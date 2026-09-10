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Vũ trụ KAWS sẽ lên kệ vào ngày 14 tháng 9 tới

Hồng Anh

Hồng Anh

15:45 | 10/09/2026
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Được lấy cảm hứng từ thông điệp "We are better together" (Tạm dịch: Chúng ta luôn tuyệt vời hơn khi bên nhau), BST tôn vinh sự kết nối thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đặc trưng. Điểm nhấn của các thiết kế lần này là hình ảnh biểu tượng COMPANION cùng những nhân vật sáng tạo hoàn toàn mới đến từ KAWS.
UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng UNIQLO ra mắt Bộ sưu tập LifeWear Thu/Đông 2026 lấy cảm hứng từ nhịp sống của các đô thị hiện đại UNIQLO lần đầu tiên khởi động tuần lễ LifeWear trên toàn cầu

Trong BST lần này, KAWS trình làng những hình tượng nhân vật hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ các biểu tượng vũ trụ quen thuộc như Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời. Xuất hiện cùng nhân vật COMPANION huyền thoại, các sáng tạo mới gửi gắm thông điệp về hy vọng, sự ấm áp và kết nối đồng điệu giữa người với người.

Vũ trụ KAWS sẽ lên kệ vào ngày 14 tháng 9 tới
BST áo nỉ dành cho người lớn

Bằng ngôn ngữ thiết kế gần gũi, BST mở ra một không gian tương tác đầy cảm hứng - nơi con người thấu hiểu và gắn kết vượt qua mọi biên giới, văn hóa, thế hệ.

Điểm đặc biệt của các thiết kế áo thun cổ tròn và áo nỉ trong BST lần này nằm ở nét vẽ biến hóa đầy ngẫu hứng, tươi vui xoay quanh biểu tượng COMPANION cùng các nhân vật mới. Ký hiệu "XX" biểu tượng của KAWS được thể hiện qua từng điểm nhấn và đường thêu tỉ mỉ. Với đa dạng kích cỡ dành cho cả người lớn và trẻ em, BST phù hợp cho mọi thế hệ.

Vũ trụ KAWS sẽ lên kệ vào ngày 14 tháng 9 tới
BST áo nỉ dành cho trẻ em

Chia sẻ về bộ sưu tập lần này, KAWS cho biết: “Tôi rất hào hứng khi tiếp tục đồng hành cùng UNIQLO để ra mắt các thiết kế mới lấy cảm hứng từ những biểu tượng vũ trụ quen thuộc như Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời. Đây là những hình ảnh hiện diện trong đời sống của tất cả chúng ta, và mỗi thiết kế sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về sự kết nối cộng đồng.”

Tham khảo thêm về BST UT KAWS mới tại ĐÂY.

Vũ trụ KAWS sẽ lên kệ vào ngày 14 tháng 9 tới
Áo thun người lớn
Vũ trụ KAWS sẽ lên kệ vào ngày 14 tháng 9 tới
Áo thun cho trẻ em
Bạn biết gì về KAWS?

Suốt ba thập kỷ qua, KAWS đã xây dựng một sự nghiệp thành công với những tác phẩm thể hiện rõ sự linh hoạt về ngôn ngữ tạo hình, đồng thời gửi gắm nét dí dỏm, tinh nghịch nhưng cũng đầy tình cảm dành cho thời đại mà chúng ta đang sống. Từ năm 2016, KAWS chính thức hợp tác sâu rộng cùng UNIQLO, mang dấu ấn nghệ thuật đặc trưng của mình đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

KAWS là một trong những nghệ sĩ lưu trú của UNIQLO.

Thương hiệu đã hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế và các gương mặt tiên phong trong lĩnh vực văn hoá. Nghệ sĩ Lưu trú (Artist In Residence) được xem là một vị trí toàn diện, với nhiệm vụ giới thiệu những cộng sự mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo đột phá, tham gia tích cực vào các cuộc thi UT Grand Prix trong tương lai, và đồng hành tại sự kiện cùng các Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO. Và KAWS chính là nghệ sĩ đầu tiên đảm nhận vai trò Nghệ sĩ Lưu trú của UNIQLO. Hiện tại, KAWS đang cùng UNIQLO và các bảo tàng đối tác thúc đẩy sáng kiến Art For All thông qua các sự kiện được tổ chức tại những cửa hàng UNIQLO Global Flagship Store trên toàn cầu.

Uniqlo KAWS BST áo thun BTS áo nỉ nhân vật COMPANION huyền thoại

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 18:00
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Cập nhật: 10/09/2026 18:00
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Bệnh viện E phải báo cáo vụ 'kẹp tiền' xạ trị trước 15/9

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