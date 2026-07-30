Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày

Bộ Nội vụ vừa thông báo lịch nghỉ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo kế hoạch, cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Đây là kỳ nghỉ dài trước thời điểm nhiều địa phương bước vào năm học mới, tạo điều kiện để các gia đình sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho con em đến trường.

Để có kỳ nghỉ liền mạch, Bộ Nội vụ hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai ngày 31/8 sang thứ Bảy ngày 22/8/2026. Nhờ đó, lịch nghỉ gồm hai ngày Quốc khánh theo quy định là ngày 1/9 và 2/9 kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ luật Lao động quy định nghỉ hai ngày hưởng nguyên lương, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau do người sử dụng lao động lựa chọn là ngày 1/9 hoặc 3/9. Doanh nghiệp phải thông báo lịch nghỉ cho người lao động chậm nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để áp dụng lịch nghỉ tương tự đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cách bố trí này giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi và thuận lợi hơn trong việc sắp xếp sinh hoạt gia đình.

Trong thời gian nghỉ lễ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị phải bố trí lực lượng trực phù hợp để giải quyết công việc liên tục, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa, giữ ổn định thị trường và duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau kỳ nghỉ.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 diễn ra ngay trước thời điểm nhiều địa phương khai giảng năm học mới. Quãng thời gian này giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và ổn định sinh hoạt trước khi học sinh trở lại trường.