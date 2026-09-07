Hà Đô (HDG): 888 tỷ đồng doanh thu điện, 804 tỷ đồng nợ xấu điện mặt trời

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) ghi nhận doanh thu thuần 1.175,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.188,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 386,2 tỷ đồng, tăng 65% so với 234,1 tỷ đồng của sáu tháng đầu năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 740 đồng, so với 335 đồng cùng kỳ.

Trong tổng doanh thu 1.199,9 tỷ đồng, hoạt động sản xuất và kinh doanh điện đóng góp 888,2 tỷ đồng, tương đương hơn 74%. So với cùng kỳ, doanh thu mảng điện giảm khoảng 80,8 tỷ đồng. Mảng khách sạn mang về 83,9 tỷ đồng, mảng cho thuê và quản lý bất động sản 184,4 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh bất động sản 42,9 tỷ đồng và hoạt động xây lắp 417,6 triệu đồng.

Doanh thu điện đi xuống, phần lãi tăng thêm đến từ một quyết định giá đất

Giá vốn hàng bán trong kỳ ở mức 271,5 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với 537,7 tỷ đồng cùng kỳ, kéo lợi nhuận gộp lên 903,9 tỷ đồng. Thuyết minh số 26 cho thấy giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản mang dấu âm 197,5 tỷ đồng. Cũng theo thuyết minh trên, ngày 24/7/2026 Tập đoàn nhận Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất đối với Dự án An Khánh – An Thượng, sau đó điều chỉnh chi phí tiền sử dụng đất và giá vốn lũy kế của hoạt động kinh doanh bất động sản theo cơ sở xác định mới.

Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản mang dấu âm 197,5 tỷ đồng sau khi điều chỉnh tiền sử dụng đất Dự án An Khánh – An Thượng theo cơ sở xác định mới. Ảnh chụp báo cáo tài chính hợp nhất soát xét sáu tháng đầu năm 2026.

Công văn giải trình kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2026 sau kiểm toán, ký ngày 28/8/2026 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, nêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán 386,2 tỷ đồng, so với 207,8 tỷ đồng trước kiểm toán, tăng 86%. Trên báo cáo riêng, con số tăng từ 144,5 tỷ đồng lên 326,6 tỷ đồng, tương đương 126%. Doanh nghiệp giải thích nguyên nhân đến từ việc điều chỉnh chi phí tiền sử dụng đất và giá vốn lũy kế của hoạt động kinh doanh bất động sản theo cơ sở xác định mới, trong khi các lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 130,4 tỷ đồng lên 317,4 tỷ đồng. Phần tăng nằm chủ yếu ở chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi, từ 60 tỷ đồng lên 247,8 tỷ đồng, gấp hơn bốn lần cùng kỳ. Chi phí khác 52,3 tỷ đồng, trong đó chi phí phạt thanh lý hợp đồng chiếm 43,6 tỷ đồng, so với 20,7 tỷ đồng của sáu tháng đầu năm 2025.

Mốc dữ liệu vận hành quyết định số tiền thu về từ ngành điện

Theo chính sách ghi nhận doanh thu tại thuyết minh số 3.22, doanh thu kinh doanh điện năng ghi nhận dựa trên sản lượng điện cung cấp vào hệ thống truyền tải điện và có xác nhận của khách hàng. Toàn bộ dòng tiền của mảng đóng góp gần ba phần tư doanh thu vì thế bắt đầu từ số liệu đo đếm sản lượng cùng bộ hồ sơ kỹ thuật đi kèm.

Thuyết minh số 35.5 mô tả hai hồ sơ đang chờ xử lý. Với Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hồng Phong 4 của Công ty Hà Đô Bình Thuận, Thông báo kết luận thanh tra số 3116/TB-TTCP ngày 25/12/2023 của Thanh tra Chính phủ đã nhắc tới dự án. Báo cáo số 321/BC-BCT ngày 12/12/2024 của Bộ Công Thương nêu hướng xử lý đối với các dự án đang hưởng giá khuyến khích mà có vi phạm do không đáp ứng đủ điều kiện, theo đó phải xác định lại giá mua bán điện và thu hồi các khoản giá ưu đãi đã hưởng thông qua bù trừ thanh toán tiền mua điện.

Với Dự án Nhà máy Điện mặt trời SP Infra 1 của Công ty Surya, ngày công nhận vận hành thương mại là 4/9/2020, còn văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình xây dựng mang ngày 28/2/2023. Biên bản làm việc ngày 13/4/2026 ghi nhận đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Mua bán điện về việc áp dụng giá điện 1.184,9 đồng/kWh cho quãng thời gian giữa hai mốc nêu trên, đồng thời thu hồi phần chênh lệch tiền điện.

Kiểm toán viên Ernst & Young Việt Nam lưu ý một số dự án điện mặt trời của Hà Đô đang trong diện rà soát lại điều kiện hưởng giá bán điện theo cơ chế giá khuyến khích. Ảnh chụp báo cáo tài chính hợp nhất soát xét sáu tháng đầu năm 2026.

