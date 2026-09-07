Chi tiết hơn về các sản phẩm vừa được Lenovo trình diễn tại IFA 2026

Lenovo Yoga Pro 9n (15”, 11)

Lenovo Yoga Pro 9n (15”, Gen 11) hướng tới những nhà sáng tạo và nhà phát triển cần năng lực tính toán cục bộ vượt trội trong một thiết bị cao cấp, di động. Được trang bị NVIDIA RTX Spark™ và hỗ trợ tối đa 128GB bộ nhớ hợp nhất tốc độ 9400 MT/s, máy đáp ứng mượt mà các tác vụ phát triển phần mềm và AI tại chỗ, sáng tạo nội dung và dựng hình 3D.

NVIDIA RTX Spark™ kết hợp công nghệ AI và RTX của NVIDIA với nền tảng CUDA®, cho phép các mô hình AI ngày càng phức tạp chạy trực tiếp trên thiết bị. Bằng cách phối hợp nhiều tác nhân AI chuyên biệt hoạt động phía sau, nền tảng này tự động hóa các tác vụ sáng tạo phức tạp trên nhiều ứng dụng - vượt xa việc tăng tốc từng tính năng AI đơn lẻ - để hỗ trợ trọn vẹn các quy trình làm việc hoàn chỉnh.

Lenovo Yoga Pro 9n (15”, 11) với bút Yoga Pen Gen 2

Với nền tảng NVIDIA® RTX™, Lenovo Yoga Pro 9n (15”, Gen 11) còn mang đến trải nghiệm gaming RTX sống động. Điều này giúp những nhà sáng tạo và kỹ sư phần mềm - những người sử dụng cùng một thiết bị cho cả công việc lẫn giải trí - có thể làm mọi thứ trên một hệ thống duy nhất: phát triển ứng dụng AI, chỉnh sửa video độ phân giải cao, dựng các cảnh 3D phức tạp, biên dịch phần mềm và thưởng thức những tựa game mới nhất hỗ trợ RTX.

Với kiến trúc tản nhiệt Lenovo X Power giúp Yoga Pro 9n (15”, Gen 11) duy trì hiệu năng ổn định trong một thân máy mỏng nhẹ, dễ mang theo. Màn hình PureSight Pro OLED đảm bảo độ chính xác màu, độ tương phản và độ chi tiết cần thiết cho công việc sáng tạo, trong khi các tùy chọn kết nối dành cho nhà sáng tạo hỗ trợ tốt thiết bị ngoại vi chuyên nghiệp và màn hình ngoài. Camera IR 9.2MP độ phân giải cao cho chất lượng gọi video và ghi hình rõ nét, còn Force Pad¹¹ với phản hồi xúc giác và hỗ trợ bút mang đến một phương thức nhập liệu chính xác cho chỉnh sửa, điều hướng và sáng tạo nội dung.

Trong các thiết bị mới lần này thì Lenovo Yoga Pro 9n (15”, Gen 11) là lựa chọn hàng đầu về hiệu năng dành cho những nhà sáng tạo và kỹ sư phần mềm ưu tiên sức mạnh xử lý cục bộ, dung lượng bộ nhớ hợp nhất lớn và khả năng RTX trong một thiết bị di động.

Lenovo Yoga 9n 2‑in‑1 (16”, Gen 11)

Lenovo Yoga 9n 2‑in‑1 (16”, Gen 11) mang đến sức mạnh xử lý mạnh mẽ cho những nhà sáng tạo cần sự linh hoạt để phác thảo, ghi chú, chỉnh sửa, trình bày và cộng tác theo nhiều cách khác nhau. Với NVIDIA RTX Spark và cấu hình hỗ trợ tối đa 64GB bộ nhớ hợp nhất tốc độ 9400 MT/s, thiết bị đáp ứng tốt các tác vụ sáng tạo chuyên sâu và mô hình AI chạy tại chỗ, tất cả trong một thiết kế convertible cao cấp.

Một trong những điểm nhấn độc đáo nhất của Yoga 9n 2‑in‑1 (16”, Gen 11) là trải nghiệm bút hai bề mặt. Người dùng có thể viết hoặc vẽ trực tiếp trên màn hình PureSight Pro OLED hoặc trên Force Pad với phản hồi xúc giác, tùy chọn bề mặt phù hợp nhất cho từng thao tác sáng tạo. Khi kết hợp cùng Yoga Pen Gen 2 thiết bị mang đến độ trễ cực thấp, nhận diện độ nghiêng, chống chạm lòng bàn tay và các nút tùy chỉnh, trải nghiệm hai bề mặt này đem đến sự chính xác tự nhiên cho phác thảo, ghi chú, minh họa, điều hướng timeline và chỉnh sửa chi tiết.

