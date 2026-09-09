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Khai mạc Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2026 tại Hà Nội

Lê Giang

Lê Giang

15:34 | 09/09/2026
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Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) 2026 quy tụ 350 doanh nghiệp, tổ chức với 500 gian hàng, 480 thương hiệu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.
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Sáng 9/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ Công an phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam, Tập đoàn Messe Frankfurt và Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC và CNCH; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH; thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 (FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM – SECUTECH VIETNAM 2026).

Triển lãm diễn ra từ ngày 9 đến 12/9, với quy mô 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, giới thiệu sản phẩm của 480 thương hiệu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khai mạc Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2026 tại Hà Nội
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Phan Anh

Cùng tham dự sự kiện có 13 đoàn đại biểu khách quốc tế đến từ các cơ quan quản lý PCCC, tổ chức kiểm định và tập đoàn công nghệ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Liên bang Nga, Vương quốc Anh, Cộng hòa Áo, Hoa Kỳ...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, cho biết triển lãm diễn ra trong thời điểm toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC, CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026).

Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, trước tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, sự phát triển của công nghệ và các nguồn năng lượng mới, công tác PCCC và CNCH phải chuyển mạnh sang quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu, tăng cường cảnh báo sớm và từng bước làm chủ công nghệ.

Thực tiễn công tác PCCC và CNCH cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Trong năm 2025 và 8 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 5.307 vụ cháy, nổ, làm 164 người chết, 208 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 1.400 tỷ đồng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức 2.378 lượt cứu nạn, cứu hộ, cứu được 4.065 người.

Khai mạc Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2026 tại Hà Nội
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Phan Anh

Bên cạnh các nguy cơ cháy, nổ truyền thống, sự phát triển của pin lithium-ion, xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, nhà cao tầng và công trình ngầm cũng đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật, phương tiện và công nghệ phù hợp.

Thiếu tướng Dương Đức Hải cho biết toàn lực lượng đang triển khai Luật PCCC và CNCH, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ. Triển lãm là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, đồng thời thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp an ninh trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Kết nối công nghệ PCCC và CNCH trong nước, quốc tế

Theo Ban tổ chức, triển lãm không chỉ giới thiệu các sản phẩm, phương tiện, thiết bị và giải pháp trong lĩnh vực PCCC, CNCH, an ninh, an toàn và tự động hóa, mà còn tạo diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế.

Bà Regina Tsai, Tổng Giám đốc Messe Frankfurt - Chi nhánh Đài Loan đại diện Ban tổ chức, cho biết sự kiện tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp PCCC, CNCH trong bối cảnh chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Khai mạc Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2026 tại Hà Nội
Các đại biểu thăm quan gian trưng bày sản phẩm. Ảnh: Phan Anh

Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới mà còn hướng tới kết nối giữa quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và ứng dụng thực tiễn; đồng thời kết nối nhu cầu của Việt Nam với tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của thế giới.

Thông qua sự kiện, các đơn vị có thêm cơ hội mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất trong nước, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nâng cao năng lực PCCC, CNCH.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm tổ chức nhiều chương trình chuyên sâu.

Chiều 9/9 diễn ra tọa đàm quốc tế “Phát triển công nghiệp PCCC, CNCH góp phần phát triển công nghiệp an ninh phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”, với gần 60 bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Các nội dung được trao đổi tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới và giải pháp kỹ thuật trong PCCC, CNCH; chuyển đổi số, dữ liệu và nền tảng số; phát triển công nghiệp PCCC, CNCH gắn với công nghiệp an ninh.

Khai mạc Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2026 tại Hà Nội

Ngày 10/9, Diễn đàn “Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về PCCC và CNCH” dự kiến có hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp tham dự. Đại diện cơ quan quản lý sẽ trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH, đồng thời thúc đẩy kết nối, hợp tác và giới thiệu các sản phẩm, phương tiện, thiết bị, công nghệ tiên tiến.

Trong thời gian triển lãm, Ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ dành cho người dân, học sinh, sinh viên.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▲10K 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
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Cập nhật: 09/09/2026 17:00
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