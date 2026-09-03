Chuyển đổi số
Y tế số

Bắt Thứ trưởng Bộ Y tế, lộ đường dây nâng giá thiết bị y tế

Thế Kiên

Thế Kiên

15:39 | 03/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án liên quan Công ty Việt Mỹ, doanh nghiệp từng có vốn điều lệ tăng 17,5 lần và doanh thu gần 1.000 tỷ đồng.
Trước cuộc thanh tra toàn diện ngành dược, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì? Ladophar sau 'cơn địa chấn' Louis Holdings: 59 tỷ đồng tăng vốn có đang 'bốc hơi' qua hợp đồng EPC? Ladophar chính thức chấm dứt hợp đồng EPC 59 tỷ với ATG Planet
Bắt Thứ trưởng Bộ Y tế, lộ đường dây nâng giá thiết bị y tế
Giáo sư Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế là một trong các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu phòng chống, điều trị ung thư tại Việt Nam,

Thứ trưởng Bộ Y tế bị điều tra về tội nhận hối lộ

Ngày 2/9/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Theo thông tin chính thức của Bộ Công an, ông Thuấn bị khởi tố theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn trước khi thi hành.

Khởi tố vụ án tại Công ty Việt Mỹ, điều tra đường dây chuyển giá thiết bị y tế
Khởi tố vụ án tại Công ty Việt Mỹ, điều tra đường dây chuyển giá thiết bị y tế

Việc khởi tố ông Thuấn diễn ra trong quá trình Cục Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Bộ Công an chưa công bố số tiền ông Thuấn bị cáo buộc đã nhận, thời điểm nhận tiền, người đưa tiền và công việc cụ thể liên quan đến khoản tiền này. Vì vậy, những nội dung trên cần chờ kết luận điều tra.

Cơ quan điều tra đang làm rõ quy mô vụ án, vai trò và hành vi của từng bị can, đồng thời xác minh những người có liên quan để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Nhóm doanh nghiệp mua bán thiết bị qua nhiều tầng trung gian

Vụ án tại Công ty Việt Mỹ được khởi tố từ cuối tháng 7/2026. Ba người đã bị khởi tố, tạm giam gồm Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc công ty và Trần Thị Hồng Hạnh, người phụ trách kế toán.

Những người này bị điều tra về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu được Báo Tin tức và Dân tộc dẫn lại, Bùi Chân Phương bị cáo buộc thành lập, chỉ đạo và điều hành ba doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai.

Cơ quan điều tra xác định ông Phương còn thành lập năm công ty tại Singapore và ba công ty tại Hong Kong. Thiết bị y tế và thuốc tân dược được mua bán qua các doanh nghiệp này trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Mỗi lần hàng hóa được chuyển qua một tầng doanh nghiệp, giá trị có thể được điều chỉnh. Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm doanh nghiệp đã lợi dụng chuỗi giao dịch này để nâng giá thiết bị y tế và thuốc, sau đó bán cho các đơn vị, cơ sở y tế tại Việt Nam với giá rất cao.

Phương thức trên bị cho là giúp các đối tượng thu lợi bất chính với số tiền rất lớn, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh.

Trong hoạt động nhập khẩu, nhóm doanh nghiệp còn bị cáo buộc lợi dụng giấy phép do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính, sau đó khai báo gian dối các thiết bị y tế khác là hàng đi kèm để đưa về Việt Nam.

Các cáo buộc này đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Chưa có bản án có hiệu lực pháp luật xác định trách nhiệm hình sự của các bị can.

Bắt Thứ trưởng Bộ Y tế, lộ đường dây nâng giá thiết bị y tế
Giáo sư Trần Văn Thuấn từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia, Trưởng Bộ môn Ung thư Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. (ảnh: Vietnamnet).

Vốn điều lệ tăng 17,5 lần trong hơn ba năm

Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ được thành lập ngày 22/8/2007 và hoạt động gần 20 năm trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được Tuổi Trẻ Online công bố, năm 2016, Việt Mỹ có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Ông Bùi Chân Phương sở hữu 90% vốn, tương ứng 18 tỷ đồng.

