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Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng

Thế Kiên

Thế Kiên

16:02 | 04/09/2026
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Cổ phiếu VIC chạm 260.000 đồng trong sáng 4/9, đưa vốn hóa Vingroup lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng. Cột mốc mới cho thấy sức ảnh hưởng lớn của một cổ phiếu trụ, nhưng không đồng nghĩa doanh nghiệp có 2 triệu tỷ đồng tiền mặt.
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Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng
Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng.

VIC chạm đỉnh, vốn hóa vượt 2 triệu tỷ đồng

Vốn hóa Vingroup lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng khi cổ phiếu VIC có lúc chạm 260.000 đồng trong phiên sáng 4/9. Đây là mức giá cao nhất của VIC từ khi niêm yết và cũng tạo cột mốc mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo dữ liệu công bố trong phiên, lúc 9h40, VIC giao dịch ở 258.500 đồng một cổ phiếu, tăng 5,7% so với giá tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 900.000 cổ phiếu. Trong khoảng hai tuần trước đó, thị giá mã này tăng gần 30%.

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Vingroup hiện có hơn 7,762 tỷ cổ phiếu. Với mức giá 260.000 đồng, phép tính giá cổ phiếu nhân với số cổ phiếu cho kết quả khoảng 2,018 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu một doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng vốn hóa.

Cột mốc này chỉ tồn tại tại một thời điểm trong phiên. Sau khi lập đỉnh, VIC hạ nhiệt. Cuối phiên sáng, vốn hóa Vingroup còn khoảng 1,971 triệu tỷ đồng. Vì vậy, cách diễn đạt chính xác là doanh nghiệp đã có lúc vượt 2 triệu tỷ đồng, không phải giữ chắc quy mô này khi phiên giao dịch kết thúc.

Một cổ phiếu kéo hơn 19 điểm VN Index

Đà tăng của VIC tạo ảnh hưởng trực tiếp lên chỉ số chung vì đây là cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường. Riêng sáng 4/9, VIC đóng góp hơn 19 điểm vào chiều tăng của VN Index. Chỉ số kết phiên sáng tại 1.847,54 điểm, tăng 19,82 điểm, tương đương 1,08%.

Như vậy, phần lớn số điểm tăng của VN Index trong buổi sáng đến từ VIC. Trong khoảng nửa tháng, cổ phiếu này đóng góp khoảng 102 điểm cho chỉ số, trong khi VHM đóng góp gần 8 điểm và VPB hơn 4 điểm.

Sự tập trung này giúp chỉ số lập vùng cao mới nhưng cũng làm tăng khoảng cách giữa diễn biến của VN Index và hiệu quả thực tế trong nhiều danh mục. Nhà đầu tư không nắm VIC hoặc nhóm cổ phiếu cùng hệ sinh thái có thể không nhận được mức tăng tương ứng với chỉ số.

Thanh khoản VIC cũng tăng nhanh. Trong 5 phiên liền trước, khối lượng khớp lệnh bình quân đạt khoảng 9 triệu cổ phiếu mỗi phiên, gấp đôi mức bình quân từ đầu năm và bình quân quý. Dòng tiền lớn giúp cổ phiếu duy trì đà đi lên, song biến động trong phiên sáng 4/9 cho thấy áp lực chốt lời xuất hiện khi giá tiến lên vùng kỷ lục.

Vốn hóa 2 triệu tỷ đồng nói lên điều gì

Vốn hóa thị trường là giá trị do nhà đầu tư định cho toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành tại một thời điểm. Chỉ tiêu này thay đổi theo giá cổ phiếu từng phút và không đồng nghĩa Vingroup đang sở hữu 2 triệu tỷ đồng tiền mặt.

Vốn hóa cũng không phải tổng tài sản hay vốn chủ sở hữu. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2026 đã soát xét cho thấy Vingroup có tổng tài sản hơn 1,3 triệu tỷ đồng tại ngày 30/6, tăng 17% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 191.670 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, doanh thu thuần sau soát xét của tập đoàn đạt 221.920 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 34.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20.905 tỷ đồng. So với báo cáo doanh nghiệp tự lập, doanh thu thuần giảm gần 368 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 530 tỷ đồng.

