Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Kết nối doanh nghiệp với AI, vốn và thị trường

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Kết nối doanh nghiệp với AI, vốn và thị trườngKết nối sáng tạo
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Ngày 31/7, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 với chủ đề "Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội ứng dụng AI và thương mại điện tử bứt phá tăng trưởng hai con số".
Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số làm động lực quan trọng. Chương trình nhằm đưa chính sách đến gần hơn với doanh nghiệp; kết nối doanh nghiệp với công nghệ, nguồn vốn, tập đoàn lớn, hệ thống phân phối và thị trường; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp quản trị số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, thanh toán số và tự động hóa.
|Hà Nội tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng AI và thương mại điện tử.
Qua diễn đàn, giúp ban tổ chức nắm bắt được những bài toán của doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ giải quyết giúp tăng năng xuất lao động, từ đó thành phố Hà Nội sẽ công bố những bài toán lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh để các viện, trường, doanh nghiệp công nghệ nhận đặt hàng giải quyết các bài toán này.
Diễn đàn dự kiến quy tụ khoảng 350 đại biểu, trong đó có tối thiểu 200 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; 30-50 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, công nghệ số, đổi mới sáng tạo; 5-10 tập đoàn, ngân hàng, quỹ đầu tư cùng khoảng 50 cơ quan báo chí, truyền thông.
Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành, HANOISME, Liên minh Kinh tế D79, các tổ chức tài chính, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.
Nội dung chương trình tập trung vào bốn nhóm trọng tâm. Thứ nhất, thông tin và định hướng các chính sách mới của thành phố Hà Nội về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp. Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoàn thiện sản phẩm, xây dựng phương án kinh doanh - tài chính, tiếp cận tín dụng, quỹ đầu tư, chuỗi cung ứng và thị trường. Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI và tự động hóa trong quản trị, bán hàng, kho, tài chính, nhân sự, khách hàng, marketing và an toàn dữ liệu. Thứ tư, tổ chức kết nối nguồn lực và thị trường theo từng nhóm nhu cầu về chính sách, thuế, phần mềm, vốn, đầu tư, thương mại điện tử, logistics và xuất khẩu.
Chương trình dự kiến gồm phần tham quan khu trưng bày, đón tiếp và check-in đại biểu; phát biểu chỉ đạo, khai mạc và định hướng chính sách; phát biểu đề dẫn của HANOISME; các tham luận về thị trường, thương mại điện tử, thuế điện tử, kết nối đầu tư; tham luận của các tập đoàn, ngân hàng và quỹ đầu tư; hai phiên tọa đàm chuyên sâu; công bố chương trình đồng hành; trao tặng giải pháp; ký kết hợp tác; kết luận, bế mạc và giao lưu kết nối chuyên sâu.
Một điểm nhấn của Diễn đàn là khu trưng bày khoảng 30 bàn, chia theo 6 nhóm: doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phần mềm, AI và chuyển đổi số; ngân hàng và quỹ đầu tư; tập đoàn lớn và chuỗi cung ứng; thương mại điện tử, logistics, xuất khẩu; tư vấn chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp. Mỗi bàn trưng bày có mã QR giới thiệu đơn vị, sản phẩm, năng lực, nhu cầu hợp tác và đầu mối phụ trách.
Tại khu vực kết nối B2B, các doanh nghiệp sẽ được tư vấn, tìm hiểu thông tin, tiến tới hợp tác thường xuyên với các tập đoàn lớn, các cơ quan chức năng về vốn, đầu tư, chính sách khoa học công nghệ, thuế và giải pháp công nghệ. Đặc biệt, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tham gia kết nối, tư vấn và cung cấp các gói vay tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần hỗ trợ bổ sung vốn lưu động, đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng sản xuất, phát triển thương mại điện tử và thị trường.
Diễn đàn được thiết kế theo tinh thần hành động và đo lường kết quả. Ban Tổ chức đặt mục tiêu tối thiểu 150 đơn vị đăng ký nhận giải pháp hỗ trợ; 50 đơn vị được hỗ trợ kích hoạt ngay tại Diễn đàn; 30 doanh nghiệp đăng ký tư vấn doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 30 doanh nghiệp đăng ký kết nối vốn; 20 doanh nghiệp có sản phẩm tiềm năng được kết nối thị trường; tổ chức tối thiểu 30 cuộc kết nối và phấn đấu ký 05-10 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng nguyên tắc.
Sau Diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ hình thành danh sách doanh nghiệp cần hỗ trợ theo từng nhóm nhu cầu; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và 10-15 kiến nghị chính sách; đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả hỗ trợ sau 30, 60 và 100 ngày. Mục tiêu là mỗi doanh nghiệp tham dự tiếp cận được ít nhất một giá trị cụ thể về chính sách, công nghệ, vốn hoặc thị trường.
Diễn đàn cũng gắn với các chương trình trọng tâm của thành phố Hà Nội về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tự động hóa phù hợp với quy mô, ngành nghề và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp.
Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, chương trình còn hướng tới phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ của Hà Nội; kết nối doanh nghiệp với viện, trường, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn và hệ thống phân phối để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Diễn đàn Kinh tế Thủ đô năm 2026 kỳ vọng trở thành một không gian kết nối chính sách - công nghệ - nguồn lực - thị trường, góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và hai con số của Thủ đô.