Lenovo Yoga 9n 2‑in‑1 (16”, Gen 11)

Thiết kế convertible 360 độ đặc trưng cho phép người dùng chuyển đổi liền mạch giữa các chế độ laptop, tablet, tent, stand và canvas, đồng hành xuyên suốt quá trình sáng tạo từ những phác thảo ban đầu đến sản xuất, trình bày và cộng tác. Nền tảng NVIDIA RTX tăng tốc các công cụ sáng tạo và AI như Adobe Premiere Pro và ComfyUI, cũng như các mô hình chạy tại chỗ như FLUX và LTX, giúp tối ưu hiệu quả trên toàn bộ quy trình sáng tạo.

Màn hình PureSight Pro OLED rộng 16" khiến hình ảnh hiển thị có độ chính xác màu đạt chuẩn sáng tạo, độ tương phản sâu và chi tiết sống động cho mọi tác vụ thị giác. Tần số quét biến thiên 120 Hz giúp nét bút, xem trước chuyển động, chơi game và thao tác hằng ngày luôn mượt mà.

Thiết kế Comfort Edge cùng các tùy chọn kết nối dành cho nhà sáng tạo giúp Yoga 9n 2‑in‑1 (16", Gen 11) hòa nhập trọn vẹn vào quy trình làm việc chuyên nghiệp - cho dù là ở nhà, trong studio hay đang di chuyển. Hệ thống âm thanh Dolby Atmos® sáu loa gồm hai tweeter đặt trong soundbar có thể xoay, luôn hướng âm về phía trước ở mọi chế độ, kết hợp với hai cặp woofer mang đến chất âm cân bằng và giàu chiều sâu. Hình ảnh độ phân giải cao, khả năng khử nhiễu thông minh và âm thanh không gian tiếp tục nâng chất lượng họp trực tuyến, livestream, thuyết trình và giải trí.

Lenovo Yoga 9n 2‑in‑1 (16", Gen 11) là lựa chọn linh hoạt nhất trong loạt thiết bị Yoga mới ra mắt dành cho những nhà sáng tạo ưu tiên thiết kế chuyển đổi đa chế độ và độ chính xác của bút, bên cạnh hiệu năng cục bộ mạnh mẽ.

Lenovo Yoga Tab Gen 2 và Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 cùng bàn phím rời tùy chọn

Tablet Lenovo Yoga mới: với bộ đôi Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 và Lenovo Yoga Tab Gen 2 được tạo ra để nuôi dưỡng những hình thức sáng tạo, từ những ý tưởng khởi nguồn, một nét vẽ phác thảo, một ghi chú viết tay hay một suy nghĩ vừa bật ra trong đầu, một hình ảnh vừa được ghi lại đúng khoảnh khắc… Tất cả kết hợp với bút trực quan, màn hình cao cấp và Lenovo Qirad để mang đến hoạt động sáng tạo, năng suất, cộng tác và giải trí hiệu quả nhất.

Các trải nghiệm AI tích hợp⁴ trên cả hai mẫu tablet Lenovo AI Vision, Lenovo Qira, Smart AI Input, AI Creation Tools, AI Note và Live Transcript giúp người dùng ghi lại, phát triển và tinh chỉnh ý tưởng thông qua bút, giọng nói, hình ảnh và cảm ứng. Thay vì người dùng phải thích ứng với công nghệ, mọi tương tác diễn ra tự nhiên qua cử chỉ, ánh nhìn, giọng nói, bút và chạm; trong khi AI âm thầm vận hành phía sau, giúp ý tưởng chuyển từ cảm hứng thành sản phẩm một cách liền mạch.

Bút và màn hình trở thành trung tâm của trải nghiệm sáng tạo trên dòng Yoga Tablet mới, được nâng cấp với các thao tác cử chỉ trực quan như Click to Draw, Squeeze to Select và Flip to Erase, cùng 8.192 mức lực nhấn, nhận diện độ nghiêng và chống chạm lòng bàn tay để viết và phác thảo chính xác. Kết hợp với công nghệ màn hình 4K PureSight Pro, chúng tạo nên một không gian Canvas chi tiết và phản hồi nhanh, lý tưởng cho minh họa, ghi chú, chú giải và các tác vụ sáng tạo khác trên cả hai thiết bị.