Năm 2018, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng, sau đó tiếp tục tăng lên 100 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2019 đến đầu năm 2020, vốn của Việt Mỹ tăng từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.

Ngày 20/1/2020, doanh nghiệp đăng ký nâng vốn từ 200 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Toàn bộ vốn điều lệ được ghi nhận là vốn tư nhân.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát giá thiết bị y tế trên toàn quốc
Bộ Y tế yêu cầu rà soát giá thiết bị y tế trên toàn quốc

Như vậy, quy mô vốn điều lệ của Việt Mỹ tăng 17,5 lần trong hơn ba năm, nếu so với mức 20 tỷ đồng trong hồ sơ năm 2016. Hồ sơ đăng ký thay đổi vào tháng 3/2026 vẫn ghi nhận ông Hà Văn Nam là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Việc doanh nghiệp tăng vốn nhanh không tự thân phản ánh sai phạm. Vấn đề cần làm rõ là vốn đăng ký đã được góp đủ hay chưa, nguồn tiền hình thành vốn, cách sử dụng dòng tiền và mối liên hệ giữa quy mô vốn với các hợp đồng cung cấp thiết bị y tế. Những nội dung này chưa được cơ quan điều tra công bố.

Doanh thu gần 1.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận rất thấp

Dữ liệu tài chính trong giai đoạn 2018 đến 2022 cho thấy Việt Mỹ từng ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Ladophar sau
Ladophar sau 'cơn địa chấn' Louis Holdings: 59 tỷ đồng tăng vốn có đang 'bốc hơi' qua hợp đồng EPC?

Năm 2018, doanh thu thuần của công ty đạt khoảng 215,3 tỷ đồng. Đến năm 2020, con số này tăng lên 944,3 tỷ đồng, gấp hơn bốn lần sau hai năm.

Năm 2022, doanh thu thuần giảm còn 196,4 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng ở mức 175,1 tỷ đồng, còn lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt khoảng 1,1 tỷ đồng.

Biên lãi gộp của Việt Mỹ trong năm 2022 đạt 10,8%. Biên lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức 0,6%, còn biên lợi nhuận sau thuế khoảng 0,1%. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản gần như bằng 0%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,1%.

Các chỉ số cho thấy doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng phần lợi nhuận được thể hiện trên báo cáo tài chính rất thấp. Tuy nhiên, chưa thể dùng riêng những số liệu này để kết luận có hành vi che giấu lợi nhuận hoặc chuyển giá.

Cơ quan điều tra sẽ phải đối chiếu báo cáo tài chính, sổ kế toán, hóa đơn, hợp đồng nhập khẩu, chứng từ thanh toán và giao dịch giữa các doanh nghiệp trong nước với các pháp nhân ở nước ngoài.

Việc đối chiếu dữ liệu theo toàn bộ chuỗi giao dịch có thể giúp xác định giá mua ban đầu, số lần hàng hóa được mua bán lại, phần chênh lệch hình thành qua từng tầng trung gian và đơn vị cuối cùng phải thanh toán.

Khoảng trống kiểm soát trong chuỗi cung ứng thiết bị y tế

Vụ án đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát giá và nguồn gốc thiết bị y tế khi hàng hóa được giao dịch qua nhiều doanh nghiệp tại nhiều quốc gia.

Nếu cơ sở dữ liệu về giấy phép nhập khẩu, tờ khai hải quan, hóa đơn điện tử, giá bán và hợp đồng mua sắm không được kết nối, cơ quan quản lý khó phát hiện một thiết bị bị nâng giá qua nhiều tầng trung gian.

Việc liên thông dữ liệu giữa Bộ Y tế, cơ quan hải quan, cơ quan thuế, kho bạc và các cơ sở y tế công lập có thể giúp hệ thống tự động cảnh báo khi giá nhập khẩu chênh lệch lớn với giá bán, một giấy phép được sử dụng cho nhiều lô hàng bất thường hoặc thiết bị đi qua nhiều pháp nhân có quan hệ liên kết.

