Valve đối mặt với vụ kiện tập thể quy mô lớn liên quan đến nền tảng Steam

Valve, công ty sở hữu nền tảng phân phối trò chơi trực tuyến Steam, đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể quy mô lớn tại Vương quốc Anh, với mức bồi thường thiệt hại ước tính lên tới 900 triệu USD (tương đương khoảng 656 triệu bảng Anh).

Vụ kiện xoay quanh các cáo buộc cho rằng Valve đã áp dụng mức hoa hồng quá cao và duy trì các chính sách định giá gây bất lợi cho người tiêu dùng, đồng thời hạn chế khả năng cạnh tranh trên thị trường phân phối game.

Valve đối mặt với vụ kiện tập thể trị giá 900 triệu USD liên quan đến Steam

Vụ kiện được đệ trình lần đầu vào năm 2024 bởi bà Vicki Shotbolt, một nhà vận động quyền kỹ thuật số. Theo nội dung đơn kiện, Valve bị cáo buộc đã thu mức hoa hồng không công bằng đối với các nhà phát hành game khi phân phối sản phẩm trên Steam. Nguyên đơn cho rằng mức phí này đã gián tiếp đẩy giá bán game lên cao và người tiêu dùng là bên phải gánh chịu chi phí.

Bên cạnh vấn đề hoa hồng, đơn kiện còn tập trung vào các điều khoản được mô tả là “nghĩa vụ ngang giá” (parity obligations). Theo đó, Valve bị cáo buộc yêu cầu các nhà phát hành không được bán cùng một sản phẩm trên các nền tảng hoặc kênh phân phối khác với mức giá hoặc điều kiện tốt hơn so với trên Steam. Nguyên đơn cho rằng những điều khoản này có thể làm suy giảm khả năng cạnh tranh, củng cố vị thế thống lĩnh của Steam và hạn chế sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Phản hồi trước các cáo buộc, Valve lập luận rằng phía khởi kiện không đưa ra được cơ sở hợp lý để chứng minh mức hoa hồng của Steam là không công bằng. Công ty nhấn mạnh rằng đơn kiện chưa tính đến tác động của Steam Keys, cơ chế cho phép nhà phát hành bán mã game thông qua các kênh bên ngoài mà không phải chịu mức hoa hồng tiêu chuẩn của Steam. Theo Valve, việc không xem xét yếu tố này khiến bên khởi kiện không thể xác định được mức phí hoa hồng thực tế mà nền tảng đang áp dụng.

Valve bác bỏ những cáo buộc từ nguyên đơn

Valve cũng cho rằng nguyên đơn chưa đưa ra được kế hoạch cụ thể nhằm xác định những đối tác hoặc nhà phát hành nào thực sự đã phải trả các mức phí bị cho là không công bằng, cũng như chưa chứng minh được mối liên hệ trực tiếp giữa chính sách của Steam và thiệt hại mà người tiêu dùng phải gánh chịu.

Mặc dù vậy, Tòa Phúc thẩm Cạnh tranh Luân Đôn (London Competition Appeal Tribunal) đã bác bỏ yêu cầu của Valve về việc hủy bỏ vụ kiện. Theo phán quyết của tòa, vụ việc có đủ cơ sở để tiếp tục được xem xét và thụ lý theo thủ tục pháp lý. Quyết định này đồng nghĩa với việc Valve sẽ phải ra hầu tòa để bảo vệ các chính sách kinh doanh của mình trước những cáo buộc từ phía nguyên đơn.

Vụ kiện được đệ trình thay mặt cho khoảng 14 triệu người dùng Steam tại Vương quốc Anh, trong đó bao gồm cả trẻ vị thành niên. Các luật sư đại diện cho bà Shotbolt ước tính mức thiệt hại trung bình đối với mỗi người dùng dao động từ 30 đến 60 USD (khoảng 22-44 bảng Anh), tùy theo mức độ sử dụng và thời gian tham gia nền tảng.

Tính đến thời điểm thông tin được công bố, Valve vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về phán quyết mới nhất của tòa án. Diễn biến tiếp theo của vụ kiện được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ ngành công nghiệp game toàn cầu, trong bối cảnh các nền tảng phân phối kỹ thuật số ngày càng chịu nhiều áp lực pháp lý liên quan đến vấn đề cạnh tranh, định giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.