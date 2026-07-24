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BYD tuyển dụng nhân sự quy mô lớn giữa lúc nhu cầu toàn cầu tăng vọt

Huy Thông

Huy Thông

16:42 | 24/07/2026
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Giữa lúc doanh số xuất khẩu tăng tốc trở lại sau chuỗi ngày sụt giảm, hãng xe Trung Quốc BYD tuyển dụng nhân sự cho hơn 9.000 vị trí tại tổ hợp sản xuất then chốt của mình, chuẩn bị nguồn lực đáp ứng đà tăng trưởng ở thị trường quốc tế.
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BYD tuyển dụng nhân sự quy mô lớn giữa lúc nhu cầu toàn cầu tăng vọt
Xe Denza trên dây chuyền sản xuất BYD. Ảnh: BYD

BYD vừa mở đợt tuyển dụng nhân sự quy mô lớn tại tổ hợp công nghiệp của hãng trong Khu hợp tác đặc biệt Thâm Quyến - Sán Đầu (Shenshan), tìm kiếm hơn 9.000 vị trí cho nhà máy linh kiện Ebu và cơ sở lắp ráp ôtô Xiaomo, theo Jiemian News. Những vị trí này trải dài từ công nhân vận hành, kỹ thuật viên, nhân viên kiểm định chất lượng cho đến cán bộ quản lý.

Đợt mở rộng nhân sự diễn ra đúng lúc nhu cầu quốc tế dành cho xe BYD tăng vọt. Tính đến tháng 4 năm nay, doanh số của hãng đã giảm liên tiếp trong 8 tháng so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đà tăng của doanh số xuất khẩu, chuỗi giảm đó dừng lại vào tháng 5, còn doanh số tháng 6 tăng 5,2% so với cùng kỳ. Năm 2025, doanh số xe con và xe bán tải xuất khẩu của BYD đạt 1,05 triệu chiếc, tăng 145% so với năm trước đó. Trong nửa đầu năm 2026, lượng xe giao cho khách quốc tế đạt khoảng 789.400 chiếc, tăng 70% so với cùng kỳ, và hãng đặt mục tiêu 1,5 triệu xe cho cả năm.

Chi tiết đợt tuyển dụng và mức lương

Đợt tuyển dụng lần này trải khắp nhiều bộ phận trong tổ hợp Shenshan, với số lượng và vị trí cụ thể như sau.

Đơn vị Số lượng tuyển Vị trí chính
Sư đoàn 11 (khu Xiaomo) 4.800 người Thợ gò kim loại, kỹ thuật viên bọc nội thất, nhân viên kho vận
Sư đoàn 15 (khu Xiaomo) 1.200 người Công nhân lắp ráp, kỹ thuật viên hàn, kỹ thuật viên tạo bọt
Sư đoàn 15 (khu Ebu) 2.000 người Công nhân vận hành, thợ chỉnh máy, thợ hàn

Về mức lương, BYD chia thành ba nhóm đãi ngộ theo trình độ chuyên môn.

Nhóm vị trí Mức lương khởi điểm
Công nhân vận hành phổ thông Từ 5.000 nhân dân tệ (700 USD) mỗi tháng
Vị trí kỹ thuật chuyên môn (thợ hàn, thợ điện...) Lên đến 10.000 nhân dân tệ (1.500 USD) mỗi tháng
Kỹ thuật viên cao cấp, kỹ sư thiết kế khuôn mẫu Từ 15.000 đến 20.000 nhân dân tệ (2.200 đến 2.900 USD) mỗi tháng

Khu công nghiệp ôtô BYD tại Shenshan giữ vai trò "siêu nhà máy" trọng điểm của hãng, chuyên sản xuất các dòng xe tầm trung và cao cấp như Fang Cheng Bao Tai 7 (FCB Ti7), cùng những mẫu xe hướng đến xuất khẩu như Song Plus và Song Pro. Năm ngoái, cơ sở này xuất xưởng hơn 300.000 xe. Khi vận hành hết công suất, tổ hợp này có thể đạt giá trị sản lượng hàng năm 220 tỷ nhân dân tệ, tương đương 32,4 tỷ USD.

Bối cảnh mở rộng toàn cầu của BYD

Đợt tuyển dụng mạnh tay này nằm trong chiến lược toàn cầu rộng hơn của BYD, khi hãng đang đẩy nhanh việc nội địa hóa sản xuất ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Brazil, nhà máy của hãng vừa xuất xưởng chiếc xe năng lượng mới thứ 100.000, trong khi lực lượng lao động tại đây đã vượt 5.500 người. Ở Hungary, BYD đang xây dựng nhà máy xe con đầu tiên tại châu Âu, đặt tại thành phố Szeged. Còn tại Thái Lan, nhà máy Rayong, cơ sở sản xuất xe con đầu tiên của hãng ở nước ngoài, đã cho ra xưởng 5 mẫu xe gồm BYD Dolphin, Atto 3, Seal 5 DM-i, Sealion 5 DM-i và Sealion 6 DM-i.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, riêng tháng 6 xe xuất khẩu của nước này đã vượt 1 triệu chiếc, còn trong nửa đầu năm 2026 tổng lượng xe xuất khẩu vượt 5 triệu chiếc, tăng 65,3% so với cùng kỳ. Những hãng xuất khẩu dẫn đầu gồm Chery, BYD, SAIC, Geely và Changan.

BYD tuyển dụng nhân sự BYD Xe điện Trung Quốc xuất khẩu ôtô Trung Quốc Xe năng lượng mới mở rộng sản xuất toàn cầu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Cập nhật: 24/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,240 ▲50K 13,940 ▲50K
Trang sức 99.99 13,250 ▲50K 13,950 ▲50K
Cập nhật: 24/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,355 ▲1220K 14,052 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,355 ▲1220K 14,053 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 ▲1K 1,401 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 132 ▲1K 138 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▲990K 136,634 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▲75K 10,366 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▲680K 93,999 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▲610K 84,338 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▲583K 80,612 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▲417K 57,702 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▲1230K 1,415 ▲1275K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Cập nhật: 24/07/2026 17:00
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AUD 17862 18136 18708
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KRW 0 16 18
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Cập nhật: 24/07/2026 17:00
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USD(1-2-5) 25,085 - -
USD(10-20) 25,085 - -
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Cập nhật: 24/07/2026 17:00
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Cập nhật: 24/07/2026 17:00
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Cập nhật: 24/07/2026 17:00

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