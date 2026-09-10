Khoa Ngoại ngữ - Học viện Tài Chính: Cái nôi đào tạo những sinh viên ưu tú

Nguyễn Thanh Huyền - sinh viên xuất sắc toàn khóa

Nguyễn Thanh Huyền là sinh viên lớp CQ60/51.05 Khoa Ngoại ngữ Học viện Tài chính khóa 2022-2026. Khi mới bước chân vào trường, Nguyễn Thanh Huyền khá rụt rè, thiếu sự tự tin khi giao tiếp với tập thể.

Tuy nhiên, kết thúc khóa học, Nguyễn Thanh Huyền đã trưng ra một bản thành tích khiến nhiều người khâm phục. Nguyễn Thanh Huyền từng đảm nhiệm vai trò Lớp phó học tập lớp CQ60/51.05, Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ.

Sinh viên xuất sắc toàn khóa Nguyễn Thanh Huyền

Sau 4 năm học tập và rèn luyện, Nguyễn Thanh Huyền đã vinh dự được kếp nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa 2022-2026, đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khao học toàn khóa 2022-2026; đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội toàn khóa 2022-2026.

Trong quá trình học tập, đặc biệt là khi có cơ hội tham gia các hoạt động của Liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ, Nguyễn Thanh Huyền rất tích cực tham gia học tập rèn luyện, dần trở nên tự tin, năng động và chủ động hơn. Những trải nghiệm đó giúp Nguyễn Thanh Huyền mạnh dạn thử sức ở nhiều vai trò, biết cách làm việc với mọi người và trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ lẫn hành động.

Nguyễn Thanh Huyền cho biết, để duy trì thành tích tốt trong suốt 4 năm đại học, Nguyễn Thanh Huyền luôn cố gắng tập trung nghe giảng và nắm chắc kiến thức ngay trên lớp; tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài cũng như các hoạt động học tập như thuyết trình và làm việc nhóm. Qua đó giúp Nguyễn Thanh Huyền hiểu bài sâu hơn, rèn luyện tốt khả năng giao tiếp và trình bày ý tưởng.

Trong suốt 4 năm đại học, Nguyễn Thanh Huyền luôn chăm chỉ và quyết tâm với mục tiêu đã đặt ra. Những thời điểm cảm thấy áp lực hoặc gặp khó khăn, Nguyễn Thanh Huyền luôn kiên định mục tiêu, kiên trì nỗ lực trong học tập. “Mỗi khi gặp trở ngại, em thường tự nhắc mình về lý do bắt đầu và cố gắng từng bước để tiến về phía trước. Chỉ cần nghiêm túc với mục tiêu, không dễ dàng bỏ cuộc, mình sẽ luôn có thể tiến bộ và đạt được điều mình mong muốn” - Nguyễn Thanh Huyền chia sẻ.

Các chương trình ngoại khóa cũng góp phần tô thêm bản thành tích cho Nguyễn Thanh Huyền. Trong qua trình học, Nguyễn Thanh Huyền không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để trải nghiệm, kết nối và khám phá bản thân.

Thông qua các hoạt động ngoại khóa, Nguyễn Thanh Huyền có cơ hội làm việc với nhiều người, học cách tổ chức công việc, giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Từ đó giúp Nguyễn Thanh Huyền trở nên tự tin, năng động và trưởng thành hơn.

Nguyễn Thanh Huyền mong muốn trong tương lai được tham gia vào lĩnh vực giáo dục, bằng kiến thức và vốn tiếng Anh đã được trau dồi trong những năm đại học, trở thành một người truyền cảm hứng học tập để các em học sinh, sinh viên cảm thấy tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là công cụ để mở rộng cơ hội và khám phá thế giới. Bên cạnh đó, chia sẻ những kinh nghiệm học tập, để giúp các bạn trẻ tự tin hơn, dám đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi những điều mình mong muốn.