Khoảng cách gần hai năm rưỡi giữa ngày phát điện thương mại và ngày có văn bản nghiệm thu chính là phần đang chờ kết luận. Sản lượng điện phát lên lưới trong quãng thời gian đó vẫn có số đo cụ thể, nhưng đơn giá áp cho sản lượng đó lại phụ thuộc vào thời điểm hoàn tất hồ sơ kỹ thuật. Một cách lý giải là độ vênh giữa hai loại dữ liệu, dữ liệu đo đếm sản lượng và dữ liệu hồ sơ nghiệm thu, đã trở thành phần giá trị chưa xác định trên sổ sách.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam đưa ra kết luận soát xét không ngoại trừ, đồng thời dành một mục riêng cho vấn đề cần nhấn mạnh. Kiểm toán viên lưu ý Tập đoàn có một số dự án điện mặt trời mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang rà soát lại các điều kiện hưởng giá bán điện theo cơ chế giá khuyến khích, giá bán điện áp dụng ở các dự án đó có thể chịu ảnh hưởng, và tại ngày lập báo cáo, Tập đoàn chưa nhận bất kỳ kết luận chính thức nào từ các cấp có thẩm quyền.

Hạ tầng nghìn tỷ đi cùng phần mềm còn lại chưa tới một tỷ đồng

Phần chờ kết luận đã hiện thành con số ở thuyết minh số 8. Tổng nợ xấu theo giá gốc 939 tỷ đồng, dự phòng đã trích 936,4 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi còn 2,59 tỷ đồng. Riêng khoản phải thu từ Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có giá gốc 804,2 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng toàn bộ, giá trị có thể thu hồi bằng không. Thuyết minh ghi rõ khoản dự phòng phát sinh từ hợp đồng mua bán điện giữa Công ty Hà Đô Bình Thuận, Công ty Surya với Công ty Mua bán điện, liên quan tới vấn đề của hai nhà máy Điện mặt trời Hồng Phong 4 và Điện mặt trời SP Infra 1.

Ở khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng, số dư với Công ty Mua bán điện là 902 tỷ đồng, giảm so với 1.070 tỷ đồng đầu kỳ. Phải thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh điện ở mức 967,2 tỷ đồng, so với 1.162,1 tỷ đồng đầu kỳ. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của toàn Tập đoàn tăng từ 587 tỷ đồng lên 878,7 tỷ đồng.

Toàn bộ 939 tỷ đồng nợ xấu đã trích lập dự phòng 936,4 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi còn 2,59 tỷ đồng. Ảnh chụp báo cáo tài chính hợp nhất soát xét sáu tháng đầu năm 2026.

Đối chiếu lớp hạ tầng vật lý với lớp công nghệ vận hành cho thấy một tương quan. Tổng tài sản 14.421 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình còn lại 7.637 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn 2.129 tỷ đồng, gồm Dự án Nhà máy thủy điện La Trọng 830,4 tỷ đồng cùng Dự án thủy điện Sơn Linh, Sơn Nham 93,5 tỷ đồng. Cùng thời điểm, phần mềm máy tính ghi trong tài sản cố định vô hình có nguyên giá 3,75 tỷ đồng, hao mòn lũy kế 2,91 tỷ đồng, giá trị còn lại 834,8 triệu đồng, tương đương khoảng 0,006% tổng tài sản. Nguyên giá tài sản cố định vô hình đầu kỳ và cuối kỳ cùng dừng ở 223,7 tỷ đồng, tức trong sáu tháng không ghi nhận khoản đầu tư mới nào vào nhóm tài sản trên.

Tại ngày 30/6/2026, Tập đoàn có 19 công ty con, phần lớn đăng ký hoạt động chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Số lượng nhân viên toàn Tập đoàn là 739 người, so với 700 người tại ngày 31/12/2025.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 505,1 tỷ đồng, giảm so với 596,9 tỷ đồng cùng kỳ. Tiền chi mua sắm và xây dựng tài sản cố định 66,7 tỷ đồng, trong khi tiền chi tăng chứng khoán kinh doanh lên tới 407 tỷ đồng, đưa số dư trái phiếu nắm giữ cho mục đích kinh doanh ngắn hạn lên 1.038,3 tỷ đồng. Vay ngắn hạn và vay dài hạn cộng lại 4.372,7 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng nguồn vốn.

Sáu tháng đầu năm, Hà Đô chi 66,7 tỷ đồng cho mua sắm và xây dựng tài sản cố định, còn khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi ghi vào chi phí trong kỳ là 247,8 tỷ đồng. Cả hai con số cùng thuộc về một doanh nghiệp có gần ba phần tư doanh thu đến từ điện, trong nhóm dự án năng lượng tái tạo đang chờ các cấp có thẩm quyền kết luận về cơ chế giá.