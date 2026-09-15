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BST Thu/Đông 2026 UNIQLO: C sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25.09

Anh Tuấn

Anh Tuấn

14:59 | 15/09/2026
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Trước đó, UNIQLO cũng đã có tổ chức sự kiện ra mắt BST Thu/Đông 2026, trong đó các thiết kế mới nhất đến từ UNIQLO : C, được sáng tạo bởi nhà thiết kế (NTK) tài năng người Anh Clare Waight Keller luôn mang đến một sắc màu rất riêng.
UNIQLO lần đầu tiên khởi động tuần lễ LifeWear trên toàn cầu UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long UNIQLO ra mắt Bộ sưu tập LifeWear Thu/Đông 2026 lấy cảm hứng từ nhịp sống của các đô thị hiện đại
BST Thu/Đông 2026 UNIQLO: C sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25.09
Được lấy cảm hứng “Precision of Softness” (Tạm dịch: Tinh tế trong sự mềm mại), BST tái định nghĩa những trang phục thiết yếu hằng ngày

Được lấy cảm hứng “Precision of Softness” (Tạm dịch: Tinh tế trong sự mềm mại), BST tái định nghĩa những trang phục thiết yếu hằng ngày thông qua phom dáng chuẩn xác, chất liệu mềm mại cùng nghệ thuật phối lớp (layering) khéo léo, mang trọn hơi thở đô thị vào từng đường nét quen thuộc.

Thông qua BST lần này, Giám đốc sáng tạo của thương hiệu UNIQLO chú trọng sử dụng những chất liệu biểu tượng cho mùa lạnh như denim, len, len cashmere cao cấp và nhung kẻ (corduroy). Tất cả được biến tấu đầy ấn tượng qua những phom dáng phóng khoáng đi cùng với sự tiết chế thanh lịch.

BST Thu/Đông 2026 UNIQLO : C sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25.09
Một điểm nhấn trong BST mùa Thu/Đông 2026 UNIQLO : C lần này chính là bảng màu với sắc đỏ bordeaux quyến rũ, nâu ấm áp kết hợp cùng tông than chì trầm thanh lịch

Một điểm nhấn trong BST mùa Thu/Đông 2026 UNIQLO : C lần này chính là bảng màu với sắc đỏ bordeaux quyến rũ, nâu ấm áp kết hợp cùng tông than chì trầm thanh lịch, điểm xuyết bởi vàng chanh, hồng phấn và xanh lá, tạo nên sự tương phản thú vị xuyên suốt BTS.

“Tôi tin rằng ở thời điểm hiện tại, người mặc luôn ưu tiên tìm đến những thiết kế mang lại sự thoải mái, thư thái và thể hiện được cá tính riêng. Với các thiết kế lần này, tôi muốn định hình rõ nét hơn sự mềm mại thông qua tỷ lệ phom dáng, bề mặt chất liệu và cách từng món đồ uyển chuyển theo nhịp chuyển động của cơ thể. Mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, từ sự ấm áp, êm ái của cashmere, đến nét thanh thoát, thướt tha đầy thú vị từ vải nhung kẻ (corduroy). Tất cả cùng tạo nên một trải nghiệm tinh tế chạm đến mọi giác quan, những trang phục mang ngôn ngữ thiết kế sắc sảo nhưng vẫn tự nhiên khi khoác lên mình.” Chia sẻ về BST lần này, Clare Waight Keller cho biết.

BST gồm các mẫu áo cổ chữ V thanh lịch, cardigan cổ tròn và áo gile cổ lọ

Ngoài ra trong BST UNIQLO : C Thu/Đông 2026, Clare Weight Keller cũng mang đến một loạt các thiết kế sử dụng chất liệu len cashmere thế hệ mới với kiểu len lông xù dài mềm mại, tôn lên sự ấm áp và cảm giác dễ chịu vốn có của chất liệu.

BST gồm các mẫu áo cổ chữ V thanh lịch, cardigan cổ tròn và áo gile cổ lọ trong bảng màu trang nhã như hồng pastel, vàng chanh, be nhạt, xám than và kem.

Mỗi thiết kế được hoàn thiện cùng thắt lưng da cao cấp với chi tiết kim loại sắc nét ở phần đầu dây.

Bên cạnh đó, các thiết kế quần bằng vải nhung kẻ (corduroy) cũng là điểm nhấn trong BST lần này, có độ rủ mềm và nhẹ hơn. Mỗi thiết kế được hoàn thiện cùng thắt lưng da cao cấp với chi tiết kim loại sắc nét ở phần đầu dây.

Các sắc màu mới của dòng HEATTECH Pha Cashmere cũng mang đến sắc màu tươi mới cho những bản phối nhiều lớp mùa Thu Đông.

Một số hình ảnh từ BST UNIQLO : C Thu/Đông 2026

BST UNIQLO : C Thu/Đông 2026 sẽ chính thức mở bán từ thứ sáu, ngày 25 tháng 09 năm 2026.

Tham khảo thêm về BST UNIQLO : C Thu/Đông 2026:

https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-c

Clare Waight Keller

NTK người Anh Clare Waight Keller từng làm việc tại nhiều nhà mốt hàng đầu trên thế giới, và từng đảm nhận vị trí Giám Đốc Sáng Tạo của nhiều thương hiệu cao cấp nổi tiếng ở London và Paris, nơi cô giám sát việc thực hiện các BST thời trang ready-to-wear và thời trang cao cấp. Năm 2018, cô đạt giải Nhà Thiết Kế Thời Trang Nữ Của Năm tại British Fashion Awards. Cô cũng được vinh danh trong top những người có sức ảnh hưởng nhất năm 2019 theo danh sách TIME 100 Awards của tạp chí danh tiếng TIME. Kể từ tháng 09 năm 2024, cô chính thức trở thành Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu UNIQLO.

Clare Waight Keller ghi dấu ấn qua nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới như Calvin Klein, Ralph Lauren, Gucci, Pringle of Scotland, Chloé, và Givenchy, nơi cô trở ra thành Nữ Giám đốc Nghệ thuật đầu tiên của nhà mốt này vào năm 2017.

Các thiết kế của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính chuẩn xác, tinh thần hiện đại cùng sự thấu hiểu tỉ mỉ về phong cách thời trang đương đại.

Năm 2023, cô ra mắt dòng sản phẩm UNIQLO : C, mang ngôn ngữ thiết kế cá nhân đến gần hơn với công chúng toàn cầu, trước khi chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sáng tạo của UNIQLO vào năm 2024.

Từng được vinh danh là Nhà thiết kế Thời trang nữ của Năm tại Anh (British Womenswear Designer of the Year 2018), Clare Waight Keller tiếp tục gia nhập Hội đồng Thời trang Anh (British Fashion Council) vào năm 2026, đồng thời đảm nhiệm vai trò Đại sứ cho Smart Works - tổ chức từ thiện hỗ trợ việc làm cho phụ nữ tại Vương quốc Anh.
Uniqlo BST Thu/Đông 2026 UNIQLO : C

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32°C
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Khánh Hòa

29°C

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33°C
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Nghệ An

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Phan Thiết

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Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
28°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 16:00
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Cập nhật: 15/09/2026 16:00
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Cập nhật: 15/09/2026 16:00
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