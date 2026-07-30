Doanh nghiệp số
Kết nối sáng tạo

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Kết nối doanh nghiệp với AI, vốn và thị trường

Lê Giang

Lê Giang

10:50 | 30/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 sẽ diễn ra ngày 31/7 tại Hà Nội với sự tham gia của khoảng 350 đại biểu. Chương trình tập trung vào các giải pháp ứng dụng AI, thương mại điện tử, chuyển đổi số và kết nối đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nhanh, bền vững.
Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026: Tìm lời giải cho báo chí trong kỷ nguyên AI Công bố Bộ Quy tắc sử dụng AI để bảo vệ giá trị cốt lõi của báo chí Việt Nam liên tiếp đăng cai hai diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo và kinh tế

Ngày 31/7, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 với chủ đề "Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội ứng dụng AI và thương mại điện tử bứt phá tăng trưởng hai con số".

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số làm động lực quan trọng. Chương trình nhằm đưa chính sách đến gần hơn với doanh nghiệp; kết nối doanh nghiệp với công nghệ, nguồn vốn, tập đoàn lớn, hệ thống phân phối và thị trường; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp quản trị số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, thanh toán số và tự động hóa.

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Kết nối doanh nghiệp với AI, vốn và thị trường
Hà Nội tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng AI và thương mại điện tử.

Qua diễn đàn, giúp ban tổ chức nắm bắt được những bài toán của doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ giải quyết giúp tăng năng xuất lao động, từ đó thành phố Hà Nội sẽ công bố những bài toán lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh để các viện, trường, doanh nghiệp công nghệ nhận đặt hàng giải quyết các bài toán này.

Diễn đàn dự kiến quy tụ khoảng 350 đại biểu, trong đó có tối thiểu 200 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; 30-50 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, công nghệ số, đổi mới sáng tạo; 5-10 tập đoàn, ngân hàng, quỹ đầu tư cùng khoảng 50 cơ quan báo chí, truyền thông.

Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành, HANOISME, Liên minh Kinh tế D79, các tổ chức tài chính, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.

Nội dung chương trình tập trung vào bốn nhóm trọng tâm. Thứ nhất, thông tin và định hướng các chính sách mới của thành phố Hà Nội về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp. Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoàn thiện sản phẩm, xây dựng phương án kinh doanh - tài chính, tiếp cận tín dụng, quỹ đầu tư, chuỗi cung ứng và thị trường. Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI và tự động hóa trong quản trị, bán hàng, kho, tài chính, nhân sự, khách hàng, marketing và an toàn dữ liệu. Thứ tư, tổ chức kết nối nguồn lực và thị trường theo từng nhóm nhu cầu về chính sách, thuế, phần mềm, vốn, đầu tư, thương mại điện tử, logistics và xuất khẩu.

Chương trình dự kiến gồm phần tham quan khu trưng bày, đón tiếp và check-in đại biểu; phát biểu chỉ đạo, khai mạc và định hướng chính sách; phát biểu đề dẫn của HANOISME; các tham luận về thị trường, thương mại điện tử, thuế điện tử, kết nối đầu tư; tham luận của các tập đoàn, ngân hàng và quỹ đầu tư; hai phiên tọa đàm chuyên sâu; công bố chương trình đồng hành; trao tặng giải pháp; ký kết hợp tác; kết luận, bế mạc và giao lưu kết nối chuyên sâu.

Một điểm nhấn của Diễn đàn là khu trưng bày khoảng 30 bàn, chia theo 6 nhóm: doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phần mềm, AI và chuyển đổi số; ngân hàng và quỹ đầu tư; tập đoàn lớn và chuỗi cung ứng; thương mại điện tử, logistics, xuất khẩu; tư vấn chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp. Mỗi bàn trưng bày có mã QR giới thiệu đơn vị, sản phẩm, năng lực, nhu cầu hợp tác và đầu mối phụ trách.

Tại khu vực kết nối B2B, các doanh nghiệp sẽ được tư vấn, tìm hiểu thông tin, tiến tới hợp tác thường xuyên với các tập đoàn lớn, các cơ quan chức năng về vốn, đầu tư, chính sách khoa học công nghệ, thuế và giải pháp công nghệ. Đặc biệt, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tham gia kết nối, tư vấn và cung cấp các gói vay tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần hỗ trợ bổ sung vốn lưu động, đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng sản xuất, phát triển thương mại điện tử và thị trường.

Diễn đàn được thiết kế theo tinh thần hành động và đo lường kết quả. Ban Tổ chức đặt mục tiêu tối thiểu 150 đơn vị đăng ký nhận giải pháp hỗ trợ; 50 đơn vị được hỗ trợ kích hoạt ngay tại Diễn đàn; 30 doanh nghiệp đăng ký tư vấn doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 30 doanh nghiệp đăng ký kết nối vốn; 20 doanh nghiệp có sản phẩm tiềm năng được kết nối thị trường; tổ chức tối thiểu 30 cuộc kết nối và phấn đấu ký 05-10 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng nguyên tắc.