Công khai giá trúng thầu cũng chưa đủ nếu cơ quan quản lý không truy được giá gốc và chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của từng doanh nghiệp trung gian.

Cuộc điều tra đối với Công ty Việt Mỹ vì thế không dừng ở trách nhiệm của các cá nhân. Vụ án còn cho thấy yêu cầu xây dựng cơ chế giám sát xuyên suốt từ cấp phép, nhập khẩu, kê khai thuế đến mua sắm và sử dụng thiết bị tại cơ sở y tế.

Những thông tin đã được công bố

Ngày 2/9/2026, Cục Cảnh sát kinh tế khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn. Ông Thuấn bị điều tra về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Vụ án gốc liên quan hai tội danh gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn lậu”. Ba bị can thuộc Công ty Việt Mỹ đã bị khởi tố từ cuối tháng 7/2026.

Bộ Công an chưa công bố số tiền ông Thuấn bị cáo buộc nhận, người đưa tiền và giao dịch cụ thể liên quan đến hành vi này.
Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ Trần Văn Thuấn Khởi tố Công ty Việt Mỹ Công ty Việt Mỹ Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai Nhận hối lộ thiết bị y tế

Bài liên quan

Bộ Y tế yêu cầu rà soát giá thiết bị y tế trên toàn quốc

Bộ Y tế yêu cầu rà soát giá thiết bị y tế trên toàn quốc

Bắt tạm giam Giám đốc Sở KH&CN Bắc Ninh về tội nhận hối lộ

Bắt tạm giam Giám đốc Sở KH&CN Bắc Ninh về tội nhận hối lộ

Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt bị đình chỉ khám sức khỏe, 11 cơ sở khác bị phạt

Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt bị đình chỉ khám sức khỏe, 11 cơ sở khác bị phạt

Có thể bạn quan tâm

Samsung tham gia hội thảo đổi mới truyền thông y tế

Samsung tham gia hội thảo đổi mới truyền thông y tế

Kết nối sáng tạo
Tại đây, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam đã tham gia phiên thảo luận với chủ đề “Ứng dụng công nghệ số và AI trong chăm sóc sức khỏe chủ động”.
Nâng cao nhận thức cộng đồng, chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi mãn kinh

Nâng cao nhận thức cộng đồng, chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi mãn kinh

Y tế số
Phụ nữ từ 35 tuổi trở lên bắt đầu có sự suy giảm nội tiết tố. Quá trình này có nhiều biểu hiện như bốc hỏa, đổ mồ hôi, rụng tóc, tích mỡ, giảm độ đàn hồi của da, loãng xương, rối loạn tim mạch, huyết áp... Sự thay đổi này có thể tác động đến tâm lý, làm phụ nữ dễ cáu gắt, mất cân bằng cảm xúc, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Dinh dưỡng đầy đủ giúp trẻ phát triển toàn diện, nâng cao tầm vóc người Việt

Dinh dưỡng đầy đủ giúp trẻ phát triển toàn diện, nâng cao tầm vóc người Việt

Y tế số
Bên cạnh suy dinh dưỡng thấp còi, trẻ em Việt Nam vẫn đối mặt với tình trạng thiếu vi chất, trong khi thừa cân, béo phì có xu hướng gia tăng. Các chuyên gia cảnh báo những “khoảng trống” dinh dưỡng khó nhận biết có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng, miễn dịch, thể chất và nhận thức của trẻ nếu kéo dài.
Cộng đồng trên mạng xã hội có thể giúp người trẻ chống tin giả về sức khỏe

Cộng đồng trên mạng xã hội có thể giúp người trẻ chống tin giả về sức khỏe

Y tế số
Nghiên cứu với 583 người trẻ Việt Nam cho thấy các cộng đồng trực tuyến có sự gắn kết và hỗ trợ có thể nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, đồng thời thúc đẩy hành vi bảo vệ sức khỏe.
Quét mã QR để biết nguồn gốc từng lon sữa

