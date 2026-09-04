Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng.

VIC chạm đỉnh, vốn hóa vượt 2 triệu tỷ đồng

Vốn hóa Vingroup lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng khi cổ phiếu VIC có lúc chạm 260.000 đồng trong phiên sáng 4/9. Đây là mức giá cao nhất của VIC từ khi niêm yết và cũng tạo cột mốc mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo dữ liệu công bố trong phiên, lúc 9h40, VIC giao dịch ở 258.500 đồng một cổ phiếu, tăng 5,7% so với giá tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 900.000 cổ phiếu. Trong khoảng hai tuần trước đó, thị giá mã này tăng gần 30%.

Vingroup hiện có hơn 7,762 tỷ cổ phiếu. Với mức giá 260.000 đồng, phép tính giá cổ phiếu nhân với số cổ phiếu cho kết quả khoảng 2,018 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu một doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng vốn hóa.

Cột mốc này chỉ tồn tại tại một thời điểm trong phiên. Sau khi lập đỉnh, VIC hạ nhiệt. Cuối phiên sáng, vốn hóa Vingroup còn khoảng 1,971 triệu tỷ đồng. Vì vậy, cách diễn đạt chính xác là doanh nghiệp đã có lúc vượt 2 triệu tỷ đồng, không phải giữ chắc quy mô này khi phiên giao dịch kết thúc.

Một cổ phiếu kéo hơn 19 điểm VN Index

Đà tăng của VIC tạo ảnh hưởng trực tiếp lên chỉ số chung vì đây là cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường. Riêng sáng 4/9, VIC đóng góp hơn 19 điểm vào chiều tăng của VN Index. Chỉ số kết phiên sáng tại 1.847,54 điểm, tăng 19,82 điểm, tương đương 1,08%.

Như vậy, phần lớn số điểm tăng của VN Index trong buổi sáng đến từ VIC. Trong khoảng nửa tháng, cổ phiếu này đóng góp khoảng 102 điểm cho chỉ số, trong khi VHM đóng góp gần 8 điểm và VPB hơn 4 điểm.

Sự tập trung này giúp chỉ số lập vùng cao mới nhưng cũng làm tăng khoảng cách giữa diễn biến của VN Index và hiệu quả thực tế trong nhiều danh mục. Nhà đầu tư không nắm VIC hoặc nhóm cổ phiếu cùng hệ sinh thái có thể không nhận được mức tăng tương ứng với chỉ số.

Thanh khoản VIC cũng tăng nhanh. Trong 5 phiên liền trước, khối lượng khớp lệnh bình quân đạt khoảng 9 triệu cổ phiếu mỗi phiên, gấp đôi mức bình quân từ đầu năm và bình quân quý. Dòng tiền lớn giúp cổ phiếu duy trì đà đi lên, song biến động trong phiên sáng 4/9 cho thấy áp lực chốt lời xuất hiện khi giá tiến lên vùng kỷ lục.

Vốn hóa 2 triệu tỷ đồng nói lên điều gì

Vốn hóa thị trường là giá trị do nhà đầu tư định cho toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành tại một thời điểm. Chỉ tiêu này thay đổi theo giá cổ phiếu từng phút và không đồng nghĩa Vingroup đang sở hữu 2 triệu tỷ đồng tiền mặt.

Vốn hóa cũng không phải tổng tài sản hay vốn chủ sở hữu. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2026 đã soát xét cho thấy Vingroup có tổng tài sản hơn 1,3 triệu tỷ đồng tại ngày 30/6, tăng 17% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 191.670 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, doanh thu thuần sau soát xét của tập đoàn đạt 221.920 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 34.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20.905 tỷ đồng. So với báo cáo doanh nghiệp tự lập, doanh thu thuần giảm gần 368 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 530 tỷ đồng.

Khoảng cách lớn giữa vốn hóa và vốn chủ sở hữu phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với giá trị tương lai, hệ sinh thái kinh doanh và khả năng triển khai các dự án của tập đoàn. Khoảng cách này cũng đặt ra yêu cầu nhà đầu tư phải xem xét đồng thời kết quả kinh doanh, dòng tiền, nghĩa vụ nợ và mức độ pha loãng cổ phiếu, thay vì dùng riêng mốc vốn hóa để ra quyết định.

Với thị trường, cột mốc 2 triệu tỷ đồng cho thấy doanh nghiệp Việt có thể đạt quy mô định giá rất lớn trên sàn. Tuy nhiên, khi một cổ phiếu tạo phần lớn mức tăng của chỉ số, độ rộng thị trường, thanh khoản và mức lan tỏa sang các nhóm ngành khác vẫn là các chỉ báo cần theo dõi.

Mới đây, theo cập nhật của Forbes ngày 27/8, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vingroup - sở hữu khối tài sản 36,6 tỷ USD, tương đương khoảng 950.000 tỷ đồng, đứng thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông tăng khoảng 2,3 tỷ USD trong phiên.

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup và là vợ ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 4 tỷ USD, tương đương khoảng 105.200 tỷ đồng, xếp thứ 1.066 thế giới, vượt qua bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC). Qua đó, bà Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup và là em gái bà Phạm Thu Hương xếp hạng thứ 1.488 trong danh sách của Forbes, với tổng tài sản 2,9 tỷ USD, tương đương hơn 75.000 tỷ đồng.