Khoảng cách lớn giữa vốn hóa và vốn chủ sở hữu phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với giá trị tương lai, hệ sinh thái kinh doanh và khả năng triển khai các dự án của tập đoàn. Khoảng cách này cũng đặt ra yêu cầu nhà đầu tư phải xem xét đồng thời kết quả kinh doanh, dòng tiền, nghĩa vụ nợ và mức độ pha loãng cổ phiếu, thay vì dùng riêng mốc vốn hóa để ra quyết định.

Với thị trường, cột mốc 2 triệu tỷ đồng cho thấy doanh nghiệp Việt có thể đạt quy mô định giá rất lớn trên sàn. Tuy nhiên, khi một cổ phiếu tạo phần lớn mức tăng của chỉ số, độ rộng thị trường, thanh khoản và mức lan tỏa sang các nhóm ngành khác vẫn là các chỉ báo cần theo dõi.

Mới đây, theo cập nhật của Forbes ngày 27/8, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vingroup - sở hữu khối tài sản 36,6 tỷ USD, tương đương khoảng 950.000 tỷ đồng, đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông tăng khoảng 2,3 tỷ USD trong phiên.

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup và là vợ ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 4 tỷ USD, tương đương khoảng 105.200 tỷ đồng, xếp thứ 1.066 thế giới, vượt qua bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC). Qua đó, bà Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup và là em gái bà Phạm Thu Hương xếp hạng thứ 1.488 trong danh sách của Forbes, với tổng tài sản 2,9 tỷ USD, tương đương hơn 75.000 tỷ đồng.

Cách tính vốn hóa Vingroup tại mức giá kỷ lục

Số cổ phiếu của Vingroup: 7.762.186.429 cổ phiếu. Giá cao nhất sáng 4/9: 260.000 đồng một cổ phiếu. Vốn hóa ước tính: 7.762.186.429 nhân 260.000 đồng, tương đương khoảng 2,018 triệu tỷ đồng. Con số thay đổi ngay khi giá VIC biến động.
Cổ phiếu VIC VinGroup Tập đoàn Vingroup cổ phiếu Vingroup vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng vốn hóa Vingroup Cách tính vốn hóa Vingroup vốn hóa thị trường

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,100 148,500
Hà Nội - PNJ 145,100 148,500
Đà Nẵng - PNJ 145,100 148,500
Miền Tây - PNJ 145,100 148,500
Tây Nguyên - PNJ 145,100 148,500
Đông Nam Bộ - PNJ 145,100 148,500
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,560 14,860
Miếng SJC Nghệ An 14,560 14,860
Miếng SJC Thái Bình 14,560 14,860
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,560 14,910
NL 99.99 13,700
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,600
Trang sức 99.9 14,220 14,820
Trang sức 99.99 14,230 14,830
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 14,862
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,456 14,863
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,451 1,481
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,451 1,482
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,426 1,471
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,644 145,644
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,686 110,486
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,388 100,188
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,009 8,989
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,118 85,918
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,697 61,497
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
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CNY 0 3840 3936
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SBJ 13000000 13000000 14860000
Cập nhật: 05/09/2026 07:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả công tố, kiểm sát qua vụ án ma túy VN10

Ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả công tố, kiểm sát qua vụ án ma túy VN10

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Bộ Công an sẽ rà soát chi phí thiết bị truyền tin báo cháy

Bộ Công an sẽ rà soát chi phí thiết bị truyền tin báo cháy

Dự thảo Luật Đấu thầu đưa AI vào giám sát gian lận

Dự thảo Luật Đấu thầu đưa AI vào giám sát gian lận

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Dyson lần đầu tiên công bố hơn 10 sản phẩm thông minh mới tại IFA 2026

Dyson lần đầu tiên công bố hơn 10 sản phẩm thông minh mới tại IFA 2026

JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay

JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Phát thải khí nhà kính ngành viễn thông giảm 5% nhưng chưa đủ nhanh

Phát thải khí nhà kính ngành viễn thông giảm 5% nhưng chưa đủ nhanh

Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

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7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

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Biến cố với Chủ tịch Tạ Công Hoan, Nhiệt điện Hải Phòng kiện toàn lãnh đạo

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DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

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