Quét mã QR để biết nguồn gốc từng lon sữa

Phần mềm - Ứng dụng
Mã QR trên từng lon sữa giúp người mua kiểm tra ngày sản xuất, số lô, nơi sản xuất và thông tin chất lượng, qua đó tăng khả năng kiểm chứng sản phẩm.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Cần Thơ chuẩn bị xây dựng Khu Công nghệ cao 300 ha, vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Cần Thơ chuẩn bị xây dựng Khu Công nghệ cao 300 ha, vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

32°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 05/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 05/09/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 05/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 06/09/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 06/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 05/09/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 05/09/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 05/09/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 05/09/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 06/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 06/09/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 06/09/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 06/09/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 06/09/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
29°C
Đà Nẵng

34°C

Cảm giác: 39°C
mây cụm
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 05/09/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 05/09/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 05/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 06/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 06/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
29°C
Hải Phòng

32°C

Cảm giác: 35°C
mây rải rác
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 05/09/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 05/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 05/09/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 05/09/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 06/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 06/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
31°C
Khánh Hòa

38°C

Cảm giác: 45°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
36°C
Thứ bảy, 05/09/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 05/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 05/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 05/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 05/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 05/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 03:00
35°C
Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 06/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 06/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
37°C
Nghệ An

32°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 05/09/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 05/09/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 05/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 05/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 05/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 06/09/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 06/09/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 06/09/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 06/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
29°C
Phan Thiết

33°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 05/09/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 05/09/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 05/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 06/09/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 06/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Quảng Bình

30°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 05/09/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 05/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 05/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 05/09/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 05/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 06/09/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 06/09/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 06/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 06/09/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
27°C
Thừa Thiên Huế

35°C

Cảm giác: 38°C
mây cụm
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 05/09/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 05/09/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 05/09/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 05/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 06/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 06/09/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 06/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 06/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 06/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
33°C
Hà Giang

33°C

Cảm giác: 34°C
mây rải rác
Thứ bảy, 05/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 05/09/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 05/09/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 05/09/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 05/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 05/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 05/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 05/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 06/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 06/09/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 06/09/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 06/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 06/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 06/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 07/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 07/09/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 07/09/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 07/09/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 07/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 07/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 07/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
NL 99.99 13,750 ▲150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,650 ▲150K
Trang sức 99.9 14,270 ▲70K 14,870 ▲70K
Trang sức 99.99 14,280 ▲70K 14,880 ▲70K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,461 ▲7K 14,912 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,461 ▲7K 14,913 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,456 ▲7K 1,486 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,456 ▲7K 1,487 ▲1339K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,431 ▲7K 1,476 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,139 ▲693K 146,139 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,061 ▲525K 110,861 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,728 ▲476K 100,528 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,395 ▲427K 90,195 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,409 ▲408K 86,209 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,905 ▲292K 61,705 ▲292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18272 18548 19121
CAD 18385 18662 19278
CHF 31648 32028 32670
CNY 0 3842 3937
EUR 29701 29923 31001
GBP 34493 34885 35826
HKD 0 3197 3399
JPY 160 164 171
KRW 0 18 20
NZD 0 15080 15668
SGD 20051 20334 20901
THB 708 771 824
USD (1,2) 25825 0 0
USD (5,10,20) 25865 0 0
USD (50,100) 25893 25907 26272
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,905 25,905 26,285
USD(1-2-5) 24,869 - -
USD(10-20) 24,869 - -
EUR 29,746 29,770 31,181
JPY 162.88 163.17 173.04
GBP 34,672 34,766 35,961
AUD 18,454 18,521 19,219
CAD 18,566 18,626 19,311
CHF 31,902 32,001 32,946
SGD 20,159 20,222 21,023
CNY - 3,809 3,955
HKD 3,260 3,270 3,408
KRW 17.7 18.46 20.08
THB 755.3 764.63 819.17
NZD 15,037 15,177 15,623
SEK - 2,689 2,785
DKK - 3,990 4,131
NOK - 2,759 2,857
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,029.97 - 6,812.57
TWD 743.47 - 900.13
SAR - 6,830.31 7,194.44
KWD - 82,700 87,995
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,875 25,905 26,285
EUR 29,785 29,905 31,100
GBP 34,683 34,822 35,855
HKD 3,260 3,273 3,390
CHF 31,753 31,881 32,810
JPY 163.36 164.02 172
AUD 18,453 18,527 19,125
SGD 20,234 20,315 20,912
THB 772 775 812
CAD 18,578 18,653 19,250
NZD 15,125 15,670
KRW 18.36 20.35
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25900 25900 26280
AUD 18449 18549 19472
CAD 18571 18671 19682
CHF 31896 31926 33508
CNY 3823.3 3848.3 3983.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29887 29917 31648
GBP 34800 34850 36608
HKD 0 3330 0
JPY 164.01 164.51 175.02
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.5 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 15163 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20207 20337 21070
THB 0 737.3 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14500000 14500000 14900000
SBJ 13000000 13000000 14900000
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,886 25,916 26,300
USD20 25,866 25,916 26,835
USD1 25,816 25,916 26,885
AUD 18,425 18,525 19,640
EUR 29,610 29,710 31,376
CAD 18,484 18,584 19,893
SGD 20,260 20,410 21,672
JPY 163.78 165.28 170.81
GBP 34,587 34,679 35,799
XAU 14,608,000 0 14,912,000
CNY 0 3,732 0
THB 0 770 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/09/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Quy định mới về hoạt động mật mã dân sự

