Khởi tố Công ty Việt Mỹ vì nghi chuyển giá, buôn lậu thiết bị y tế.

Khởi tố vụ án tại Công ty Việt Mỹ, điều tra đường dây chuyển giá thiết bị y tế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan để điều tra hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án được xác định có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế thông qua mạng lưới doanh nghiệp được thành lập tại nước ngoài, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước và làm tăng chi phí đầu tư trong lĩnh vực y tế.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thời gian gần đây tình trạng chuyển giá, trốn thuế diễn biến ngày càng phức tạp. Không chỉ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng bị phát hiện sử dụng mô hình thành lập pháp nhân ở nước ngoài để thực hiện các giao dịch mua bán lòng vòng, che giấu giá trị thực của hàng hóa nhập khẩu.

Qua công tác nghiệp vụ và xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu thiết bị y tế và thuốc tân dược có dấu hiệu nâng khống giá hàng hóa trước khi đưa về Việt Nam. Hành vi này không chỉ làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp mà còn khiến giá thiết bị y tế và thuốc bán cho các cơ sở khám chữa bệnh tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh.

Thành lập 8 pháp nhân ở nước ngoài để nâng giá hàng hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Bùi Chân Phương đã thành lập và điều hành ba doanh nghiệp tại Việt Nam gồm Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai.

Song song với đó, Bùi Chân Phương còn thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông. Các doanh nghiệp này được sử dụng để thực hiện hoạt động mua đi bán lại thiết bị y tế, thuốc tân dược nhiều lần trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho rằng việc mua bán qua nhiều tầng trung gian đã làm tăng giá trị hàng hóa, tạo ra khoản chênh lệch lớn và mang lại lợi nhuận bất chính cho nhóm doanh nghiệp. Đồng thời, hoạt động này còn làm giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài hành vi chuyển giá, cơ quan điều tra còn xác định trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế, nhóm doanh nghiệp đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối các thiết bị đi kèm, qua đó đưa thêm nhiều thiết bị khác vào Việt Nam.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với ba người gồm:

Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ.

Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ.

Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ.

Ba bị can bị điều tra về các tội "Buôn lậu" theo Điều 188 và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo các doanh nghiệp có hành vi chuyển giá

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan tại các doanh nghiệp do Bùi Chân Phương điều hành cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước nếu có dấu hiệu vi phạm.

Song song với đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh dòng tiền, tài sản để phục vụ công tác kê biên, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Từ vụ án trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh với các hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua việc thành lập pháp nhân ở nước ngoài hoặc sử dụng các phương thức tương tự.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện hành vi chuyển giá chủ động chấm dứt vi phạm, tự giác kê khai bổ sung và nộp đầy đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật.