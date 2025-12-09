Để mang đến chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động, Legion Go Gen 2 là sự kết hợp cân bằng giữa hiệu năng đỉnh cao, hình ảnh sống động và thời lượng pin bền bỉ.

Đánh giá về sản phẩm mới, ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, chia sẻ: “Game thủ Việt Nam là một trong những cộng đồng nhiệt huyết, cạnh tranh bậc nhất trong khu vực và không ngừng chinh phục những giới hạn mới của cả game di động lẫn PC. Với Legion Go Gen 2, chúng tôi mang đến hiệu năng vượt trội cùng trải nghiệm hình ảnh sống động, giúp game thủ làm chủ cuộc chơi với trải nghiệm độc đáo mọi nơi, mọi lúc. Điều này tái khẳng định cam kết của Lenovo trong việc phát triển những thiết bị vừa trao sức mạnh cho game thủ để phát huy tối đa năng lực bản thân vừa định nghĩa lại toàn bộ trải nghiệm game di động.”

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Ra mắt lần đầu tiên tại CES 2025, Legion Go Gen 2 không chỉ giữ nguyên ‘DNA’ đặc trưng mà còn bổ sung nhiều cải tiến quan trọng dựa trên phản hồi từ cộng đồng fan Legion. Cụ thể, với Legion Go Gen 2, người dùng có thể có những trải nghiệm phong phú hơn nhờ khả năng tùy biến linh hoạt, dù đang ngồi tại bàn làm việc, thư giãn trên sofa, di chuyển trên máy bay hay xuất hiện trên sân khấu.

Legion Go Gen 2 được trang bị màn hình OLED WUXGA 8.8” tỉ lệ ngang, tần số quét 144Hz VRR, độ sáng 500 nits cùng gam màu DCI-P3, mang đến dải màu rực rỡ và sống động. Với chứng nhận HDR TrueBlack 1000, khả năng hiển thị độ sâu màu đen chân thực, trải nghiệm mượt mà nhờ hỗ trợ dải tần số quét biến thiên từ 30Hz–144Hz. Nhờ đó mà game thủ có thể phản ứng nhanh hơn, nắm bắt từng chi tiết sắc nét và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc quyết định trong cuộc chơi.

Legion Go Gen 2 còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa màn hình và sức mạnh vi xử lý AMD Ryzen™ Z2 Extreme với RAM lên tới 32GB 8000MHz

Legion Go Gen 2 còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa màn hình và sức mạnh vi xử lý AMD Ryzen™ Z2 Extreme với RAM lên tới 32GB 8000MHz cho khả năng xử lý mượt mà đối với mọi tựa game. Đáng chú ý, với dung lượng lưu trữ lên đến 1TB PCIe Gen 4 cùng khe cắm microSD hỗ trợ thêm tối đa 2TB, thiết bị có thể mang thư viện game khổng lồ đồng hành với game thủ đến bất cứ đâu. Pin của Legion Go Gen 2 còn được nâng cấp lên tới 74Whr, tăng hơn 50% dung lượng so với thế hệ tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, máy cũng được trang bị công nghệ Super Rapid Charge giúp tính năng tối ưu hóa năng lượng thông minh của Legion Space, kéo dài thời gian chơi mà vẫn đảm bảo hiệu năng đỉnh cao.

Hệ thống Legion ColdFront được cải tiến với bộ tản nhiệt lớn hơn, ống dẫn nhiệt kép và quạt tối ưu, giúp tăng lưu lượng gió thêm 45% mà không gây tiếng ồn, giữ cho thiết bị luôn mát mẻ ngay cả trong những trận chiến căng thẳng nhất.

Legion Go Gen 2 còn có bộ điều khiển Legion TrueStrike đi kèm, có thể tháo rời

Một phần không thể thiếu của Legion Go Gen 2 đó chính là bộ điều khiển Legion TrueStrike có thể tháo rời đã được tái thiết kế với đường nét công thái học tối ưu hơn, cảm giác cầm nắm mượt mà hơn và bố cục nút thông minh hơn. Khi giữ chế độ FPS, tay cầm bên phải sẽ biến thành chuột dọc để mang lại khả năng điều khiển tự nhiên hơn trong các tựa game bắn súng FPS. Bộ điều khiển TrueStrike mang đến sự linh hoạt tối đa khi hỗ trợ nhiều chế độ: console, tablet và handheld.

Trong khi, ba nút bấm trên tay cầm điều khiển còn lại có thể tùy biến chức năng nhờ Legion Space, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi tối đa cho game thủ. Joystick sử dụng cảm biến Hall Effect cho độ chính xác cao, không bị trôi, trong khi D-pad xoay lớn giúp thực hiện combo (chuỗi thao tác) mượt mà và tự nhiên hơn trong các tựa game đối kháng hoặc retro.

Đáng chú ý, bộ điều khiển TrueStrike có thể tháo rời, cho phép thao tác thoải mái trong mọi tình huống. Đặc biệt, phiên bản TrueStrike mới vẫn tương thích hoàn toàn với Legion Go Gen 1, giúp người dùng dễ dàng cá nhân hóa thiết bị của mình.

Legion Go Gen 2 còn sở hữu chân đế chắc chắn hỗ trợ chơi với tay cầm tháo rời, cùng hai cổng USB4 ở trên và dưới thiết bị, giúp kết nối linh hoạt

Ngoài ra, Legion Go Gen 2 còn sở hữu chân đế chắc chắn hỗ trợ chơi với tay cầm tháo rời, cùng hai cổng USB4 ở trên và dưới thiết bị, giúp kết nối linh hoạt trong mọi tình huống, từ gắn dock, đặt trên bàn đến cầm trên tay. Ngoài ra, cảm biến vân tay tích hợp ngay trong nút nguồn mang lại trải nghiệm đăng nhập nhanh chóng và tiện lợi.

Túi đeo chéo Lenovo Legion Sling Ba

Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ từ tháng 12 này với giá bán lẻ 32.990.000 đồng đi kèm 2 năm bảo hành và 1 túi đeo chéo Lenovo Legion Sling Bag trị giá 800.000 đồng khi mua sản phẩm tại hệ thống CellphoneS.