Quy định mới về hoạt động mật mã dân sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng

Chuyển từ

Chuyển từ 'học tập và làm theo' sang 'học tập và thực hành' tư tưởng Hồ Chí Minh

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Xiaomi Fold 18 Pro lộ diện, thiết kế hộ chiếu rộng hơn Galaxy Z Fold 8

Xiaomi Fold 18 Pro lộ diện, thiết kế hộ chiếu rộng hơn Galaxy Z Fold 8

Dyson chính thức ra mắt bàn chải điện 2 in 1 CameraJet

Dyson chính thức ra mắt bàn chải điện 2 in 1 CameraJet

Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?

Siêu phẩm mới vừa ra mắt nhà POCO có gì?

Huawei Mate XT 2 sắp ra mắt, cấu hình cao nhất 2TB

Huawei Mate XT 2 sắp ra mắt, cấu hình cao nhất 2TB

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

ChatGPT, Claude, Grok sập cùng lúc, lộ diện ba nguyên nhân hạ tầng

ChatGPT, Claude, Grok sập cùng lúc, lộ diện ba nguyên nhân hạ tầng

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

Ví lạnh là gì? Cơ chế hoạt động và giới hạn bảo mật

Ví lạnh là gì? Cơ chế hoạt động và giới hạn bảo mật

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Doanh nghiệp nào có thể được Nhà nước thoái vốn?

Doanh nghiệp nào có thể được Nhà nước thoái vốn?

Saigonbank lỗ quý 2, tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ còn khoảng 36%

Saigonbank lỗ quý 2, tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ còn khoảng 36%

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
SHB Finance chính thức đổi tên thành SFinance sau thương vụ 3.600 tỷ đồng

SHB Finance chính thức đổi tên thành SFinance sau thương vụ 3.600 tỷ đồng

Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Ông Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao trong nửa đầu năm 2026

Ông Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao trong nửa đầu năm 2026

Quy mô tài sản 91.756 tỷ đồng,

Quy mô tài sản 91.756 tỷ đồng, 'hạ tầng số' của Tài chính Điện lực đang ở đâu?

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

Hongqi thử nghiệm cửa sổ trời quang điện đầu tiên trên xe SUV

Hongqi thử nghiệm cửa sổ trời quang điện đầu tiên trên xe SUV

D19E thế hệ mới nâng sức kéo cho đường sắt Việt Nam

D19E thế hệ mới nâng sức kéo cho đường sắt Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

TSW quét sạch CFO, vô địch LCP 2026 đầy thuyết phục

TSW quét sạch CFO, vô địch LCP 2026 đầy thuyết phục

GTA VI hé lộ loạt nâng cấp đáng chú ý qua 26 phút gameplay

GTA VI hé lộ loạt nâng cấp đáng chú ý qua 26 phút gameplay