Sau Diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ hình thành danh sách doanh nghiệp cần hỗ trợ theo từng nhóm nhu cầu; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và 10-15 kiến nghị chính sách; đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả hỗ trợ sau 30, 60 và 100 ngày. Mục tiêu là mỗi doanh nghiệp tham dự tiếp cận được ít nhất một giá trị cụ thể về chính sách, công nghệ, vốn hoặc thị trường.

Diễn đàn cũng gắn với các chương trình trọng tâm của thành phố Hà Nội về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, trong đó chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tự động hóa phù hợp với quy mô, ngành nghề và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp.

Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, chương trình còn hướng tới phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ của Hà Nội; kết nối doanh nghiệp với viện, trường, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn và hệ thống phân phối để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô năm 2026 kỳ vọng trở thành một không gian kết nối chính sách - công nghệ - nguồn lực - thị trường, góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và hai con số của Thủ đô.

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026 Diễn đàn

Bài liên quan

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026: Tìm lời giải cho báo chí trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026: Tìm lời giải cho báo chí trong kỷ nguyên AI

Tài chính số và AI là tâm điểm Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng

Tài chính số và AI là tâm điểm Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng

Diễn đàn

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 khai mạc tại Đà Nẵng

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 khai mạc tại Đà Nẵng

Việt Nam đặt AI làm chiến lược bứt phá, khẳng định chủ quyền số

Việt Nam đặt AI làm chiến lược bứt phá, khẳng định chủ quyền số

Có thể bạn quan tâm

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Phần mềm - Ứng dụng
Nga truy tố CEO Telegram Pavel Durov với cáo buộc liên quan hoạt động khủng bố, làm nóng tranh luận về trách nhiệm pháp lý của các nền tảng số.
Intel và Fortinet hợp tác phát triển chip bảo mật SP6

Intel và Fortinet hợp tác phát triển chip bảo mật SP6

Bảo mật
Intel và Fortinet vừa công bố quan hệ hợp tác chiến lược nhằm phát triển bộ vi xử lý bảo mật Fortinet Security Processor 6. Thỏa thuận kết hợp năng lực thiết kế, đóng gói và sản xuất bán dẫn của Intel với chuyên môn về chip bảo mật chuyên dụng của Fortinet, thông tin được hai tập đoàn công bố trong tháng 7/2026.
Hội nghị đối tác Vertiv Châu Á 2026

Hội nghị đối tác Vertiv Châu Á 2026

Kết nối sáng tạo
Đây là Hội nghị thường niên với sự tham gia của các đối tác và lãnh đạo kênh phân phối đến từ khắp châu Á nhằm nhằm thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam đến năm 2029

SABECO và VFF gia hạn hợp tác chiến lược, tiếp sức cho bóng đá Việt Nam đến năm 2029

Kết nối sáng tạo
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố gia hạn và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược.
BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

BIC duy trì tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong kinh doanh bảo hiểm

Kết nối sáng tạo
Với doanh thu phí bảo hiểm gần 2.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, BIC tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động và mở rộng các kênh khai thác. Doanh nghiệp xác định chuyển đổi số, ứng dụng AI và phát triển nền tảng trực tuyến là động lực tăng trưởng trong thời gian tới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa vừa
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
30°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
32°C
Hà Giang

