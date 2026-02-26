Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Bản giao hưởng kinh dị – hành động của Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem đặt người chơi vào hai vai trò đối lập. Một bên là Grace Ashcroft, chuyên viên phân tích của FBI, đại diện cho nhịp độ chậm rãi, căng thẳng đậm chất sinh tồn. Bên còn lại là Leon S. Kennedy, gương mặt quen thuộc của series, tiếp tục đảm nhiệm tuyến hành động với phong cách quyết liệt. Capcom thậm chí khuyến nghị góc nhìn thứ nhất cho các phân đoạn của Grace và góc nhìn thứ ba cho Leon, qua đó nhấn mạnh sự tách bạch về thiết kế gameplay.

Nhân vật Grace Ashcroft, đại diện cho yếu tố kinh dị trong Resident Evil Requiem. Nguồn ảnh: Capcom

Phần chơi của Grace diễn ra chủ yếu tại cơ sở y tế Rhodes Hill, một tổ hợp mang dáng dấp biệt thự Gothic cổ điển. Tại đây, nhà phát triển tập trung khai thác cảm giác bất an thông qua quản lý tài nguyên khắt khe, không gian chật hẹp và hệ thống kẻ địch khó lường.

Điểm nhấn lớn nhất của tuyến này nằm ở cách xây dựng zombie. Thay vì chỉ đóng vai trò mục tiêu di động, nhiều xác sống trong Rhodes Hill giữ lại tàn dư ký ức đời thường. Người chơi bắt gặp những “nhân viên” vẫn lặp lại thói quen cũ: dọn dẹp, nấu nướng, bật tắt công tắc hay thậm chí chơi nhạc. Những chi tiết đó không chỉ tạo chiều sâu cho bối cảnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chiến thuật tiếp cận. Một tiếng động bất cẩn có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền, đẩy Grace vào thế bị truy đuổi liên tục.

Nhân vật Leon S. Kenedy, đại diện cho yếu tố kinh dị trong Resident Evil Requiem. Nguồn ảnh: Capcom

Trái ngược hoàn toàn, các phân đoạn của Leon đẩy nhịp độ lên cao. Nhân vật này xuất hiện ban đầu như những điểm ngắt quãng, thường gắn với các trận đấu trùm hoặc tình huống bùng nổ. Về sau, Leon chiếm nhiều thời lượng hơn và kéo trò chơi sang thiên hướng hành động rõ rệt. Kho vũ khí phong phú, từ súng trường, súng bắn tỉa đến lựu đạn, cho phép người chơi xử lý đám đông theo cách trực diện.

Một bổ sung đáng chú ý là chiếc rìu cận chiến của Leon. Vũ khí này không chỉ giúp tiết kiệm đạn mà còn mở ra cơ chế đỡ đòn, tăng chiều sâu chiến đấu. Người chơi có thể chặn các đòn tấn công nguy hiểm, đặc biệt hữu ích trong những trận đánh boss có tốc độ cao. Tuy vậy, độ bền của rìu giảm dần theo thời gian, buộc người chơi phải bảo trì và tính toán sử dụng hợp lý.

Resident Evil Requiem phát triển hai tuyến truyện song song chặt chẽ. Nguồn ảnh: Capcom

Giữa hai tuyến nhân vật tồn tại mối liên kết chặt chẽ. Tài nguyên được thu thập hoặc kẻ địch bị tiêu diệt bởi người này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người kia. Cách thiết kế này giúp Requiem tránh cảm giác rời rạc, đồng thời duy trì sự căng thẳng xuyên suốt chiến dịch kéo dài khoảng 20 giờ.

Nửa sau trò chơi chứng kiến bước chuyển mạnh về bối cảnh khi câu chuyện quay lại Raccoon City. Những địa điểm quen thuộc như sở cảnh sát gợi nhớ trực tiếp tới Resident Evil 2. Sự trở lại này tạo hiệu ứng hoài niệm rõ rệt, nhất là với cộng đồng gắn bó lâu năm. Tuy nhiên, việc khai thác quá nhiều yếu tố cũ khiến một số phân đoạn thiếu bất ngờ. Nhiều câu đố được đơn giản hóa, chủ yếu đóng vai trò dẫn dắt tiến trình thay vì thử thách tư duy.

"Cơn mưa điểm số" và sự đồng thuận của giới phê bình

Resident Evil Requiem nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Trên các hệ thống tổng hợp điểm số, mặt bằng chung dao động từ 9/10 trở lên, với nhiều điểm tuyệt đối. Điều này cho thấy mức độ đồng thuận hiếm thấy đối với một thương hiệu đã kéo dài suốt ba thập kỷ.

