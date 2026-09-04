Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

Bằng năng lực R&D, ECOVACS đã sản xuất tự chủ cùng hệ sinh thái công nghệ có khả năng mở rộng linh hoạt, bứt phá từ dòng sản phẩm robit làm sạch sàn nhà sang các lĩnh vực làm sạch cửa kính, chăm sóc sân vườn và hồ bơi, đưa robot dịch vụ hiện diện tại hơn 38 triệu hộ gia đình thuộc 180 thị trường toàn cầu.

Ông David Qian, CEO của ECOVACS ROBOTICS

Phát biểu tại sự kiện giới thiệu loạt sản phẩm mới trong khuôn khổ triển lãm IFA 2026 đang diễn ra tại Berlin (Đức), ông David Qian, CEO của ECOVACS ROBOTICS nhấn mạnh: “Tương lai của robot gia dụng không nằm ở việc gia tăng số lượng sản phẩm, mà là giải phóng con người khỏi những công việc nhà thường nhật. Bằng cách tái sử dụng khoảng 80% nền tảng công nghệ cốt lõi và tùy biến 20% cho từng kịch bản ứng dụng, chúng tôi có thể đưa robot vượt khỏi giới hạn sàn nhà và cửa kính để vươn ra sân vườn và hồ bơi. Hướng tới tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới để robot trở nên thông minh hơn, tự chủ hơn và dễ dàng tiếp cận hơn, giúp mọi người tận hưởng cuộc sống thảnh thơi trọn vẹn.”

ECOVACS thể hiện rõ tầm nhìn “Robotics for All” (Robot cho mọi nhà) đồng nghĩa với việc đưa những giá trị thiết thực của robot dịch vụ hiện diện sâu rộng hơn trong từng khía cạnh của cuộc sống hàng ngày.

Hành trình mở rộng hệ sinh thái của ECOVACS sang các không gian sống mới bắt đầu từ những ô cửa kính. Đến nay dòng sản phẩm WINBOT W3 OMNI mới nhất được trình diễn tại IFA 2026 đang sở hữu công nghệ Vortex Wash, giải pháp tự động giặt khăn lau đầu tiên trong ngành, loại bỏ hoàn toàn phiền toái khi phải giặt khăn bẩn bằng tay. Với hơn 1,5 triệu hộ gia đình trên toàn thế giới tin dùng các sản phẩm WINBOT, ECOVACS đang giữ vững vị trí Số 1 toàn cầu về sản lượng cung ứng trong ngành hàng này, theo dữ liệu từ IDC.

Tiếp tục vươn ra không gian ngoài trời. ECOVACS mang đến IFA 2026 dòng máy cắt cỏ GOAT T Series với công nghệ TruEdge Trimmer, thiết kế cắt sát mép đường viền sân vườn giúp tối thiểu hóa thao tác thủ công, cùng hệ thống điều hướng HoloScope 360 Dual-LiDAR độc quyền trong ngành, giú máy tự chủ thích ứng với đa dạng cấu trúc sân vườn. Tính đến nay, dòng robot cắt cỏ GOAT đã chăm sóc gần 1,4 tỷ mét vuông diện tích cỏ trên toàn cầu, tương đương khoảng 200.000 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Trong lĩnh vực làm sạch sàn nhà, ECOVACS là thương hiệu tiên phong ứng dụng công nghệ OZMO ROLLER để giải quyết dứt điểm thách thức lớn nhất, đó là loại bỏ vết bẩn cứng đầu mà không gây lây lan vết bẩn ra sàn. Công nghệ này chính thức hiện diện trên model DEEBOT X12S OmniCyclone có mặt tại IFA 2026. Thế hệ OZMO ROLLER 3.0 mới nhất kết hợp áp lực chà nén cực đại cùng cơ chế tự giặt liên tục, giữ cho con lăn luôn sạch thuần khiết trong suốt chu trình dọn dẹp, giúp người dùng đạt hiệu quả sạch sâu tối đa với tối thiểu công sức. Kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 09/2024, tính đến nay ECOVACS đã xuất xưởng hơn 2,8 triệu mẫu sản phẩm robot hút bụi được trang bị con lăn OZMO ROLLER (theo dữ liệu nội bộ từ ECOVACS).

ECOVACS ROBOTICS tại IFA 2026

Kế thừa nền tảng chuyên môn vững chắc từ làm sạch sàn, cửa kính đến chăm sóc sân vườn, ECOVACS tiếp tục mở rộng trải nghiệm robot sang lĩnh vực vệ sinh hồ bơi. Có mặt tại IFA 2026 lần này, dòng sản phẩm ULTRAMARINE L1 PRO được thiết kế để giải phóng hoàn toàn thời gian và công sức chăm sóc hồ bơi, tự chủ điều hướng và làm sạch hiệu quả trên nhiều dạng lòng hồ khác nhau mà không cần sự can thiệp thủ công. Bằng việc robot hóa một công việc vốn tốn nhiều sức lực, ECOVACS đang biến việc bảo trì hồ bơi trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Nền tảng bảo chứng cho thành công đa ngành hàng này chính là các hệ sinh thái công nghệ có khả năng mở rộng linh hoạt, bao quát từ công nghệ robot, cảm biến, điều khiển chuyển động, cơ chế làm sạch đến quản lý năng lượng. Thay vì phải xây dựng lại từ đầu cho từng dòng sản phẩm, ECOVACS có thể tùy biến và mở rộng các năng lực robot đã được chứng minh qua thực tế trên nhiều môi trường và nhu cầu người dùng khác nhau, tạo nên một nền tảng chuyển giao mượt mà từ kịch bản này sang kịch bản tiếp theo.

Chiến lược này được bảo chứng bởi đội ngũ hơn 900 chuyên gia R&D, cùng khoản đầu tư lên đến 554 triệu Nhân dân tệ cho R&D trong nửa đầu năm 2026, cùng hơn 3.100 bằng sáng chế đã được cấp. Mô hình R&D và sản xuất tích hợp theo chiều dọc giúp củng cố mạnh mẽ lợi thế công nghệ, trao cho ECOVACS quyền chủ động hoàn toàn đối với các công nghệ robot cốt lõi và rút ngắn tối đa hành trình từ ý tưởng đổi mới đến sản phẩm thương mại thực tế.

Tổng hòa các năng lực này cho phép ECOVACS đưa chuyên môn robot đã khẳng định vị thế vào các ngành hàng và thị trường mới ở quy mô lớn, đồng thời luôn tập trung vào việc tạo ra giá trị thiết thực cho cuộc sống hàng ngày.

Nửa đầu năm 2026, sản lượng cung ứng robot dịch vụ toàn cầu của ECOVACS tăng 44,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu từ các ngành hàng mới (bao gồm robot lau kính, robot cắt cỏ và robot vệ sinh hồ bơi) tăng trưởng tới 75,1% tại các thị trường quốc tế. Lần đầu tiên, thị trường quốc tế đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu của ECOVACS trong Quý 2/2026, đạt mức 51%. Cột mốc này phản ánh sự bứt phá mạnh mẽ của danh mục sản phẩm robot vượt khỏi thị trường nội địa Trung Quốc.

Tại IFA Berlin 2026, khách tham quan có thể trải nghiệm tầm nhìn này tại Hall 9, Gian hàng 113 ở Messe Berlin từ ngày 04 đến 08 tháng 09.