33°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
27°C
Hải Phòng

32°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
31°C
Khánh Hòa

34°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
36°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 31°C
mưa vừa
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
30°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa vừa
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
24°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 36°C
mưa vừa
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 31/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 03/08/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
34°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,440 ▲50K 14,140 ▲50K
Trang sức 99.99 13,450 ▲50K 14,150 ▲50K
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲10K 14,252 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲10K 14,253 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▲1K 1,421 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,614 ▲990K 138,614 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,361 ▲85900K 105,161 ▲94720K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,556 ▼76323K 9,536 ▼85143K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,759 ▲611K 85,559 ▲611K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,978 ▲583K 81,778 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,736 ▲417K 58,536 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17760 18033 18608
CAD 18193 18469 19081
CHF 31606 31986 32646
CNY 0 3851 3943
EUR 29497 29718 30794
GBP 34315 34706 35636
HKD 0 3224 3426
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14970 15552
SGD 19856 20138 20708
THB 700 763 816
USD (1,2) 26044 0 0
USD (5,10,20) 26085 0 0
USD (50,100) 26114 26123 26487
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,140 26,140 26,520
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
EUR 29,594 29,618 31,032
JPY 156.66 156.94 166.4
GBP 34,513 34,606 35,808
AUD 17,973 18,038 18,724
CAD 18,388 18,447 19,128
CHF 31,899 31,998 32,947
SGD 19,989 20,051 20,844
CNY - 3,820 3,965
HKD 3,289 3,299 3,437
KRW 16.8 17.52 19.06
THB 749.19 758.44 811.93
NZD 14,962 15,101 15,552
SEK - 2,680 2,774
DKK - 3,965 4,105
NOK - 2,694 2,790
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,022.16 - 6,796.06
TWD 732.98 - 887.86
SAR - 6,893.38 7,259.92
KWD - 83,233 88,551
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,130 26,510
EUR 29,601 29,720 30,915
GBP 34,533 34,672 35,702
HKD 3,288 3,301 3,418
CHF 31,771 31,899 32,820
JPY 156.99 157.62 165.54
AUD 17,975 18,047 18,642
SGD 20,066 20,147 20,738
THB 767 770 806
CAD 18,409 18,483 19,064
NZD 15,027 15,572
KRW 17.45 19.38
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26125 26125 26505
AUD 17968 18068 18991
CAD 18380 18480 19495
CHF 31884 31914 33500
CNY 3831.7 3856.7 3992.2
CZK 0 1190 0
DKK 0 4000 0
EUR 29694 29724 31449
GBP 34633 34683 36452
HKD 0 3355 0
JPY 157.45 157.95 168.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 15073 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 20024 20154 20885
THB 0 730.8 0
TWD 0 805 0
SJC 9999 13850000 13850000 14250000
SBJ 12500000 12500000 14250000
Cập nhật: 30/07/2026 11:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,142 26,192 26,530
USD20 26,092 26,192 26,536
USD1 24,054 26,192 26,586
AUD 18,008 18,108 19,223
EUR 29,488 29,588 31,261
CAD 18,330 18,430 19,748
SGD 20,103 20,253 20,824
JPY 157.91 159.41 165.04
GBP 34,532 34,682 35,920
XAU 13,748,000 0 14,152,000
CNY 0 3,739 0
THB 0 766 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/07/2026 11:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày

Thuế TP Hà Nội ra mắt cẩm nang hướng dẫn xử lý vướng mắc về mã số thuế

Thuế TP Hà Nội ra mắt cẩm nang hướng dẫn xử lý vướng mắc về mã số thuế

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

10 đồ gia dụng thông minh Xiaomi Mijia đáng mua năm 2026

iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Biwin M560 PCIe 5.0 SSD, giải pháp lưu trữ thế hệ mới

Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Rò rỉ chi tiết nâng cấp cảm biến camera trên Galaxy S27 series

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
3 công cụ AI nổi bật năm 2026 giúp nhà báo làm việc hiệu quả hơn

3 công cụ AI nổi bật năm 2026 giúp nhà báo làm việc hiệu quả hơn

Apple chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, chiến lược AI dè dặt bất ngờ thắng thế

Apple chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, chiến lược AI dè dặt bất ngờ thắng thế

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Dấu vân tay trình duyệt là gì, cách chặn bị theo dõi khi lướt web

Dấu vân tay trình duyệt là gì, cách chặn bị theo dõi khi lướt web

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

Putin thừa nhận tên lửa Zircon vẫn chưa đạt độ chính xác kỳ vọng

'Đám mây tích lửa' trong cháy rừng ở Pháp và Tây Ban Nha

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hydrogen xanh - trụ cột của hệ thống năng lượng tương lai

Hydrogen xanh - trụ cột của hệ thống năng lượng tương lai

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên đặt mục tiêu vào top 5 cả nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

TOEIC Pal mở rộng toàn cầu theo xu hướng học tiếng Anh phục vụ việc làm

TOEIC Pal mở rộng toàn cầu theo xu hướng học tiếng Anh phục vụ việc làm

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Kết nối doanh nghiệp với AI, vốn và thị trường

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Kết nối doanh nghiệp với AI, vốn và thị trường

Chứng khoán 29/7: Bứt phá nhờ họ Vingroup, VN-Index vượt mốc 1.700 điểm

Chứng khoán 29/7: Bứt phá nhờ họ Vingroup, VN-Index vượt mốc 1.700 điểm

Lợi nhuận công ty mẹ GELEX bốc hơi 463 tỷ đồng, hợp nhất vẫn tăng 13,1%

Lợi nhuận công ty mẹ GELEX bốc hơi 463 tỷ đồng, hợp nhất vẫn tăng 13,1%

SSI chi 500 tỷ đồng lập quỹ đầu tư công nghệ SSI-NextGen, nắm 83,33% vốn

SSI chi 500 tỷ đồng lập quỹ đầu tư công nghệ SSI-NextGen, nắm 83,33% vốn

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Maserati MC20 GT2 Stradale: Siêu xe lấy cảm hứng từ xe đua MC12

Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

Land Cruiser FJ gia nhập thị trường Việt Nam, giá từ 1,198 tỷ đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War