Thân Thị Ngọc Ánh - Thủ khoa tốt nghiệp

Thân Thị Ngọc Ánh là sinh viên lớp CQ60/51.03 Khoa Ngoại ngữ Học viện Tài Chính khóa 2022-2026 và là Thủ khoa tốt nghiệp. Tuy nhiên, theo Thân Thị Ngọc Ánh, danh hiệu “Thủ khoa” hay những điểm số cao chưa phải là điều tự hào nhất của thời sinh viên. Điều Thân Thị Ngọc Ánh tự hào nhất sau 4 năm đại học là sự kiên trì và không bỏ cuộc của chính mình.

Thân Thị Ngọc Ánh cho biết, học Ngoại ngữ ở Học viện Tài chính là một trải nghiệm khá đặc biệt: không chỉ học tiếng Anh đơn thuần mà còn “cày” cả thuật ngữ kinh tế, tài chính, kế toán. Điều này trở thành niềm tự hào cũng là niềm tự tin, bản lĩnh của Thân Thị Ngọc Ánh sau 4 năm đại học.

Thủ khoa Thân Thị Ngọc Ánh.

Trong 4 năm đại học, Thân Thị Ngọc Ánh luôn tâm niệm, thôi thúc bản thân nâng cao khả năng thích ứng và tự học. Điều này giúp Thân Thị Ngọc Ánh có được nền tảng vững chắc từ những kiến thức tiếp thu được trên giảng đường. Thân Thị Ngọc Ánh cho rằng, thị trường lao động thay đổi từng ngày, công nghệ và xu hướng mới xuất hiện liên tục, nếu không có khả năng thích nghi nhanh, không chủ động tự học thì sẽ khoa thành công sau khi tốt nghiệp. “Một bạn sinh viên có khả năng thích nghi nhanh, dám học lại từ đầu và chủ động tìm tòi giải quyết vấn đề thì dù đặt vào môi trường nào cũng sẽ tìm được cách tỏa sáng” - Thân Thị Ngọc Ánh nhận định.

Từ những ngày đầu nhập học, Thân Thị Ngọc Ánh từng có áp lực, làm gì cũng phải thật chuẩn chỉ ngay từ đầu. Nhưng qua những lần làm nghiên cứu, thực tập, thuyết trình, Thân Thị Ngọc Ánh nhận ra sự tiến bộ thực sự chỉ đến khi dám thử, dám nhận phản hồi và sửa sai. “Đôi khi thử thách sinh ra không phải để cản đường, mà là để nhìn lại xem mình còn thiếu điều gì để hoàn thiện hơn. Bài học lớn nhất của em gói gọn trong câu: Hoàn thành hơn hoàn hảo, và đừng ngại mắc sai lầm” - Thân Thị Ngọc Ánh chia sẻ.

Không chỉ tập trung học tập, Thân Thị Ngọc Ánh đồng thời đánh giá việc tham gia hoạt động ngoại khóa là những điều rất quan trọng trong thời sinh viên. Theo Thân Thị Ngọc Ánh, hoạt động ngoại khóa giống như chất xúc tác biến kiến thức trên sách vở thành phản xạ ngoài đời thực. Điểm số trên lớp có thể giúp mở cánh cửa phỏng vấn, nhưng kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý khủng hoảng hay mở rộng mối quan hệ lại được rèn giũa nhiều nhất qua các câu lạc bộ, sự kiện hay hoạt động tình nguyện.

Trong 4 năm học, Khoa Ngoại ngữ Học viện Tài chính đã trang bị cho Thân Thị Ngọc Ánh một hành trang kép cực kỳ đắt giá: Ngoại ngữ vững + Tư duy kinh tế thực chiến. Thân Thị Ngọc Ánh đã được tiếp cận ngữ pháp, kỹ năng dịch thuật hàn lâm, thực tế ngành nghề; được rèn giũa tính kỷ luật, sự cẩn trọng với từng con số, khả năng phân tích logic. Điều này được Thân Thị Ngọc Ánh kỹ vọng sẽ giúp bản thân có thể tự tin hòa nhập ngay mà không bị bỡ ngỡ khi bước ra thị trường lao động.