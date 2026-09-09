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iPhone 18 Pro và iPhone gập sắp ra mắt: Apple chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất năm

Anh Xuân

Anh Xuân

09:50 | 09/09/2026
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Apple đang chuẩn bị bước vào một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm 2026. Với chủ đề “Surprise and shine”, sự kiện đặc biệt diễn ra tại Apple Park vào ngày 9/9 theo giờ Mỹ được kỳ vọng đánh dấu một bước ngoặt lớn của iPhone, khi Apple không chỉ giới thiệu thế hệ iPhone 18 Pro mà còn có thể lần đầu tiên bước chân vào thị trường smartphone màn hình gập.

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Không phải toàn bộ dòng iPhone 18 sẽ xuất hiện trong đêm nay

Mùa iPhone năm nay đáng chú ý nhất khi Apple được cho là đang thay đổi cách phân chia lịch ra mắt sản phẩm.

Theo nhiều nguồn tin uy tín, trong đó có Reuters, The Verge, MacRumors và Wired, Apple có thể chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max trong sự kiện tháng 9. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có khả năng được lùi sang năm 2027.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một thay đổi đáng kể so với cách Apple thường tổ chức các mùa iPhone trước đây.

Nhóm sản phẩm cao cấp có thể trở thành tâm điểm của mùa thu 2026, trong khi iPhone 18, iPhone 18e và thế hệ iPhone Air tiếp theo được cho là sẽ xuất hiện vào mùa xuân 2027.

iPhone 18 Pro: nâng cấp tập trung vào camera, hiệu năng và thiết kế

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được kỳ vọng tiếp tục là những sản phẩm chủ lực của Apple trong năm nay.

Một trong những nâng cấp được nhắc đến nhiều nhất là chip A20 Pro, cùng những thay đổi về camera, modem và thời lượng pin. Một số nguồn tin cũng cho rằng Apple có thể thu nhỏ đáng kể khu vực Dynamic Island, qua đó mang lại diện tích hiển thị lớn hơn mà không cần tăng kích thước thân máy.

Camera cũng có thể trở thành một trong những điểm nhấn của thế hệ mới. Các tin đồn gần đây đề cập đến khả năng Apple đưa khẩu độ cơ học có thể thay đổi lên hệ thống camera của iPhone 18 Pro, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến linh hoạt hơn.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một thay đổi đáng chú ý bởi camera iPhone nhiều năm qua chủ yếu dựa vào xử lý ảnh tính toán để cải thiện chất lượng hình ảnh.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Apple chưa công bố chính thức các thông số này. Đây vẫn là những thông tin dựa trên nguồn tin trong chuỗi cung ứng, các nhà phân tích và những nguồn chuyên theo dõi sản phẩm Apple.

Tâm điểm lớn nhất có thể không phải iPhone 18 Pro

Nếu những tin đồn hiện nay chính xác, sản phẩm gây bất ngờ nhất tại sự kiện có thể là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Thiết bị này hiện thường được gọi là iPhone Ultra trong các báo cáo và dự đoán, dù Apple chưa xác nhận tên thương mại.

Theo các thông tin được Reuters và nhiều nguồn công nghệ quốc tế đề cập, thiết bị có thể sử dụng thiết kế gập dạng quyển sách, tương tự dòng Galaxy Z Fold, với màn hình lớn khi mở ra. Một số dự đoán cho rằng máy có thể sở hữu màn hình bên trong khoảng 7,8 inch và được định vị ở phân khúc siêu cao cấp.

Giá bán vì thế cũng có thể trở thành vấn đề gây tranh luận. Các dự đoán hiện dao động quanh mức 2.000 USD hoặc cao hơn, khiến đây trở thành một trong những mẫu iPhone đắt nhất từng được Apple đưa ra thị trường.

Apple đang bước sang một giai đoạn mới

Sự kiện năm nay còn đặc biệt ở một khía cạnh khác: đây là một trong những sự kiện lớn đầu tiên dưới thời John Ternus, người đảm nhiệm vị trí CEO Apple trong giai đoạn mới.

Reuters nhận định chiếc iPhone gập và những thay đổi về Siri, AI sẽ là những phép thử quan trọng đối với Apple trong thời kỳ hậu Tim Cook.

Bên cạnh iPhone, Apple còn được dự đoán giới thiệu Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 và AirPods thế hệ mới. Một số nguồn cũng đề cập đến những sản phẩm nhà thông minh mới và các nâng cấp liên quan đến Apple TV, HomePod.

Tuy nhiên, Apple vẫn giữ kín gần như toàn bộ thông tin chi tiết. Vì vậy, những thông số cụ thể về thiết kế, giá bán, camera hay tên gọi của iPhone gập vẫn cần chờ đến khi sự kiện chính thức diễn ra.

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Cảm giác: 36°C
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Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
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Thứ hai, 14/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,850 ▼120K 14,450 ▼120K
Trang sức 99.99 13,860 ▼120K 14,460 ▼120K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 09/09/2026 10:00
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Cập nhật: 09/09/2026 10:00
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Cập nhật: 09/09/2026 10:00
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MYR 0 6660 0
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NZD 0 15012 0
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SEK 0 2705 0
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Cập nhật: 09/09/2026 10:00
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CNY 0 3,719 0
THB 0 770 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/09/2026 10:00

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Cựu chuyên gia OpenAI cảnh báo nguy cơ AI nổi loạn tranh giành quyền lực

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