Cả hai tablet đều chạy Android 17, kèm bảy lần nâng cấp hệ điều hành đến Android 24 và tối đa bảy năm cập nhật bảo mật đến 2033, giúp thiết bị luôn mới và an toàn trong suốt vòng đời sử dụng.

Yoga Tab Plus Gen 2 bản màu Cosmic Blue

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 là mẫu tablet AI mới nhất của Lenovo, được thiết kế hướng tới các nghệ sĩ số, nhà thiết kế và những người sáng tạo cần một thiết bị di động phục vụ công việc chi tiết, năng suất và cộng tác. Với Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform cùng Qualcomm Oryon™ CPU, thiết bị mang đến tốc độ vượt trội, khả năng đa nhiệm thông minh và các tương tác AI đa phương thức liền mạch.

Màn hình 13” 4K PureSight Pro mở ra một không gian Canvas rộng rãi, sắc nét cho minh họa, chỉnh sửa, ghi chú và nội dung đa phương tiện. Bàn phím clamshell từ tính tùy chọn cho phép thiết bị chuyển đổi linh hoạt từ một tablet sáng tạo lấy bút làm trung tâm sang một thiết lập năng suất quen thuộc hơn, trong khi hệ thống âm thanh Harman Kardon mang đến chất lượng vượt trội cho gọi thoại, sáng tạo nội dung và giải trí.

Yoga Tab Plus Gen 2 bản màu Cosmic Blue và The Yoga Tab Gen 2 in Cosmic Blue and Seashell

Đặc biệt khi kết hợp với bút Tab Pen Pro 2 cùng các tính năng sáng tạo, chuyển giọng thành văn bản và làm việc đa thiết bị được chia sẻ trên dòng Yoga Tablet mới, Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 mang đến một trải nghiệm sáng tạo và năng suất trọn vẹn hơn cho những người dùng đề cao hiệu năng và tính linh hoạt.

Lenovo Yoga Tab Gen 2 mang những trải nghiệm bút, giọng nói, hình ảnh và cảm ứng chạm đặc trưng của dòng Yoga Tablet mới vào một thiết kế mỏng nhẹ, thanh thoát, với kích thước 11" và trọng lượng chỉ 480g. Đây là thiết bị dành cho những người sáng tạo ở mọi nơi - nơi cảm hứng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s cùng tối ưu hóa bởi AI, chiếc tablet này cho hiệu năng nhanh, phản hồi tức thì, lý tưởng cho các tác vụ phác thảo, ghi chú, công việc và giải trí xuyên suốt cả ngày.

Kết hợp với bàn phím 2‑in‑1 rời và bút Tab Pen Pro 2, Lenovo Yoga Tab Gen 2 chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ sáng tạo lấy bút làm trung tâm và làm việc hiệu suất cao bằng bàn phím. Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và dễ mang theo khiến thiết bị trở thành lựa chọn ưu tiên về tính di động trong danh mục Yoga Tablet mới, dành cho những người dùng đề cao sự linh hoạt và tiện dụng mỗi ngày.

Concept Lenovo Smart Canvas

Concept Lenovo Smart Canvas là một ý tưởng trải nghiệm đa thiết bị mới, được tạo ra để giúp người dùng ghi lại ý tưởng và tiếp tục công việc của mình xuyên suốt trên các thiết bị Lenovo tương thích. Giải pháp này kết nối liền mạch các phương thức nhập liệu bằng giọng nói, bút, camera và cảm ứng chạm, cho phép người dùng bắt đầu một tác vụ trên một thiết bị rồi tiếp tục phát triển nó trên thiết bị khác một cách dễ dàng.

Tại Lenovo Innovation World, Lenovo đã trình diễn concept Smart Canvas trên các thiết bị Lenovo Yoga AIO i Aura Edition (32", 11) và Lenovo Yoga Tab Gen 2, cho thấy cách hai thiết bị có thể hỗ trợ các giai đoạn khác nhau của quá trình hình thành ý tưởng, sáng tạo và tinh chỉnh trong một không gian làm việc kết nối.

Bằng cách giúp người dùng chuyển đổi dễ dàng giữa các thiết bị và phương thức nhập liệu tương thích, concept Lenovo Smart Canvas đơn giản hóa công nghệ phía sau các quy trình sáng tạo đa thiết bị, giúp người dùng tập trung hơn vào ý tưởng thay vì công cụ.