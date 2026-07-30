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Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày

Thuỳ Linh

Thuỳ Linh

09:22 | 30/07/2026
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Cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ liên tục 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Bộ Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị bảo đảm giải quyết công việc thông suốt trong thời gian nghỉ lễ và khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện để người lao động có kỳ nghỉ phù hợp.
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Bộ Nội vụ vừa thông báo lịch nghỉ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo kế hoạch, cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Đây là kỳ nghỉ dài trước thời điểm nhiều địa phương bước vào năm học mới, tạo điều kiện để các gia đình sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho con em đến trường.

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày

Để có kỳ nghỉ liền mạch, Bộ Nội vụ hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai ngày 31/8 sang thứ Bảy ngày 22/8/2026. Nhờ đó, lịch nghỉ gồm hai ngày Quốc khánh theo quy định là ngày 1/9 và 2/9 kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ luật Lao động quy định nghỉ hai ngày hưởng nguyên lương, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau do người sử dụng lao động lựa chọn là ngày 1/9 hoặc 3/9. Doanh nghiệp phải thông báo lịch nghỉ cho người lao động chậm nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để áp dụng lịch nghỉ tương tự đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cách bố trí này giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi và thuận lợi hơn trong việc sắp xếp sinh hoạt gia đình.

Trong thời gian nghỉ lễ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị phải bố trí lực lượng trực phù hợp để giải quyết công việc liên tục, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa, giữ ổn định thị trường và duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau kỳ nghỉ.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 diễn ra ngay trước thời điểm nhiều địa phương khai giảng năm học mới. Quãng thời gian này giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và ổn định sinh hoạt trước khi học sinh trở lại trường.

lịch nghỉ Quốc khánh 2026 nghỉ lễ 2/9 năm 2026 Bộ Nội vụ lịch nghỉ Quốc khánh 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,440 ▲50K 14,140 ▲50K
Trang sức 99.99 13,450 ▲50K 14,150 ▲50K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲10K 14,252 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲10K 14,253 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▲1K 1,421 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,614 ▲990K 138,614 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,361 ▲85900K 105,161 ▲94720K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,556 ▼76323K 9,536 ▼85143K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,759 ▲611K 85,559 ▲611K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,978 ▲583K 81,778 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,736 ▲417K 58,536 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
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Nhận định chứng khoán 30/7: VN-Index chờ tín hiệu Fed tại vùng cản 1.720 điểm

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Lợi nhuận công ty mẹ GELEX bốc hơi 463 tỷ đồng, hợp nhất vẫn tăng 13,1%

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