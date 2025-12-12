BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEALION 6 phiên bản màu trắng

Sự xuất hiện của BYD SEALION 6 đang tạo nên nhiều chú ý khi mẫu SUV hạng C mang đến cách tiếp cận khác biệt: kết hợp sức mạnh vận hành, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự êm ái đặc trưng của xe điện, nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt của hệ truyền động hybrid sạc ngoài. Trong bối cảnh xu hướng sử dụng xe xanh ngày càng phổ biến, SEALION 6 trở thành một lựa chọn mới mẻ và cân bằng giữa hiệu năng, tiện nghi, kinh tế.

Thiết kế vững chãi, không gian rộng vượt phân khúc

Không gian rộng rãi bên trong SEALION 6

BYD SEALION 6 sở hữu kích thước tổng thể 4.775 mm dài, 1.890 mm rộng và 1.670 mm cao, chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm, thuộc nhóm lớn nhất phân khúc SUV hạng C hiện nay. Chính tỷ lệ chiều dài - rộng - cao cân đối giúp xe có ngoại hình vững chãi, mang lại cảm giác tương đương những mẫu SUV cỡ lớn hơn.

Kích thước lớn còn mang đến lợi thế đáng kể ở không gian nội thất. Khoang lái được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, trong khi hàng ghế sau và khoang hành lý đều đạt độ rộng thoáng đáng kể. Đây là ưu thế đáp ứng tốt nhu cầu của các gia đình trẻ và những người thường xuyên di chuyển quãng đường dài.

Khoang nội thất nhiều công nghệ, nâng tầm trải nghiệm hiện đại

Nâng tầm trải nghiệm với công nghệ được trang bị trên SEALION 6

Điểm nhấn trong nội thất SEALION 6 nằm ở màn hình trung tâm 15,6 inch có khả năng xoay dọc - ngang. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, một tính năng mà nhiều đối thủ trong phân khúc chưa trang bị. Xe cũng trang bị điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, giúp người lái dễ dàng thao tác mà không cần rời tay khỏi vô lăng.

Bên cạnh đó, SEALION 6 được trang bị hai vị trí sạc không dây, hệ thống âm thanh Infinity 10 loa mang lại hiệu ứng âm thanh sống động, phục vụ tốt nhu cầu giải trí. Hệ thống camera toàn cảnh 360 độ tích hợp chức năng nhìn xuyên gầm giúp việc di chuyển trong khu vực đông đúc, bãi đỗ chật hẹp hay vượt địa hình phức tạp trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

DM-i Super Hybrid: trái tim tạo nên sự khác biệt

Cốt lõi công nghệ của BYD SEALION 6 là hệ truyền động DM-i Super Hybrid thế hệ mới

Cốt lõi công nghệ của BYD SEALION 6 là hệ truyền động DM-i Super Hybrid thế hệ mới. Xe sử dụng động cơ xăng Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao kết hợp với mô-tơ điện mạnh mẽ, tạo tổng công suất 214 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm.

Điểm đáng chú ý nằm ở trải nghiệm vận hành: dù là xe hybrid, SEALION 6 vẫn mang đến cảm giác mượt mà, êm ái và yên tĩnh tương tự xe điện thuần. Khả năng tăng tốc tuyến tính, phản hồi ngay từ những thao tác chân ga đầu tiên giúp người lái dễ dàng làm chủ chiếc xe trong đô thị lẫn đường trường. Với hệ hybrid sạc ngoài, người dùng có thể vận hành chủ yếu bằng điện trong những hành trình ngắn, từ đó tối ưu chi phí nhiên liệu và giảm phát thải.

Sự lựa chọn cân bằng trong xu hướng xe xanh

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các dòng xe tiết kiệm và thân thiện môi trường, BYD SEALION 6 là một lựa chọn mới mẻ cho người dùng muốn trải nghiệm cảm giác lái của xe điện nhưng vẫn cần sự linh hoạt khi di chuyển đường dài. Hệ truyền động DM-i giúp xe hoạt động hiệu quả trên nhiều dạng địa hình, trong khi loạt trang bị công nghệ nâng cao tính tiện nghi và an toàn cho người dùng.

Không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và trải nghiệm lái êm ái giúp SEALION 6 tạo ra dấu ấn riêng trong phân khúc vốn đầy cạnh tranh. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho các gia đình trẻ đang tìm kiếm một mẫu SUV hạng C cân bằng giữa giá trị sử dụng và trải nghiệm vận hành.

Tại thị trường Việt Nam, giá bán công bố của SEALION 6 phiên bản Dynamic là 839.000.000 VNĐ, SEALION 6 phiên bản Premium là 936.000.000 VNĐ.