Một loạt trang lớn trao điểm tối đa, trong đó có GamingBible (10/10), Game Rant (10/10) và Prima Games (10/10). Các bài viết này đồng loạt ca ngợi cấu trúc hai tuyến nhân vật là bước đi “liều lĩnh nhưng chính xác”, giúp trò chơi vừa giữ được bản sắc kinh dị sinh tồn, vừa thỏa mãn nhu cầu hành động tốc độ cao. Họ đánh giá Capcom đã kiểm soát nhịp độ xuất sắc, đặc biệt ở nửa đầu chiến dịch với bầu không khí dồn nén và thiết kế âm thanh ám ảnh.

Prima Games chấm 10/10 cho Resident Evil Requiem. Nguồn ảnh: Prima Games

Nhóm điểm 9–9,5/10 cũng chiếm số lượng áp đảo. IGN chấm 9/10 và nhấn mạnh rằng Requiem “không cách mạng hóa công thức, nhưng hoàn thiện nó đến mức cao nhất”. Easy Allies (9/10) đánh giá cao cách hai phong cách gameplay bổ trợ lẫn nhau thay vì triệt tiêu. PC Gamer trao 92/100 điểm, cho rằng phần chơi của Grace là một trong những trải nghiệm kinh dị đáng nhớ nhất của series kể từ thời Resident Evil 7: Biohazard.

IGN chấm 9/10 cho Resident Evil Requiem. Nguồn ảnh: IGN

Một số trang khác như Giant Bomb (4.5/5), ComingSoon.net (9.5/10) hay Dexerto (4/5) đều thống nhất rằng Requiem sở hữu giá trị sản xuất vượt trội, từ thiết kế mỹ thuật, chuyển động nhân vật đến phần lồng tiếng. Họ đặc biệt khen ngợi cách Capcom xây dựng sự căng thẳng bằng cơ chế khan hiếm tài nguyên thay vì dựa hoàn toàn vào các pha hù dọa bất ngờ.

Tuy nhiên, không phải mọi đánh giá đều tuyệt đối tích cực. Một số ý kiến cho rằng nửa sau trò chơi, khi thiên về hành động và hoài niệm, làm suy giảm phần nào sức nặng của nửa đầu. Mashable chấm 3.75/5, nhận định rằng Requiem “xuất sắc khi là game kinh dị, nhưng an toàn khi trở thành game hành động”. Region Free thậm chí chỉ cho 3/5, lập luận rằng việc dựa nhiều vào các địa điểm và cơ chế quen thuộc khiến trò chơi thiếu tính đột phá.

Resident Evil Requiem nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Nguồn ảnh: Capcom

Dù tồn tại khác biệt về mức điểm, điểm chung trong hầu hết bài viết là sự công nhận đối với tầm vóc của dự án. Các trang đánh giá xem Requiem như lời khẳng định vị thế của Capcom trong thể loại kinh dị – hành động. Trò chơi không tìm cách phá bỏ quá khứ mà chủ động khai thác di sản 30 năm của thương hiệu, từ thiết kế màn chơi kiểu biệt thự cổ điển đến hệ thống quản lý kho đồ gợi nhớ thời kỳ đầu.

Quan trọng hơn, giới phê bình đồng thuận rằng cấu trúc “hai trò chơi trong một” không gây chia rẽ trải nghiệm như lo ngại ban đầu. Trái lại, sự luân phiên giữa căng thẳng sinh tồn và bùng nổ hành động giúp chiến dịch kéo dài khoảng 20 giờ duy trì được nhịp biến đổi liên tục. Điều này tránh cho người chơi rơi vào trạng thái mệt mỏi – một vấn đề từng xuất hiện ở một số phần trước.

Nhìn tổng thể, mặt bằng điểm số cao phản ánh sự tin tưởng của truyền thông vào hướng đi hiện tại của Capcom. Resident Evil Requiem có thể không phải là bước ngoặt mang tính cách mạng, nhưng theo đánh giá chung, đây là một sản phẩm đạt chuẩn “bom tấn cao cấp”: trau chuốt, tự tin và hiểu rõ bản sắc của mình. Trong bối cảnh thị trường game kinh dị ngày càng cạnh tranh, sự đón nhận tích cực từ giới phê bình giúp Requiem củng cố vị thế của Resident Evil như một trong những thương hiệu ổn định và đáng tin cậy nhất ngành công nghiệp game.