỗi thiết kế được hoàn thiện cùng thắt lưng da cao cấp với chi tiết kim loại sắc nét ở phần đầu dây.

Bên cạnh đó, các thiết kế quần bằng vải nhung kẻ (corduroy) cũng là điểm nhấn trong BST lần này, có độ rủ mềm và nhẹ hơn. Mỗi thiết kế được hoàn thiện cùng thắt lưng da cao cấp với chi tiết kim loại sắc nét ở phần đầu dây.

Các sắc màu mới của dòng HEATTECH Pha Cashmere cũng mang đến sắc màu tươi mới cho những bản phối nhiều lớp mùa Thu Đông.

Một số hình ảnh từ BST UNIQLO : C Thu/Đông 2026

BST UNIQLO : C Thu/Đông 2026 sẽ chính thức mở bán từ thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2026.

Tham khảo thêm về BST UNIQLO : C Thu/Đông 2026:

https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-c